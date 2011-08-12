HTC'nin Beats Audio teknolojisine sahip ilk akıllı telefonu ''Vigor'' olabilir

Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC cephesinde dün hareketli saatlerin yaşandığını söyleyebiliriz. Önce HTC'nin CEO'su Peter Chou'nun Los Angeles'dan telekonferans yoluyla önemli bir duyuru yapacağı açıklandı. Yapılacak duyurunun içeriğinin yeni bir tablet, akıllı telefon, hizmet veya kurumsal gelişme olacağı düşünülüyordu. Sabah saatlerinde Chou, Beats Audio firmasının hisselerinin %51'ini gerçekleştirdikleri 300 milyon dolarlık yatırım karşılığında aldıklarını duyurdu. Dr. Dre ile işbirliğinin sonucunda yeni nesil HTC telefonların eşi görülmemiş bir ses deneyimi sunması bekleniyor.

Droid-life'ın güvendiği kaynaklardan edindiği bilgilere göre HTC'nin Beats Audio teknolojisini bünyesinde barındıran ilk akıllı telefonu ''Vigor'' olabilir. Hatırlatmak gerekirse firmanın Vigor kod adlı modeli temmuz ayının sonlarına doğru yayınlanan NenaMark1 benchmark sonuçlarıyla ortaya çıkmıştı ve akıllı telefonun öne sürülen teknik özellikleri göz dolduruyordu.



1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemciden, Adreno 220 grafik biriminden ve 1 GB RAM'den güç alacağı söylenen Vigor, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.4 sürümüyle gelecek. İşletim sistemine Sense 3.5 arayüzü eşlik edecek.



4.3-inç boyutunda ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 16 GB dahili flash belleğe sahip olduğu belirtilen Vigor'un ön yüzünde görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera, arka yüzünde ise fotoğraf çekimi ve video kaydı için 8 megapiksel kamera bulunacak.



HTC'nin Vigor'a ne zaman resmiyet kazandıracağı üzerindeki sır perdesi ise henüz kaldırılmış değil.







