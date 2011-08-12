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HTC'nin Beats Audio teknolojisine sahip ilk akıllı telefonu ''Vigor'' olabilir

7 yıl
14,5b
1
46
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC cephesinde dün hareketli saatlerin yaşandığını söyleyebiliriz. Önce HTC'nin CEO'su Peter Chou'nun Los Angeles'dan telekonferans yoluyla önemli bir duyuru yapacağı açıklandı. Yapılacak duyurunun içeriğinin yeni bir tablet, akıllı telefon, hizmet veya kurumsal gelişme olacağı düşünülüyordu. Sabah saatlerinde Chou, Beats Audio firmasının hisselerinin %51'ini gerçekleştirdikleri 300 milyon dolarlık yatırım karşılığında aldıklarını duyurdu. Dr. Dre ile işbirliğinin sonucunda yeni nesil HTC telefonların eşi görülmemiş bir ses deneyimi sunması bekleniyor.
Droid-life'ın güvendiği kaynaklardan edindiği bilgilere göre HTC'nin Beats Audio teknolojisini bünyesinde barındıran ilk akıllı telefonu ''Vigor'' olabilir. Hatırlatmak gerekirse firmanın Vigor kod adlı modeli temmuz ayının sonlarına doğru yayınlanan NenaMark1 benchmark sonuçlarıyla ortaya çıkmıştı ve akıllı telefonun öne sürülen teknik özellikleri göz dolduruyordu.
1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemciden, Adreno 220 grafik biriminden ve 1 GB RAM'den güç alacağı söylenen Vigor, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.4 sürümüyle gelecek. İşletim sistemine Sense 3.5 arayüzü eşlik edecek.
4.3-inç boyutunda ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 16 GB dahili flash belleğe sahip olduğu belirtilen Vigor'un ön yüzünde görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera, arka yüzünde ise fotoğraf çekimi ve video kaydı için 8 megapiksel kamera bulunacak.
HTC'nin Vigor'a ne zaman resmiyet kazandıracağı üzerindeki sır perdesi ise henüz kaldırılmış değil.



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tolgacem 7 yıl en beğenilen
Apple, iPhone 5'i erteler mi yoksa anormal değişiklikler mi yapar bilmiyorum fakat bu telefonlar geldikten sonra ne retina display kalır ne iOS kalır ne A5 işlemcisi kalır.
Fanboylar, tiki concon kızlar ve kullanımı kolay diye iPhone alanlardan başka kimse almaz.
Bu haberlerden sonra HTC yeni davalara hazırlıklı olsun ayrıca. Şekli dikdörtgene benziyor ve çözünürlüğü yüksek bir telefon yapmışlar. Direk Apple'ın patentlerini ihtlal etmişler yani.. olur mu böyle birşey ?
Apple, iPhone 5'i erteler mi yoksa anormal değişiklikler mi yapar bilmiyorum fakat bu telefonlar geldikten sonra ne retina display kalır ne iOS kalır ne A5 işle...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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DeVil_BoZZo 7 yıl
Keşke ne zaman çıkacağını bilebilme şansımız olsaydı.
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robocop06 7 yıl
HTC nin en büyük sorunu satış sonrası destek ve servisinin acilen değiştirmesi lazım teleservisi bilen bilir tam bir fiyaskodur kendisi desire s i bile 2.3.4 ve sense 3.0 gelip gelmeyeceği muamma ben burada fanboyluk falan yapmıyorum doğruya doğru kaç yıllık 3gs de bile hala yazılımsal olarak destek veriyor apple!
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tahir40 7 yıl
"1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemciden, Adreno 220 grafik biriminden ve 1 GB RAM'den güç alacağı söylenen Vigor, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.4 sürümüyle gelecek. İşletim sistemine Sense 3.5 arayüzü eşlik edecek."
Benim Sensation şimdiden hem donanım hem yazılım olarak tahttan indi. En hızlısı diye daha yeni aldım yaw!
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istanbul2007 7 yıl
Tebrik ediyorum sonunda htc dahili hafiza ve momo hoparlor takintisini asmis hem islem hem grafik hem ses hemde ekran cozunurlugu muazzam bir cihaz cikarmayi hedeflemis bravo ust seviye akilli tlfn kullanicilar icin cok guzel bir urun olmus
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x-rayted 7 yıl
Çok akıllıca olabilir bu hamle...

Beats audio teknolojisi yanında 1280x720 ekran ile gerçek multimedia telefonu olur. Bizim sensationlarda olan ama sadece süs olup Türkiyede bir işe yaramayan "Watch" uygulamasına HD müzik klipleri de eklenirse çok iyi olur (youtube da pek çok müzik video yasaklı falan oluyor). Ben yana yakıla sensationda izlenebilecek yüksek çözünürlüklü müzik video ve film arıyorum ama bulamıyorum. Dandik çözünürlüklerde filmleri izlemek de zevk vermiyor.

Bu telefon watch uygulaması olmadan alınmamalı
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` quaD. 7 yıl
Bu telefon bir harika
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DH Misafiri 7 yıl
bence creative'le anlasip, x-fi ses kartini telefona entegre etseymis daha makbule gecerdi. kulaklik sorunu bir sekilde halledilebiliyor.
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Castîel 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bence creative'le anlasip, x-fi ses kartini telefona entegre etseymis daha makbule gecerdi. kulaklik sorunu bir sekilde halledilebiliyor.


benim anladığıma göre burda amaç kulaklık değil zaten olsa bile en düşük kulaklığı 200 dolardan başlayan bi kulaklığı telefona nasıl koyarlar bu daha iyi bişey tabi benim bildiğim htc telefonlarında beatsin ses çiplerini kullnacak kulaklık olurmu zannetmiyorum(olursa süper olur o ayrı
)
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KonyaLee 7 yıl
htc sonunda doğru işlere girişmeye başladı... Tabi apple buna engel olmazsa
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*XhsyPhoiDeus* 7 yıl
müthiş bir telefon..

sensation'ı yeni aldık daha 3 ay geçmeden önce evo3d sonra bu... bizimkilerin pabucu hemen çöpe atılmasa bari
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Bl00dyHell 7 yıl

*XhsyPhoiDeus*

müthiş bir telefon..

sensation'ı yeni aldık daha 3 ay geçmeden önce evo3d sonra bu... bizimkilerin pabucu hemen çöpe atılmasa bari



Peki ben ne yapayım? Desire'ın pabucu dama atılalı çok oldu
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robocop06 7 yıl *XhsyPhoiDeus*
*XhsyPhoiDeus*

müthiş bir telefon..

sensation'ı yeni aldık daha 3 ay geçmeden önce evo3d sonra bu... bizimkilerin pabucu hemen çöpe atılmasa bari



dezire s in bile papucu dama atıldı sensation ada az kaldı
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s_demirci_53 7 yıl
htc gerçekten çok güzel bir telefon çıkaracak. aklımda hep samsung vardı ama abi bunun çözünürlüğü harika. birde kulaklığı da verseler ya ne güzel olur...
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der_Kaiser 7 yıl
Aynı güzel telefonları Motorola'dan da bekleriz.
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IceRulez 7 yıl
Kulaklığıda yanında versinler
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