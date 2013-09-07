Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin Full HD Windows Phone 8 cihazı Harmony olabilir

5 yıl
702
1
34
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC'nin Full HD Windows Phone 8 cihazı Harmony olabilir

Microsoft'un Windows Phone 8 ekosistemine yeni bir canlılık katacak olan ve bilinen adıyla GDR3 güncellemesi, firmanın laboratuvarlarında test edilmeye başlandı. Zaman zaman internete düşen ekran görüntüleri, testlerin hızlı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.

Microsoft'un Eylül ayı sonunda lanse edeceği tahmin edilen GDR3 güncellemesi, güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ilk etapta Nokia Lumia 1520 ve HTC Harmony cihazları ile teknoloji meraklılarının karşısına çıkacak. 

Lumia 1520 modelinin 6 inçlik Full HD ekran ve güçlü bir Snapdragon 4 çekirdekli işlemci sunacağı biliniyor ve bazı görseller de internete sızmış durumda. HTC Harmony ile ilgili bilinenler çok az. Ancak HTC'nin One modelini Windows Phone 8 ekosistemine de transfer edeceği bir süredir konuşuluyor. Bu bakımdan Harmony kod adının bu modele işaret ettiği düşünülüyor.

Eğer iddialar doğruysa HTC Harmony modelini 4.7 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 600 işlemci, 2GB RAM üzerinde Windows Phone 8 GDR3 güncellemesi çalıştırırken görme ihtimalimiz epey yüksek. 

http://wmpoweruser.com/htc-harmony-with-wp8-gdr3-coming-later-this-year/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eozenir 5 yıl en beğenilen
iyi bir cihaz. saçma sapan androidden bıktım artık.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Konungariket Sverige 5 yıl
ekrem71 iphone haberi yapmamaış kıyamet alametleri ...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furky86 5 yıl
Eğer Microsoft nokiayı aldıktan sonra nokia music, Here maps gibi uygulamaları tamamen kendi ekosistemine entegre ederse Htcnin de one modeli gibi bir ürünle süper başarı yakalayacağını düşünüyorum, Nokia kamerası dışında bahsettiğim özellikleri sayesinde de ekosistemde %80lik paya sahipti, Htc one donanımı ile
Here maps
Nokia music (Microsoft music vs adı ne olursa)
Geliştirilmiş ultra piksel kamera
Micro sd desteği
Dahili beats audio amfi
Olursa eminim çok satar...
Eğer Microsoft nokiayı aldıktan sonra nokia music, Here maps gibi uygulamaları tamamen kendi ekosistemine entegre ederse Htcnin de one modeli gibi bir ürünle sü...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kucukyenici 5 yıl
Ñolofinwë
Çok güzel haber ama HTC, WP piyasasına eskisi kadar güvenmiyor herhalde ki Snapdragon 800 yerine Snapdragon 600 koymuşlar. WP-600, muhtemelen yine Android-800den daha stabil çalışacaktır ama donanımın verdiği güç ve güven de önemli.

WP8 yeni birçok donanım desteklemediğinden biraz geriden gelmek zorunda. Microsoft güncelleme lutfederse yeni donanımlar çalışıyor! WP8 stabil çalışıyormuş (şahsen kullanmadım) ama firmaların desteği olmadan market gelişmiyor ve gidişat çok iyi olmuyor maalesef. Gelecekleri son nokta Android olabilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ñolofinwë 5 yıl kucukyenici
kucukyenici

Ñolofinwë

Çok güzel haber ama HTC, WP piyasasına eskisi kadar güvenmiyor herhalde ki Snapdragon 800 yerine Snapdragon 600 koymuşlar. WP-600, muhtemelen yine Android-800den daha stabil çalışacaktır ama donanımın verdiği güç ve güven de önemli.


WP8 yeni birçok donanım desteklemediğinden biraz geriden gelmek zorunda. Microsoft güncelleme lutfederse yeni donanımlar çalışıyor! WP8 stabil çalışıyormuş (şahsen kullanmadım) ama firmaların desteği olmadan market gelişmiyor ve gidişat çok iyi olmuyor maalesef. Gelecekleri son nokta Android olabilir.

Satın almışlığım veya 2-3 hafta sürekli kullanmışlığım yok. En yakın arkadaşlarımdan biri Lumia 920 kulllanıyor ve aleti bırakasım gelmiyor. Sensation XE, Note2 ve Lumia 920'yi yan yana koyup üçünde de aynı programları açtık (rehber, smsler, WhatsApp, internet tarayıcısı, 4-5 tane oyun) ve XE kendinden geçti, Note2 de tıkanmaya başladı, Lumia'da yavaşlamaktan eser yoktu.

Marketi genişleyip de ekonomik destek alamazsa WP da çok parlak görünmüyor elbette. Ve marketin genişlemesi Windows Phone yapısını Android'e benzetir. Ama şu anda en stabil sistem aynı zamanda. Özellikle Android stabil değil diyip de WP'a uyduruk-kıytırık gözüyle bakanları çok yadırgıyorum ben. Üstelik Android ekosistemi öyle bir halde ki telefonunuzda yeterli donanım olsa bile üretici firma yeterli desteği vermediğinden 2-3 sene idare etmesi gereken telefonu 1-1,5 sene sonra elinden çıkartmak zorunda kalıyor kullanıcılar. Sırf bu sebepler bile arayüzünü biraz yadırgasam da WP'u ciddi şekilde düşünmeme sebep oluyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 5 yıl
WP8'e bulaşan batıyor. Gelecekleri nokta Android gibi gözüküyor!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 5 yıl
Windows Phone yapmaya gerek yok. Android zaten canavar gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 5 yıl
WP8'in zararını HTC de çekmek istiyor. Kendisi bilir. İyiki daha yüksek bir donanım koymamış. Snapdragon 600 WP8'e yeter de artar bile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redbest 5 yıl
HTC wp8 piyasasinda kalici olmak istiyorsa, bu modeli benzer bir Nokia modelinden once piyasaya surmeli. Aksi halde Nokia pazar payindan bir sey kaybetmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GokhanMaths 5 yıl
Wp8 i bırakmasında mali desteği yok ki batacak bu yüzden firma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zeytun389577 5 yıl
android de nedir aga sırf markette cok uygulaması var diye alıyo millet ve 650.000 tane uygulamanın yarısından fazlası çöp windows phone 8 androidin önüne gececek eminim buna ve alacagım telefonu söyleyim size lumia 1520 yi alıcam cıktıgında tam bana göre bi teleon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LilTunechi 5 yıl
Su market diyenler android marketinin neresini beğeniyor?Alttaki yorumlar saçma sapan uygulamalar...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2622110012 5 yıl
bıktırdı artık bu tasarım sansungma laf atan fanlar nerede?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İronik Adam 5 yıl 2622110012
2622110012
bıktırdı artık bu tasarım sansungma laf atan fanlar nerede?

Birçok telefondan güzel bir tasarıma sahip. Hele samsungtan kesin.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HTC Specialist 5 yıl
İşte bu, HTC.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VoLVoXxX99 5 yıl
lumia 1020 varken kalanı boş bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 5 yıl
htc zaten zor durumdasın bırak şu windows 8i ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
702 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sony Vaio Flip PC "Tablet, PC hibritine yeni yorum" ön inceleme 5 yıl Sony HDR-MV1 Video Music Recorder "Konser kaydetmeyi sevenlere özel" ön inceleme 5 yıl Android işletim sistemi, masaüstü PC'lerde "Acer'ın 24-inç bilgisayarını inceledik" 5 yıl Toshiba'nın aksiyon kamerası video ön inceleme "60 metreye kadar su geçirmeyen kamera" 5 yıl Acer Liquid S2'yi kullandık! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim