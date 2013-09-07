HTC'nin Full HD Windows Phone 8 cihazı Harmony olabilir





Microsoft'un Windows Phone 8 ekosistemine yeni bir canlılık katacak olan ve bilinen adıyla GDR3 güncellemesi, firmanın laboratuvarlarında test edilmeye başlandı. Zaman zaman internete düşen ekran görüntüleri, testlerin hızlı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.





Microsoft'un Eylül ayı sonunda lanse edeceği tahmin edilen GDR3 güncellemesi, güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ilk etapta Nokia Lumia 1520 ve HTC Harmony cihazları ile teknoloji meraklılarının karşısına çıkacak.





Lumia 1520 modelinin 6 inçlik Full HD ekran ve güçlü bir Snapdragon 4 çekirdekli işlemci sunacağı biliniyor ve bazı görseller de internete sızmış durumda. HTC Harmony ile ilgili bilinenler çok az. Ancak HTC'nin One modelini Windows Phone 8 ekosistemine de transfer edeceği bir süredir konuşuluyor. Bu bakımdan Harmony kod adının bu modele işaret ettiği düşünülüyor.





Eğer iddialar doğruysa HTC Harmony modelini 4.7 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 600 işlemci, 2GB RAM üzerinde Windows Phone 8 GDR3 güncellemesi çalıştırırken görme ihtimalimiz epey yüksek.

http://wmpoweruser.com/htc-harmony-with-wp8-gdr3-coming-later-this-year/