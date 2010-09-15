HTC'nin Londra'da tanıtacağı yeni telefonlara ait ekran görseller ortaya çıktı

Akıllı telefon pazarının güçlü isimlerinden HTC, geçtiğimiz günlerde 15 Eylül tarihini gösteren bir görsel yayınlayıp, akıllı telefon kullanıcılarını ve akıllı telefon almak isteyen kullanıcıları meraklı bir bekleyişi içine sokmuştu. Beklenen gün geldi ve HTC'nin bugün kullanıcılara hangi telefonları tanıtacağı ortaya çıkacak

HTC'nin resmi açıklaması henüz yapılmadan, bugün tanıtılması muhtemel olan 2 yeni telefona ait görseller ortaya çıktı. Slashgear sitesi tarafından yayınlanan görsellerde 2 yeni HTC modeli görütünlendi. Bu telefonların birinin Windows Phone 7, diğerinin ise Android işletim sistemli olmasına kesin gözüyle bakıyoruz.

http://www.slashgear.com/htcs-new-phones-leak-ahead-of-official-unveil-15102291/