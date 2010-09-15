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HTC'nin Londra'da tanıtacağı yeni telefonlara ait ekran görseller ortaya çıktı

HTC'nin Londra'da tanıtacağı yeni telefonlara ait ekran görseller ortaya çıktı
8 yıl
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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HTC'nin Londra'da tanıtacağı yeni telefonlara ait ekran görseller ortaya çıktı
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Akıllı telefon pazarının güçlü isimlerinden HTC, geçtiğimiz günlerde 15 Eylül tarihini gösteren bir görsel yayınlayıp, akıllı telefon kullanıcılarını ve akıllı telefon almak isteyen kullanıcıları meraklı bir bekleyişi içine sokmuştu. Beklenen gün geldi ve HTC'nin bugün kullanıcılara hangi telefonları tanıtacağı ortaya çıkacak

HTC'nin resmi açıklaması henüz yapılmadan, bugün tanıtılması muhtemel olan 2 yeni telefona ait görseller ortaya çıktı. Slashgear sitesi tarafından yayınlanan görsellerde 2 yeni HTC modeli görütünlendi. Bu telefonların birinin Windows Phone 7, diğerinin ise Android işletim sistemli olmasına kesin gözüyle bakıyoruz.

HTC'nin Londra'da tanıtacağı yeni telefonlara ait ekran görseller ortaya çıktı
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HTC'nin Londra'da tanıtacağı yeni telefonlara ait ekran görseller ortaya çıktı
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http://www.slashgear.com/htcs-new-phones-leak-ahead-of-official-unveil-15102291/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aspirin_00 8 yıl
ön tarafsız teelfon mu ki resmi yok
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Batuist 8 yıl
yalnız telefonlar arkadan poz vermiş. bilinçli bir sızdırma gibi...
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Brainy 8 yıl
4.3 " Ekran Çok Büyük Değilmi Yaw _?
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DH Misafiri 8 yıl
HTC Mükemmel ürünler çıkartmaya devam ediyor.. (:
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CeEr 8 yıl
Türkiye'ye Windows Phone 8 ile girer bunlar..
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wholet 8 yıl
Evet twitterda gördüm HTC tanıttı ikisinide hatta engadetta da çıkmış haberi resimler var Desire HD 4.3 inch ekranı var Evo nun avrupası Ekimde çıkıyo ikiside


engadget.com/...

Daha Desire'ı yeni aldım ben şimdi HD geliyor


Yaşasın HTC

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