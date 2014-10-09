HTC’nin RE adlı kamerası resmiyet kazandı





HTC’nin uzun süredir ipuçlarını verdiği görüntüleme odaklı 8 Ekim tarihli etkinliğinde ilk resmiyet kazanan model RE adındaki kamerası oldu.Beklenin aksine cihaz bir aksiyon kamerası değil gibi görünüyor. Daha ziyade Sony’nin QR adlı harici lens aparatına rakip olacakmış gibi duruyor.





RE kamerası periskop şeklindeki tasarımı ile dikkat çekiyor. Daha önceden pek çok bilgiler internete sızdığı için model ile ilgili az çok bilgi sahibiydik. Bilindiği gibi 16MP çözünürlükte 1/2.3" CMOS sensörün kullanıldığı kamera 146 derecelik geniş açılı bir lense sahip. Fotoğraf çekiminin yanında 30 kare/saniye hızında Full HD video kaydı da yapılabiliyor. Ayrıca yazılım desteği ile 720p yavaş çekim videolar hazırlamak da mümkün.





Cihazda herhangi bir LCD ekran ve vizör yer almıyor. Kamera, Bluetooth 4.0 ve WiFi üzerinden iOS veya Android cihazlarınıza bağlanıyor ve bu cihaz ekranlarını vizör olarak kullanmanızı sağlıyor.





Cihazın dirsek kısmında bir buton mevcut. Bu botuna kısa basarak fotoğraf çekebiliyor, uzun basarak da video kaydı başlatabiliyorsunuz. Tutacak kısımda yer alan sensör ise cihazı elinize aldığınızda fotoğraf çekim modunu aktif ediyor.





96.7 x 26.5 mm ölçülerine ve 65.5gr ağırlığa sahip olan RE kamerasında 8GB microSD kart, 128GB’a kadar destek, IP57 ile 1 metreye kadar su altında 30 dakika kalabilme, 820mAh gücündeki batarya ile tek şarjda 1200 fotoğraf çekebilme, HD mikrofon, hoparlör şeklinde diğer özellikleri saymak mümkün.





Dahili bir flaşın da olmadığı RE kamerasının tüketici ilgisini nasıl çekeceği ise merak konusu. Model Ekim ayında ABD’de satışa çıkacak. Global dağıtım ise daha sonra açıklanacak. Fiyatı da şu an için bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/The-HTC-RE-is-a-brave-little-camera-that-reinvents-point-and-shoot-photography_id61488