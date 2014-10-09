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HTC’nin RE adlı kamerası resmiyet kazandı

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC’nin RE adlı kamerası resmiyet kazandı

HTC’nin uzun süredir ipuçlarını verdiği görüntüleme odaklı 8 Ekim tarihli etkinliğinde ilk resmiyet kazanan model RE adındaki kamerası oldu.Beklenin aksine cihaz bir aksiyon kamerası değil gibi görünüyor. Daha ziyade Sony’nin QR adlı harici lens aparatına rakip olacakmış gibi duruyor. 

RE kamerası periskop şeklindeki tasarımı ile dikkat çekiyor. Daha önceden pek çok bilgiler internete sızdığı için model ile ilgili az çok bilgi sahibiydik. Bilindiği gibi 16MP çözünürlükte 1/2.3" CMOS sensörün kullanıldığı kamera 146 derecelik geniş açılı bir lense sahip. Fotoğraf çekiminin yanında 30 kare/saniye hızında Full HD video kaydı da yapılabiliyor. Ayrıca yazılım desteği ile 720p yavaş çekim videolar hazırlamak da mümkün.

Cihazda herhangi bir LCD ekran ve vizör yer almıyor. Kamera, Bluetooth 4.0 ve WiFi üzerinden iOS veya Android cihazlarınıza bağlanıyor ve bu cihaz ekranlarını vizör olarak kullanmanızı sağlıyor. 

Cihazın dirsek kısmında bir buton mevcut. Bu botuna kısa basarak fotoğraf çekebiliyor, uzun basarak da video kaydı başlatabiliyorsunuz. Tutacak kısımda yer alan sensör ise cihazı elinize aldığınızda fotoğraf çekim modunu aktif ediyor. 

96.7 x 26.5 mm ölçülerine ve 65.5gr ağırlığa sahip olan RE kamerasında 8GB microSD kart, 128GB’a kadar destek, IP57 ile 1 metreye kadar su altında 30 dakika kalabilme, 820mAh gücündeki batarya ile tek şarjda 1200 fotoğraf çekebilme, HD mikrofon, hoparlör şeklinde diğer özellikleri saymak mümkün. 

Dahili bir flaşın da olmadığı RE kamerasının tüketici ilgisini nasıl çekeceği ise merak konusu. Model Ekim ayında ABD’de satışa çıkacak. Global dağıtım ise daha sonra açıklanacak. Fiyatı da şu an için bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/The-HTC-RE-is-a-brave-little-camera-that-reinvents-point-and-shoot-photography_id61488 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 4 yıl
Qx ile tam olarak alakası yok, daha çok aksiyon yönü ağır basmış. Qx serisinde 2 senede gördüğümüz 1 tane yüksek başarımlı sensöre sahip kamera, bir tane de yüksek zum seviyeli cihaz. Tabii diğer kameranın da yine optik zumu bulunmakta. Eh bunda öyle bir şey yok ve diğer yönde su dayanıklılığı var. Bir nevi arada kalmış (sensör iyiyse tabii)
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FreeRun 4 yıl
dirsek boru la bu bildiğin
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Road.Runner 4 yıl
Bune töbe bismillah musluk borusu gibi
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ardabeyim 4 yıl
fiyatı daha açıklanmadı ki
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mert1907 4 yıl
Denizaltı dürbünü gibi olmuş.
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TempleJoker 4 yıl
GoPro Hero var bunun pek şansı yok gibi
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SingleShot 4 yıl
O degilde ben boyle sacma bi urun tanitim programi izlemedim nerde m8 eye nerde m8 max ? htc ultrapixelden yaptigi okuzlugu on kameraya bile 13 mp kamera koyduk bakin flasimiz bile var demek icin etkinlik yapmis ne diyelim. amazonda goruruz fiyatini artik re nin.
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ender_077 4 yıl
GoPro Hero 130 dolar olunca pek şansı kalmıyor bunun.
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1BilimAdamı 4 yıl ender_077
ender_077

GoPro Hero 130 dolar olunca pek şansı kalmıyor bunun.

130 dolarlık yeni modelin adı neydi?
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