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HTC'nin düşüşü Şubat ayında da devam etti

5 yıl
8,9b
1
59
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin düşüşü Şubat ayında da devam etti

Geçen yıl ki One serisi ile beklediği çıkışı yakalayamayan ve bu yıl yeni One ile umut tazelemek isteyen HTC, Şubat ayını da düşüşle kapattı.

Firmanın yaptığı açıklamaya göre Şubat ayında satışlar yüzde 36.5 düştü ve toplamda 238 milyon dolar gelir elde edilebildi. Bu rakam 2007 yılından bu yana en düşük Şubat ayı rakamı olarak tarihe geçti.

Yılın ilk iki ayındaki satış geliri de yıl bazında yüzde 37.2 düşerek 557 milyon dolara geriledi. Geçen yılın ilk iki ayında 888 milyon dolar gelir elde edilmişti. 

HTC hali hazırda Mart sonuna kadar düşüşün sürmesini bekliyordu. 25 Mart itibariyle yeni One amiral gemi modelini tanıtacak olan firma gelir ve karlarda da artış yaşanmasını bekliyor. Özellikle Galaxy S5 modelinin beklentilerin altında kalması firmayı umutlandırmış durumda. Geçen yıl Galaxy S4 karşısında varlık gösteremeyen HTC, Galaxy S5 karşısında ise daha iyi bir mücadele vermeyi umut ediyor.  

http://www.phonearena.com/news/HTCs-February-sales-drop-36.5-year-over-year_id53392 Yorum Yaz
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asaltek 5 yıl en beğenilen
aslında dünya genelinde olan şu;
pahalıların düşüşü, ucuzların yükselişi..
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LGSalesB 5 yıl khytr89
khytr89
One x kullanicilarinin ahi tuttu..hic bir guc bana daha htc aldiramaz.. bize uzeni bizde uzeriz ;)
Samsung,nexus, lg,sony ve daha bir ton marka dururken neden alalim ki ?

Bedduayla amerikayıda bitirsenize müslüman kardeş
khytr89One x kullanicilarinin ahi tuttu..hic bir guc bana daha htc aldiramaz.. bize uzeni bizde uzeriz ;)Samsung,nexus, lg,sony ve daha b...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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TearsForFears 5 yıl
HTC'nin yeni amiral gemisi 1700-1800 TL'ye gelsin çıktığı gün alacağım.Ama One Max'teki gibi 2200 TL fiyat biçerlerse almam.Sadece Htc için geçerli değil bu.1300 TL'ye G2 , 1600 TL'ye Z1 , Nexus 5 gibi telefonlar alınırken ben niye bu telefona 1000 TL daha vereyimki salakmıyımla ben?
HTC'nin yeni amiral gemisi 1700-1800 TL'ye gelsin çıktığı gün alacağım.Ama One Max'teki gibi 2200 TL fiyat biçerlerse almam.Sadece Htc için geçerli değil bu.130...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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tupacamaru 5 yıl
Donanimi guncel ve yuksek tutmazsan batarsin mesela sizintilardan anlasildigi uzere m8 snapdragon 800ab ve 2 gb ram gelecekmiş eger dogruysa htc yine mıçtı xiaomi mi3 bu donanimi ve aleminyum kasayi bundan 6 ay önce tanitti ondan sonrada diyorlarki neden büyük firmalar düşüşte çinliler yükselişte
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okan_cehapelioglu 5 yıl
htc nin kısa sürede toparlıyacagına inanıyorum
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BackConnect 5 yıl
İlk HTC telefonum desire HD idi... Öğleden sonra şarjım biterdi. 7-8 ay zor dayandım ve sonra sattım.
HTC cihazlar gerçekten çok kaliteli oluyor, Sense arayüzü de bence diğer arayüzlerden çok iyi. O sebeple şöyle bir göz atayım dedim foruma ama politika aynı HTC'de...

1-Düşük Batarya
2- Yüksek Fiyat

Rakipler fiyatları aşağı çekerken, bataryaları da yüksek yapmaya başladılar. Bu politika ile htc'den bir cacık olmaz.
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DownClock01 5 yıl
Özellikle ülkemize birçok iyi modeli getirmiyorlari, diğer ülkelere de böyle saçma sapan tutumları var mı bilmiyorum. Bu kafayla çok zarar ederler... Butterfly S, Droid DNA vs...
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Drakoid 5 yıl
Gelmisler 2013 mobil dunya kongresinde VE samsung galaxy s5'in aciklandigi 2014 mobil dunya kongresinde "YILIN TELEFONU" unvanini kazanmis bir telefona laf atiyorlar.
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Barlas 5 yıl
Sonuçta HTC geçen sene son 2 çeyreği boş geçti. Şu an bir geliri varsa, hala One ve One Mini'den geliyor. Max'in tutmayacağı, sızıntılar gelmeye başladığında anlaşılmıştı. Bu sene phablet yarışından çekilip 2. yarıda orta düzeyi hedef alacak sağlam bir telefon çıkarmalı bence. Yoksa çoğunluğun beklediği üzere (!) tutunamayacak daha fazla.
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koyunsavar 5 yıl
htc donanimhaber deki yorumlari takip etmeye basladiktan sonra dususe gecti demir celik hava meselesi gosterismi yoksa islevsellik kullanim kolayligimi
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E_Aydin35 5 yıl
HTC'nin nedir bu kurtulamadığı kaderi.. :)
Hep bir düşüş içinde, 2 senedir hep HTC'nin finansal anlamda düşüş yaşadığı haberlerini görüyorum. Halbuki HTC son zamanlarda kararlı, iddiaalı adımlar atıyordu.
Şirket yönetim çerçevesi bakımından bakacak olursak ta HTC zaten şirket planlaması ve hedef yönergeleri bakımından ender firmalardan biri, sorumsuzca iş yapmıyor.
Ancak şu noktada yaptıkları hatayı kör bir insan bile görebilir; giriş-orta seviye telefonların fiyatına tekabül edecek "HTC tasarımlı" ürünlere az yer veriyor.
Şu sıralar Desire serisi bir kaç model planı var, bu segmente yöneleceklerini de söylediler ama bu düşüşten sonra olmamalıydı. Bakalım izleyip göreceğiz.. :)
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inexo 5 yıl
htc o güzelim kasalara berbat donanım koymasa olacak da
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Trust Me 5 yıl
HTC boşuna heves etmesin, Samsung'un pazar payını Xperia Z 2 kaptı bile.
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travers 5 yıl
Tasarım güzel.. Sesi iyi lg g2 den veya sony'den iyi değil kulaklıklarda müzik dinlerken tabi. kamera dökülüyo. işlemci zor yetişiyo. Fiyat uçuyo ee kardeşim nasıl satacaksın telefonu. Sony de böyle yapıyo burnundan kıl aldırmayan iki firma ikisininde telefon fiyatları şaka gibi. Xperia S 1000 liradan fazla geçen gördüm bu kafayla benim gibi fanlardan başkasına satamazsın telefon :D:D
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Elsa 5 yıl travers
travers
Tasarım güzel.. Sesi iyi lg g2 den veya sony'den iyi değil kulaklıklarda müzik dinlerken tabi. kamera dökülüyo. işlemci zor yetişiyo. Fiyat uçuyo ee kardeşim nasıl satacaksın telefonu. Sony de böyle yapıyo burnundan kıl aldırmayan iki firma ikisininde telefon fiyatları şaka gibi. Xperia S 1000 liradan fazla geçen gördüm bu kafayla benim gibi fanlardan başkasına satamazsın telefon :D:D

One kullanmamış gencin dramı


Cihaz nereye yetişemiyor elindeki çöpten çok daha stabil


@mehmedaltair
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foreveriphone 5 yıl
Sanırım birileri htc taiwan genel merkezine bu türklerde para çok dedi daya fiyatı gitsin dedi 1950 tl den cıkan htc one 12 ayda 200 tl indi 1750 tl hala fiyatı rakibi s4 1400tl yi göreli çok oldu g flex in 2600 tl z1 in 2200tl den note 3 ün 2150 tl den girdiği türkiyeye m8 de 2250 tl den aşağı girmez yine taksit bitmiş millette para yokmuş umurunda değil htc nin , türk kadın geçti türkiye bülümünün başına ama sanırım oda salla başını al maaşını diyor.Mal çok kaliteli estetik ve hoş ama şimdiden sonra 2000tl nin üzerinde en fanatik kitleye sahip apple bile zorlanır türkiyede başka alternatifi olmamasına rağmen.
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