HTC'nin düşüşü Şubat ayında da devam etti





Geçen yıl ki One serisi ile beklediği çıkışı yakalayamayan ve bu yıl yeni One ile umut tazelemek isteyen HTC, Şubat ayını da düşüşle kapattı.





Firmanın yaptığı açıklamaya göre Şubat ayında satışlar yüzde 36.5 düştü ve toplamda 238 milyon dolar gelir elde edilebildi. Bu rakam 2007 yılından bu yana en düşük Şubat ayı rakamı olarak tarihe geçti.





Yılın ilk iki ayındaki satış geliri de yıl bazında yüzde 37.2 düşerek 557 milyon dolara geriledi. Geçen yılın ilk iki ayında 888 milyon dolar gelir elde edilmişti.





HTC hali hazırda Mart sonuna kadar düşüşün sürmesini bekliyordu. 25 Mart itibariyle yeni One amiral gemi modelini tanıtacak olan firma gelir ve karlarda da artış yaşanmasını bekliyor. Özellikle Galaxy S5 modelinin beklentilerin altında kalması firmayı umutlandırmış durumda. Geçen yıl Galaxy S4 karşısında varlık gösteremeyen HTC, Galaxy S5 karşısında ise daha iyi bir mücadele vermeyi umut ediyor.

http://www.phonearena.com/news/HTCs-February-sales-drop-36.5-year-over-year_id53392