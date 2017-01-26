HTC’nin kısa vadede akıllı saat planı yok

Son günlerde HTC’nin Halfbeak adında yeni bir akıllı saat projesi üzerinde çalıştığı ve sonbahar aylarında piyasaya sürmek istediği sıkça gündeme geliyor. HTC ise iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Kısa Vadede Plan Yok

Halfbeak akıllı saatinin görsellerinin de sızdırılması firmanın ciddi bir çalışma içerisinde olduğu kanısını uyandırmıştı. Ne var ki HTC şu anda bir çalışması olmadığını açıkladı yani en azından gelecek yıla kadar herhangi bir akıllı saat piyasaya sürülmeyecek.

Firmanın patronu Android akıllı saatlerin yeterli tecrübeyi sağlamadığını belirtiyor. Ayrıca Apple Watch serisinin bile düşüş yaşadığı bir pazarda HTC risk almak istemiyor.

Aslında HTC geçen yıl başlarından bu yana bir akıllı saat için çalışmalar yapıyor. Hatta Under Armour ile ortak olarak geliştireceği de dillendirilmişti. Görülen o ki akıllı saat prototip aşamasına kadar gelmiş.

Geçen yıl başları aslında akıllı saatlerin zirve yaptığı bir dönemdi. Yeni Android Wear saatler, Samsung Gear S2, Pebble ürünleri pazarda ilgi görüyordu. Bu dönemde HTC’nin hamlesi akıllıca olabilirdi ancak akıllı telefon pazarında yaşanan sıkıntılar ve firmanın artık ağırlığını sanal gerçekliğe vermek istemesi planları akim bıraktı. Nitekim Grip adındaki fitness bilekliği ertelendi. Bilindiği üzere Re adındaki kamera modeli de rafa kalkan ürünlerden olmuştu.

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HTC uzun bir süre akıllı saat pazarına girmek istemiyor. En azından bu anlaşılmış oldu. Sadece Under Armour ile geliştirilen akıllı baskül, fitness bilekliği ve nabız ölçer bileklik piyasada bulunuyor. Onların da iyi bir satış yaptığı söylenemez.