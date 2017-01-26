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HTC’nin kısa vadede akıllı saat planı yok

Giyilebilir cihaz pazarına bir iki hamle yapan ancak istediği sonucu alamayan HTC, uzun bir süre pazardan uzak kalmayı düşünüyor. Son gelişmeler de bunu gösteriyor.
2 yıl
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Mobilite
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC’nin kısa vadede akıllı saat planı yok

Son günlerde HTC’nin Halfbeak adında yeni bir akıllı saat projesi üzerinde çalıştığı ve sonbahar aylarında piyasaya sürmek istediği sıkça gündeme geliyor. HTC ise iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Kısa Vadede Plan Yok

Halfbeak akıllı saatinin görsellerinin de sızdırılması firmanın ciddi bir çalışma içerisinde olduğu kanısını uyandırmıştı. Ne var ki HTC şu anda bir çalışması olmadığını açıkladı yani en azından gelecek yıla kadar herhangi bir akıllı saat piyasaya sürülmeyecek.

Firmanın patronu Android akıllı saatlerin yeterli tecrübeyi sağlamadığını belirtiyor. Ayrıca Apple Watch serisinin bile düşüş yaşadığı bir pazarda HTC risk almak istemiyor.

Aslında HTC geçen yıl başlarından bu yana bir akıllı saat için çalışmalar yapıyor. Hatta Under Armour ile ortak olarak geliştireceği de dillendirilmişti. Görülen o ki akıllı saat prototip aşamasına kadar gelmiş.

Geçen yıl başları aslında akıllı saatlerin zirve yaptığı bir dönemdi. Yeni Android Wear saatler, Samsung Gear S2, Pebble ürünleri pazarda ilgi görüyordu. Bu dönemde HTC’nin hamlesi akıllıca olabilirdi ancak akıllı telefon pazarında yaşanan sıkıntılar ve firmanın artık ağırlığını sanal gerçekliğe vermek istemesi planları akim bıraktı. Nitekim Grip adındaki fitness bilekliği ertelendi. Bilindiği üzere Re adındaki kamera modeli de rafa kalkan ürünlerden olmuştu.

Ayrıca Bkz. "Google’ın akıllı saatleri ile ilgili görseller artıyor"

HTC uzun bir süre akıllı saat pazarına girmek istemiyor. En azından bu anlaşılmış oldu. Sadece Under Armour ile geliştirilen akıllı baskül, fitness bilekliği ve nabız ölçer bileklik piyasada bulunuyor. Onların da iyi bir satış yaptığı söylenemez.

 

http://phandroid.com/2017/01/25/htc-halfbeak-release-not-coming/ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
@BekirTemel'in dediği gibi bence paraları az olan parayı da ona yatırırlarsa oda tutmazsa batarlar. :)
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brshr 2 yıl
Demek ki HTC de tasarımın "Tırt" olduğu ve tutmayacağı kanaatine varmış benim gibi.
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Amd64x2 2 yıl
İyi ki yok, telefon için ekran gövde oranında tek rakibi ayfon, tencere gibi saat yapardı heralde.
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BekirTemel 2 yıl
Ne planı,Para yok para. Sürekli zarar ediyoz htc aç aç :D
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BekirARSLAN 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
Ne planı,Para yok para. Sürekli zarar ediyoz htc aç aç :D

Aç mı ? Adamlar hiç bişi satmadan yıllarca ayakta duracak patentleri var HTC'yi bilmiyorsun konuşma bence
Ayrıca pil teknolojisi bu durumdayken akıllı saatler bir işe yaramaz Motor 360 2. Nesil kullanıcı olarak bunları söylüyorum... Samsung ile karıştırmayın HTC yi Samsung birçok kulvarda var tv,beyaz eşya, iş makinesi vs. daha sayamadığım HTC nin kulvarda çok farklı
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