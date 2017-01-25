Google’ın akıllı saatleri ile ilgili görseller artıyor

Google’ın LG ile ortaklık yaparak Android Wear 2.0 işletim sistemli iki akıllı saat piyasaya süreceğine dair iddialar giderek güçleniyor. Cihazlara ait görseller yavaş yavaş çoğalmaya başladı.

Android Wear akıllı saat işletim sistemini geliştirmesine rağmen bugüne kadar referans bir model piyasaya sürmeyen Google’ın ne zaman hamle yapacağı merakla bekleniyordu. Beklenen hamle bu yıl gelebilir. 9 Şubat tarihinde yapılacak olan Android Wear etkinliğinde yeni saatlerin görücüye çıkma ihtimali olabilir.

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Gelen bilgilere göre yeni akıllı saatlerde LG Watch Sport ve LG Watch Style isimlerini göreceğiz. Nexus veya Pixel tarzında herhangi bir isim değişikliği olmayacak. LG hali hazırda Watch adı altında akıllı saatler üretmişti. Saatler isimlere göre donanım ve tasarım değişikliği gösteriyor.

LG Watch Sport

Nispeten kalın olan Watch Sport modelinde 1.38 inçlik 480x480 piksel çözünürlüğünde OLED ekran yer alıyor. 768MB RAM ve 4GB depolama kapasitesi barındıran modelin bataryası da 430mAh kapasiteli. WiFi, Bluetooth, NFC ve GPS yongalarının yanında LTE desteği de mevcut.

Modelin öne çıkan özelliği çağrı kabul edebilmesi. Bunu da kullanıcısının akıllı telefonundaki telefon numarasını kullanarak yapıyor. IP68 ile suya dayanıklı olan ve nabız ölçer sensör barındıran model 14.2mm kalınlık değerine sahip. Yan tarafta 3 farklı kontrol tuşu yer alıyor.

LG Watch Style

Daha ince olan bu saatin kasa kalınlığı 10.8mm civarında. 1.2 inçlik 360x360 piksel çözünürlüğünde OLED ekran barındıran modelin RAM kapasitesi 512MB. Yine batarya da 240mAh kapasitesine gerilemiş. LTE desteği hariç diğer tüm bağlantılar mevcut.

Saatin yan tarafında tek bir kontrol tekerleği olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de muhtemelen kasanın biraz daha küçük olması. Akıllı saat IP67 sertifikası ile korunuyor.

Android 2.0 Wear Yenilikleri

Yeniliklerin ilki saat temalarına geliyor. Daha önce saat temaları kısıtlı bilgi gösterimi yapıyordu ve bu bakımdan kullanıcılar istedikleri tercihi bulmakta sıkıntı yaşıyordu. Şimdi ise saat temasına herhangi bir uygulamadan bildirim eklemek mümkün hale geliyor. Böylece kullanıcılar istedikleri saat temasını kullanma imkanı bulacak.

Diğer yenilik ise el yazısı tanıma özelliği. Minik ekranları üzerinde akıllı saatlerde yazı yazmak oldukça zor. Bu bakımdan ekranın tamamını kullanabilmek önem taşıyor. El yazısı ile kullanıcılar artık daha büyük hareket alanı ve yazma rahatlığı elde edecek. Mesajlara ve maillere de saatlerinden daha hızlı cevap yazabilecek.

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Bunun yanında Allo uygulamasından hatırlayacağımız akıllı cevap özelliği de güncellemede yerini almış. Kullanıcılar, yazı yazmaya gerek kalmadan seçenekleri değerlendirip mesajlara cevap yazabilecek. Fitness takibi tarafında da saatiniz artık koçunuz oluyor. Yapılan aktiviteyi otomatik olarak algılayan sistem, ilgili fitness uygulamasını devreye sokuyor ve takip etmeye başlıyor. Depolanan veriler daha sonra uygulama ile senkronize edilebiliyor.

Son olarak saati daha fazla bağımsız kılacak bir yenilik geliyor. Android Wear 2.0 destekli uygulamalar, telefondan bağımsız olarak kurulabilecek ve çalışabilecek. WiFi ve 4G desteği sayesinde, aynı akıllı telefon gibi uygulamalar çalışacak ve senkronize olacak. Ayrıca Spotify artık doğrudan saat teması üzerinden başlatılabiliyor.