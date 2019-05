HTC'nin kişisel asistanı Sense Companion artık Google Play Store'da

HTC, Sense Companion'dan ilk olarak en yeni premium akıllı telefonları HTC U Ultra ve U Play'in duyurulması sırasında bahsetmişti. Her iki telefonda da yer alan sanal kişisel yardımcı artık diğer HTC sahipleri tarafından da kullanılabilecek.

HTC Sense Companion an itibariyle Play Store'da yerini almış durumda ve şirket uygulamayı "sizi her geçen gün daha fazla tanıyan ve her gün yaptıklarınızı öğrenen bir kişisel yardımcı" olarak tanımlıyor. Uygulama, zaman içinde gelişerek kullanıcılara uygun öneriler ve bilgiler sağlayabilmek üzere tasarlanmış.

HTC, Sense Companion uygulamasının üçüncü taraf web sitelerinden ve veritabanlarından bilgi aldığını söylüyor. Yani bu da bilgi sağlamak için uygulamalara ve kullanıcıların gerçekleştirdiği çevrimiçi aramalara erişim sağlaması gerektiği anlamına geliyor.

Sesli etkileşim desteği yok

Sense Companion, kullanıcılara bulundukları konum çevresindeki restoran önerilerini, hava tahminlerini, haftalık adım sayısı gibi bilgileri sağlayabiliyor. Ne yazık ki, beklendiği gibi sesli etkileşimi desteklemiyor. Yani en azından şimdilik yapay zeka (AI) destekli sanal asistan pazarında söz sahibi olması mümkün değil. HTC, uygulamanın özelliklerini uzun vadede zenginleştirebilirse ortaya iyi bir şeyler çıkacak gibi görünüyor.

HTC Sense Companion, aynı zamanda eğer kar yağacaksa daha kalın giyinmenizi ve evden biraz daha erken çıkmanızı önerebiliyor. Ayrıca uzun yolculuklarda yanınıza batarya bankanızı almanız konusunda hatırlatmada bulunabileceği gibi hafta sonu için dışarıdayken size bir restoran önerip rezervasyon bile yapabiliyor. Uygulamayı HTC marka akıllı telefonunuza indirmek için aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Google Play Store: HTC Sense Companion

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.htc.aiclient