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HTC'nin kişisel asistanı Sense Companion artık Google Play Store'da

HTC'nin sadece premium U Ultra ve U Play modellerinde yer alan kişisel yardımcısı Sense Companion artık diğer HTC sahipleri tarafından da kullanılabilecek. Uygulama Google Play Store'daki yerini aldı.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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HTC, Sense Companion'dan ilk olarak en yeni premium akıllı telefonları HTC U Ultra ve U Play'in duyurulması sırasında bahsetmişti. Her iki telefonda da yer alan sanal kişisel yardımcı artık diğer HTC sahipleri tarafından da kullanılabilecek.
HTC Sense Companion an itibariyle Play Store'da yerini almış durumda ve şirket uygulamayı "sizi her geçen gün daha fazla tanıyan ve her gün yaptıklarınızı öğrenen bir kişisel yardımcı" olarak tanımlıyor. Uygulama, zaman içinde gelişerek kullanıcılara uygun öneriler ve bilgiler sağlayabilmek üzere tasarlanmış.
HTC, Sense Companion uygulamasının üçüncü taraf web sitelerinden ve veritabanlarından bilgi aldığını söylüyor. Yani bu da bilgi sağlamak için uygulamalara ve kullanıcıların gerçekleştirdiği çevrimiçi aramalara erişim sağlaması gerektiği anlamına geliyor.

Sesli etkileşim desteği yok

Sense Companion, kullanıcılara bulundukları konum çevresindeki restoran önerilerini, hava tahminlerini, haftalık adım sayısı gibi bilgileri sağlayabiliyor. Ne yazık ki, beklendiği gibi sesli etkileşimi desteklemiyor. Yani en azından şimdilik yapay zeka (AI) destekli sanal asistan pazarında söz sahibi olması mümkün değil. HTC, uygulamanın özelliklerini uzun vadede zenginleştirebilirse ortaya iyi bir şeyler çıkacak gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "SwiftKey'in son güncellemesi 4 farklı tuş sesi getiriyor"
HTC Sense Companion, aynı zamanda eğer kar yağacaksa daha kalın giyinmenizi ve evden biraz daha erken çıkmanızı önerebiliyor. Ayrıca uzun yolculuklarda yanınıza batarya bankanızı almanız konusunda hatırlatmada bulunabileceği gibi hafta sonu için dışarıdayken size bir restoran önerip rezervasyon bile yapabiliyor. Uygulamayı HTC marka akıllı telefonunuza indirmek için aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Google Play Store: HTC Sense Companion

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.htc.aiclient Yorum Yaz
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wolf silver 2 yıl en beğenilen
Appleyi sevmem ama adamların Siri si çok iyi.. (Android kullanıcısıyim)
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S.Soylu 2 yıl
nasıl indirilebilir anlamış değilim verdiğiniz linkten deniyorum uygun telefon yok diyor. Kendi telefonumdan uygulama ismini yazıyorum çıkmıyor. Kullandığım telefon HTC 10 değil de ben mi farkında değilim acaba ?
nasıl indirilebilir anlamış değilim verdiğiniz linkten deniyorum uygun telefon yok diyor. Kendi telefonumdan uygulama ismini yazıyorum çıkmıyor. Kullandığım tel...
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Guest-100DED1C1 2 yıl
Uygulama hala veri topluyor olarak görünüyor bende. Google asistan'ı aktif kullanıyorum özellikle araç kullanırken çok işime yarıyor.
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zen 2 yıl
Bir halta yaramıyor.Boşuna indirmeyin.
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HighVoltage4 2 yıl
Cortana'dan iyi midir acaba. Bİrde Türkiye'ye Türkçe destek verseler keşke..
indirmax.com/...
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svmhkn 2 yıl
Kardeş, Ben de HTC a9 kullanıyorum benim gibi apkmirror sitesinden indirip kurabilirsin.
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Guest-5E2A97318 2 yıl
Htc a9 ile uyumlu değil diyor
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axaxa 2 yıl
Boşuna özeniyosunuz olmuyor işte.
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likeablex 2 yıl
SİRİ ile devam.
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Giresunlufuk 2 yıl
HTC telefonu olmayan APK yüklemeyi denesin.
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DH Misafiri 2 yıl
General mobile telefonuma yükledim çalışıyor.
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copyhaluk 2 yıl
3 gün sonra uygulamadan desteğini çeker. Blinkfeedden tutun da kendi güzelim tv kumandasına kadar bütün güzel uygulamalarına yaptığı gibi...
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uygulama haber, uygulama ve
8 etiket daha yapay zeka asistan htc sense companion kişisel yardımcı Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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