SwiftKey'in son güncellemesi 4 farklı tuş sesi getiriyor

Google'ın uygulama mağazasında çok sayıda Android klavyesi var ancak çoğu kullanıcının beğenisini kazanan SwiftKey bir adım öne çıkmayı başarmış durumda. Uygulama son güncellemeyle birlikte sahip olduğu kapsamlı yapılandırma ve kişiselleştirme seçeneklerini bir adım ileriye taşıdı.

SwiftKey klavyesinin birçok açıdan özelleştirilebileceğini biliyorsunuz ancak tuş sesi şu ana kadar bunlardan biri değildi. SwiftKey'in yeni güncellemesi sayesinde tuş vuruşları için dört farklı ses profilinden biri seçilebilecek. Böylece kullanıcılar Traditional (Geleneksel), Android, Modern ve Blip arasından seçim yapabilecekler.

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Tuş seslerinin klavye ayarları bölümünden yapılandırılması mümkün. Modern'i seçtiğinizde ahşap tonunda bir ses gelecek. Android seçeneği varsayılan klasik klavye sesini ayarlamanızı sağlayacak. Traditional yapılandırması mekanik bir buton sesi çıkarırken Blip'i seçmeniz durumunda tuş vuruşlarında küçük bir elektronik bip sesi duyacaksınız.

SwiftKey güncellemesini yükledikten sonra, sesler varsayılan olarak kapalı olarak gelecektir. Bu nedenle, uygulama ayarlarından manuel olarak yapılandırmanız gerekecek. Bu güncellemede başka değişikliklerin olup olmadığı belli değil, çünkü Swiftkey klavye seslerinin gelişinden başka herhangi bir bilgi vermedi. Yeni özelliği kullanmak istiyorsanız, herkesten önce denemek için uygulamanın beta sürümünü yükleyebilirsiniz.

Google Play Store: SwiftKey Beta

https://blog.swiftkey.com/swiftkey-for-android-introduces-keypress-sounds/