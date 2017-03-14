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SwiftKey'in son güncellemesi 4 farklı tuş sesi getiriyor

Android platformunun en popüler klavye uygulamalarından biri olan SwiftKey'in son güncellemesiyle birlikte tuş vuruşları için dört farklı ses profilinden birini seçebileceksiniz.
2 yıl
3,9b
1
18
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google'ın uygulama mağazasında çok sayıda Android klavyesi var ancak çoğu kullanıcının beğenisini kazanan SwiftKey bir adım öne çıkmayı başarmış durumda. Uygulama son güncellemeyle birlikte sahip olduğu kapsamlı yapılandırma ve kişiselleştirme seçeneklerini bir adım ileriye taşıdı.
SwiftKey klavyesinin birçok açıdan özelleştirilebileceğini biliyorsunuz ancak tuş sesi şu ana kadar bunlardan biri değildi. SwiftKey'in yeni güncellemesi sayesinde tuş vuruşları için dört farklı ses profilinden biri seçilebilecek. Böylece kullanıcılar Traditional (Geleneksel), Android, Modern ve Blip arasından seçim yapabilecekler.
Ayrıca Bkz. "Google'dan arkadaşlarınızla YouTube videoları izleyebileceğiniz iOS uygulaması"
Tuş seslerinin klavye ayarları bölümünden yapılandırılması mümkün. Modern'i seçtiğinizde ahşap tonunda bir ses gelecek. Android seçeneği varsayılan klasik klavye sesini ayarlamanızı sağlayacak. Traditional yapılandırması mekanik bir buton sesi çıkarırken Blip'i seçmeniz durumunda tuş vuruşlarında küçük bir elektronik bip sesi duyacaksınız.
SwiftKey güncellemesini yükledikten sonra, sesler varsayılan olarak kapalı olarak gelecektir. Bu nedenle, uygulama ayarlarından manuel olarak yapılandırmanız gerekecek. Bu güncellemede başka değişikliklerin olup olmadığı belli değil, çünkü Swiftkey klavye seslerinin gelişinden başka herhangi bir bilgi vermedi. Yeni özelliği kullanmak istiyorsanız, herkesten önce denemek için uygulamanın beta sürümünü yükleyebilirsiniz.
Google Play Store: SwiftKey Beta

https://blog.swiftkey.com/swiftkey-for-android-introduces-keypress-sounds/ Yorum Yaz
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
İlk kapadıklarım: Tuş sesi, tuşa basınca titreşim...
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forum.erhan 2 yıl
F klavye gelmeyene kadar benim için çöp bir uygulama
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irish 2 yıl
Swiftkey her güncellemede kötüye gidiyor.
Hiç mi dönüp bakmıyorlar biz ne yaptık diye.
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likeablex 2 yıl
kaç kişi o sesleri açıyor acaba?
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cinemaker 2 yıl
sayın editör swiftkey uygulaması ios platformunda da var kardeşim biraz araştırın madem editörlük yapıyorsunuz
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murdocklawless 2 yıl
şu hareketler ayarı kısmında flow veya hareketler olarak seçim yaptırıyor ama ben ikisini de kullanmak istemiyorum. sıkıntı yaşıyorum. hala hiçbirisi seçeneğini koymadılar. neyse ki sony'nin kendi klavyesi çok iyi.
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Doğan... 2 yıl
Arkadaşlar SwiftKey le ilgili birşey sorucam. Türkçede normal q klavyeyi seçince büyük i tuşu olmuyor. I ya basılı tutunca büyük i çıkıyor ama yine İ yazıyor. Bunun bi çözümü yok mu?
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MaRQuE 2 yıl Doğan...
Demek istediğini tam anlayamadım. I ya basılı tutunca İ çıkıyor.
Konuya gelirsek, SwiftKey bu güncellemenin detayında tuş sesi için büyük istek olduğunu yazmış. Kullanıcı isteklerine dikkat ettiklerini hiç zannetmiyorum. Çünkü ben de dahil birçok kullanıcı gesture özelliğinden rahatsız çünkü kapatılamıyor. Ya flow ya da gesture seçeneğini seçebilirsiniz. Flow kullanmadığım için gesture seçili ve biraz hızlı yazdığınızda bu özellik yüzünden klavye yanlışlıkla kapanıyor. Bu mesajı yazana kadar en az 4 defa kapandı. Ve kullanıcılar bunu SwiftKey forumunda dile getirdiklerinde, bu özelliğin SwiftKey i SwiftKey yapan özellik olduğunu söylüyorlar ve kapatma seçeneği eklememek için inat ediyorlar. Daha SwiftKey in tercih edilmesinin tahminlerin başarılı olmasından kaynaklandığından haberleri yok...
Tuşa basılınca çıkan popuplarin kapatılma özelliği eklenmesinde de çok diretmişler.
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selcuk20 2 yıl
iOS'tan Android'e geçtiğimde beni en çok klavye rahatsız etti. Bazı modellerin klavyeleri güzel ama Xiaomi Mi5'te iyi bir klavye bulamadım. SwiftKey güzel ama tuşlar arası dikey boşluk çok az ve çok yanlış basmaya neden oluyor. Uygulamaya da bildirdim ama bir değişiklik olacağını düşünmüyorum.
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alito 2 yıl
Tuş seslerinin hepsi de birbirinden bok. Şu tuş sesini özellleştiremiyorlar mı ya kendimiz ekleyelim sesi?
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shadowmexo 2 yıl
Yıllardır ses ve titreşim kapalı olarak kullanıyordum. Bu haberden sonra ikisini de açtım ve denedim ama gerçekten çok gereksiz bir durum özellikle de ses konusu gereksiz. Titreşim ise kimisi için iyi olabilir ama profesyonel kullanıcılar için hiç önemli bir şey değil. SwiftKey zaten bulut hizmeti, kelime tahmin özelliği ve zamanla sizi tanıması konusunda gerçekten muazzam bir klavye. Yıllardır kullanıyorum binlerce bana özel kelimeyi artık bulutta saklamış durumda. Artık başka bir klavyeye geçme durumum da çok zor.
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keremec 2 yıl
VAY CANINA




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