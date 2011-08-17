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HTC'nin patent davasının içeriği belli oluyor

7 yıl
3,2b
1
13
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Apple ile aralarındaki patent savaşında Tayvan'lı akıllı cihaz devi HTC'nin dün itibariyle açtığı yeni patent ihlal davasının detayları belli oluyor.

Apple'ın iPhone, iPod Touch ve iPad ailesinin yanı sıra Mac'lerde de kendi patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşik Devletler Delaware Eyalet Mahkemesi'ne ve Birleşik Devletler Uluslararası Ticaret Komisyonu ITC'ye başvuru yapan HTC yaparken, firmanın genel hukuk müşaviri Grace Lei yaptıkları son girişimle ilgili şunları dile getirdi;

"Apple'a karşı bu girişimimizi Fikri haklarımızı, iş ortaklarımızı ve en önemlisi HTC'yi tercih eden kullanıcılarımızı korumak için yapıyoruz. Bu, Apple'ın fikri haklarımızı ihlal ettiği gerekçesiyle ITC'den önce açtığımız 3.dava. Apple, bir an önce patentli yeniliklerimizi ürünlerinde kullanarak ihlal etmeyi durdurmalı."

HTC'nin Apple'ı ihlal ile suçladığı ve Wi-Fi bağlantı yeteneği ile PDA ve cep telefonunu tek bir cihazda bir araya getirerek daha gelişmiş bir akıllı telefon deneyimi sağlayan işlemci iletişim teknolojisiyle ilgili olan üç patentin başlığı, evrak ve patent tarihleri şöyle;

  • 7,765,414: PDA ve kablosuz iletişim sistemi entegre arayüzü için devre ve işletme yöntemi [Evrak Tarihi: Şubat 2007, Patent Tarihi: Mart 2010]
  • 7,672,219: Frekans bölmeli çoklama kullanarak çok noktadan noktaya iletişim [Evrak Tarihi: Ağustos 2007, Patent Tarihi: Temmuz 2010]
  • 7,417,944: Emir ve kontrol modülasyonu için metot (Modülasyon: İletişim teknolojisinde kullanılan bir yöntem) [Evrak Tarihi: Haziran 2007, Patent Tarihi: Ağustos 2008]

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` quaD. 7 yıl en beğenilen
Htc firma başarısından sonra kendine güveni çok arttı . Bu güzel birşey .
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sticer 7 yıl
ben iphone dansa htc yi daha ii buluyorum iphonu çok gereksiz ve pahalı buluyorum
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northernlights 7 yıl
Şu patent olayı yüzünden büyük firmalar kaç tane firma aldı.
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alpa07 7 yıl
en sonunda apple htc samsung gibi firmalar bu davalar yüzünden batacak ortalık nokia kalacak :D
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Şahi_13 7 yıl
Etme bulma dünyası kurtlu yahudi elması seni gidi.
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redloves 7 yıl

Şahi_13

Etme bulma dünyası kurtlu yahudi elması seni gidi.


Eyvallah güzel laf ettin

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Besiktask34 7 yıl Şahi_13
Şahi_13

Etme bulma dünyası kurtlu yahudi elması seni gidi.


mundar olayı beğenmediğin şeye neden yahudi etiketi vuruyorsun, ayrıca yediğin içtiğin giydiğin herşeyin yahudi malı olduğunu bildiğin halde
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0tt0m@n 7 yıl
Apple'ın diğer firmalara attığı bu patent taşı dönüp dolaşıp kendi başını yaracak :D
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laerrof 7 yıl
soyun su elmayi da steve amca anlasin gunumuz dunyasinda tekelciligin olmadigini
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x-rayted 7 yıl
Bunlar muhtemelen HTCnin patentleri değil. Bunlar HTCnin yakın zamanda aldığı S3 firmasının patentleri. S3 ün patentlerinin çok sağlam olduğu ve Apple ın bu davada hiç bir şansı olmadığı konuşulup duruyor. Zaten S3e bu parayı da bu patentler için verdiler. Apple ın kendilerine açtığı davaya karşılık verebilmek için S3ü aldılar. Yani Apple a tazminat ödemektense appleden tazminat alacak firmayı satın aldılar. Bilmiyortum S3 grafikleri işlerine yarar mı ama en büyük rakiplerine para vermektense 3rd party firmaya para vermeyi tercih ettiler.
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` quaD. 7 yıl en beğenilen
Htc firma başarısından sonra kendine güveni çok arttı . Bu güzel birşey .
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