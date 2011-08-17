HTC'nin patent davasının içeriği belli oluyor

Apple ile aralarındaki patent savaşında Tayvan'lı akıllı cihaz devi HTC'nin dün itibariyle açtığı yeni patent ihlal davasının detayları belli oluyor.

Apple'ın iPhone, iPod Touch ve iPad ailesinin yanı sıra Mac'lerde de kendi patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşik Devletler Delaware Eyalet Mahkemesi'ne ve Birleşik Devletler Uluslararası Ticaret Komisyonu ITC'ye başvuru yapan HTC yaparken, firmanın genel hukuk müşaviri Grace Lei yaptıkları son girişimle ilgili şunları dile getirdi;

"Apple'a karşı bu girişimimizi Fikri haklarımızı, iş ortaklarımızı ve en önemlisi HTC'yi tercih eden kullanıcılarımızı korumak için yapıyoruz. Bu, Apple'ın fikri haklarımızı ihlal ettiği gerekçesiyle ITC'den önce açtığımız 3.dava. Apple, bir an önce patentli yeniliklerimizi ürünlerinde kullanarak ihlal etmeyi durdurmalı."

HTC'nin Apple'ı ihlal ile suçladığı ve Wi-Fi bağlantı yeteneği ile PDA ve cep telefonunu tek bir cihazda bir araya getirerek daha gelişmiş bir akıllı telefon deneyimi sağlayan işlemci iletişim teknolojisiyle ilgili olan üç patentin başlığı, evrak ve patent tarihleri şöyle;

7,765,414: PDA ve kablosuz iletişim sistemi entegre arayüzü için devre ve işletme yöntemi [Evrak Tarihi: Şubat 2007, Patent Tarihi: Mart 2010]

7,672,219: Frekans bölmeli çoklama kullanarak çok noktadan noktaya iletişim [Evrak Tarihi: Ağustos 2007, Patent Tarihi: Temmuz 2010]

7,417,944: Emir ve kontrol modülasyonu için metot (Modülasyon: İletişim teknolojisinde kullanılan bir yöntem) [Evrak Tarihi: Haziran 2007, Patent Tarihi: Ağustos 2008]