HTC'nin yeni Windows Phone cihazı sertifika onaylarında ortaya çıktı





HTC'nin Windows Phone ekosistemine yeni bir modelle tekrardan merhaba diyeceğine dair pek çok iddia ortalıkda dolanıyor ve bunlar genelde çeşitli kaynaklardan gelen bilgilerdi. Ancak ilk kez bir sertifikasyon onayında HTC'nin yeni modeli ortaya çıktı.





WiFi sertifikası ile yapılan başvuruda HTC6995LVW kod numaralı HTC'nin Windows Phone 8.1 işletim sistemli akıllı telefonu görülüyor. Bunun haricinde herhangi bir bilgi mevcut değil.





Cihaz daha önce AdDuplex reklam ağına düşmüştü ve 5 inçlik Full HD ekran taşıdığı ortaya çıkmıştı. Bu bakımdan One M8 modelinin Windows Phone ekosistemine geleceği ihtimali artmış oluyor. Ayrıca Dot View kılıfının da kullanılabileceği belirtiliyor.





Ancak model numaralarına bakıldığında cihaz sadece Verizon operatörü için satışa çıkacak. Kısa bir süreye özel olacağı sanılan bu uygulama sonrasında cihazın global olarak da pazara sunulacağı tahmin ediliyor. Modelin ismi ise One for Windows olacak.

http://wmpoweruser.com/htc-one-for-windows-passes-wifi-certification-still-heading-to-verizon-only/