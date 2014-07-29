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HTC'nin yeni Windows Phone cihazı sertifika onaylarında ortaya çıktı

4 yıl
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9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin yeni Windows Phone cihazı sertifika onaylarında ortaya çıktı

HTC'nin Windows Phone ekosistemine yeni bir modelle tekrardan merhaba diyeceğine dair pek çok iddia ortalıkda dolanıyor ve bunlar genelde çeşitli kaynaklardan gelen bilgilerdi. Ancak ilk kez bir sertifikasyon onayında HTC'nin yeni modeli ortaya çıktı.

WiFi sertifikası ile yapılan başvuruda HTC6995LVW kod numaralı HTC'nin Windows Phone 8.1 işletim sistemli akıllı telefonu görülüyor. Bunun haricinde herhangi bir bilgi mevcut değil.

Cihaz daha önce AdDuplex reklam ağına düşmüştü ve 5 inçlik Full HD ekran taşıdığı ortaya çıkmıştı. Bu bakımdan One M8 modelinin Windows Phone ekosistemine geleceği ihtimali artmış oluyor. Ayrıca Dot View kılıfının da kullanılabileceği belirtiliyor.

Ancak model numaralarına bakıldığında cihaz sadece Verizon operatörü için satışa çıkacak. Kısa bir süreye özel olacağı sanılan bu uygulama sonrasında cihazın global olarak da pazara sunulacağı tahmin ediliyor. Modelin ismi ise One for Windows olacak. 

http://wmpoweruser.com/htc-one-for-windows-passes-wifi-certification-still-heading-to-verizon-only/ Yorum Yaz
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Fırat.Duran 4 yıl en beğenilen
HTC WP telefonu inşallah M7 yada m8 e benzerde sahip oluruz... Bir kaç adam akıllı güncellemeye daha ihtiyaç var gerçi..
Tam OTG desteği
Adam akıllı MXPlayer tarzı video oynatıcı
Canlı kutulara alternatif geometriler...(Daire üçgen 5gen 6 gen...)
Canlı kutulara bildirim geldiğinde 3-5dk bir yanıp sönmesi
Mağaza arayüzünün biraz daha değiştirilmesi. Yükle komutunu verdiğimizde bizi lütfen bekleyin tarzı yükleme ekranına maruz bırakmamamsı gerek...
HTC WP telefonu inşallah M7 yada m8 e benzerde sahip oluruz... Bir kaç adam akıllı güncellemeye daha ihtiyaç var gerçi..Tam OTG desteğiAdam akıllı MXP...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Guest-F30ED544B 4 yıl Fırat.Duran
Fırat.Duran
HTC WP telefonu inşallah M7 yada m8 e benzerde sahip oluruz... Bir kaç adam akıllı güncellemeye daha ihtiyaç var gerçi..
Tam OTG desteği
Adam akıllı MXPlayer tarzı video oynatıcı
Canlı kutulara alternatif geometriler...(Daire üçgen 5gen 6 gen...)
Canlı kutulara bildirim geldiğinde 3-5dk bir yanıp sönmesi
Mağaza arayüzünün biraz daha değiştirilmesi. Yükle komutunu verdiğimizde bizi lütfen bekleyin tarzı yükleme ekranına maruz bırakmamamsı gerek...

Adam doğruyu söylemiş eksi yemiş. Işte böyle yapacak birşey yok :)
Fırat.DuranHTC WP telefonu inşallah M7 yada m8 e benzerde sahip oluruz... Bir kaç adam akıllı güncellemeye daha ihtiyaç var gerçi..Tam OT...
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Gece772 4 yıl
Yeni telefon
Yeni tablet
Yolda
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cosica 4 yıl
Windows'u altın kasaya da koysan aynı.
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DH Misafiri 4 yıl
2.4-5 ghz derken? Switchable hemde.
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Balawitz 4 yıl DH Misafiri
Wifi ile alakali galiba
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assasin34 4 yıl
wp adam olmadiktan sonra isterse apple yapsin..farketmez.
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doctor_bey 4 yıl
Donanımı da aynı olursa alınır ama kamerayı değiştirirler inşallah
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Flag SHİP Killer 4 yıl
Htc çok iyi bir telefon yapıyor bence
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Fırat.Duran 4 yıl en beğenilen
HTC WP telefonu inşallah M7 yada m8 e benzerde sahip oluruz... Bir kaç adam akıllı güncellemeye daha ihtiyaç var gerçi..
Tam OTG desteği
Adam akıllı MXPlayer tarzı video oynatıcı
Canlı kutulara alternatif geometriler...(Daire üçgen 5gen 6 gen...)
Canlı kutulara bildirim geldiğinde 3-5dk bir yanıp sönmesi
Mağaza arayüzünün biraz daha değiştirilmesi. Yükle komutunu verdiğimizde bizi lütfen bekleyin tarzı yükleme ekranına maruz bırakmamamsı gerek...
1 Yanıt Yanıtla +11
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Guest-F30ED544B 4 yıl Fırat.Duran
Fırat.Duran
HTC WP telefonu inşallah M7 yada m8 e benzerde sahip oluruz... Bir kaç adam akıllı güncellemeye daha ihtiyaç var gerçi..
Tam OTG desteği
Adam akıllı MXPlayer tarzı video oynatıcı
Canlı kutulara alternatif geometriler...(Daire üçgen 5gen 6 gen...)
Canlı kutulara bildirim geldiğinde 3-5dk bir yanıp sönmesi
Mağaza arayüzünün biraz daha değiştirilmesi. Yükle komutunu verdiğimizde bizi lütfen bekleyin tarzı yükleme ekranına maruz bırakmamamsı gerek...

Adam doğruyu söylemiş eksi yemiş. Işte böyle yapacak birşey yok :)
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