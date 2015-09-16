"HTC'nin yeni amiral gemisi bu yıl çıkacak ve Android 6.0 ile birlikte gelecek"

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan ve HTC Aero'ya ait olduğu iddia edilen görsel

HTC'nin yeni amiral gemisi telefonu Areo (A9) merakla bekleniyor. Tasarımın baştan aşağı değişecek olması bir çok kullanıcının merakını körükleyen en büyük etken. Önemli bir sızıntı kaynağı @LlabTooFeR ise yeni HTC Aero hakkında bazı bilgiler paylaştı.

İlk olarak akıllı telefonun Android 6.0 sürümü ile birlikte geleceği iddia edildi. Ancak bildiğiniz gibi Android 6.0'ı akıllı telefonlarda görmemiz için genellikle 2016 yılı işaret ediliyor. Bir kullanıcı ise buna bağlı olarak çıkış tarihini sorduğunda @LlabTooFeR hesabı HTC Aero'nun Ekim-Kasım aylarında çıkacağını söyledi.

Bu bilgilerin resmi olmadığını unutmamakta fayda var. HTC'nin M9'dan istediğini alamaması yeni model için hazırlıkları hızlandırmış olabilir, ancak kalan bir iki aylık süre modelin hazır olması için yeterli olur mu sorusu akılları karıştırıyor.

Modelin beklenen özellikleri şimdilik 2.5D olarak anılan kenarları kıvrımlı 5.5" ekran, Mediatek Helio X20 çipset, 4 GB bellek ve yeni "güçlü" bir kamera şeklinde. Snapdragon 820'nin tercih edilmemesi de modelin 2016'dan önce piyasaya çıkması için atılmış bir adım olabilir.