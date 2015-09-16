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"HTC'nin yeni amiral gemisi bu yıl çıkacak ve Android 6.0 ile birlikte gelecek"

HTC'nin yeni amiral gemisi telefonu Areo (A9) merakla bekleniyor. Tasarımın baştan aşağı değişecek olması bir çok kullanıcının merakını körükleyen en büyük etken. Önemli bir sızıntı kaynağı @LlabTooFe
3 yıl
3,2b
1
13
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Geçtiğimiz ay ortaya çıkan ve HTC Aero'ya ait olduğu iddia edilen görsel 
HTC'nin yeni amiral gemisi telefonu Areo (A9) merakla bekleniyor. Tasarımın baştan aşağı değişecek olması bir çok kullanıcının merakını körükleyen en büyük etken. Önemli bir sızıntı kaynağı @LlabTooFeR ise yeni HTC Aero hakkında bazı bilgiler paylaştı.
İlk olarak akıllı telefonun Android 6.0 sürümü ile birlikte geleceği iddia edildi. Ancak bildiğiniz gibi Android 6.0'ı akıllı telefonlarda görmemiz için genellikle 2016 yılı işaret ediliyor. Bir kullanıcı ise buna bağlı olarak çıkış tarihini sorduğunda @LlabTooFeR hesabı HTC Aero'nun Ekim-Kasım aylarında çıkacağını söyledi.
Bu bilgilerin resmi olmadığını unutmamakta fayda var. HTC'nin M9'dan istediğini alamaması yeni model için hazırlıkları hızlandırmış olabilir, ancak kalan bir iki aylık süre modelin hazır olması için yeterli olur mu sorusu akılları karıştırıyor.
Modelin beklenen özellikleri şimdilik  2.5D olarak anılan kenarları kıvrımlı 5.5" ekran, Mediatek Helio X20 çipset, 4 GB bellek ve yeni "güçlü" bir kamera şeklinde. Snapdragon 820'nin tercih edilmemesi de modelin 2016'dan önce piyasaya çıkması için atılmış bir adım olabilir.

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lapatid 3 yıl en beğenilen
nolue fotoğrafdakine benzemeyen bir tasarim olsun.
ya m7 yi,sensation xe yi,one x i yapan bir firma tasarim bolumune soykirim mi yapti anlamiyorum.M9,M9+,E9 vesaire yani 9 serisi telefonlarinin tasarimlari tamamen bir facia bence.Htc yazili seritten kurtulmalari sart zaten.Ama bu telefon htc nin son sansi bence bu sefer de basaramazlarsa tıraş makinesi yapmaya devam ederler
nolue fotoğrafdakine benzemeyen bir tasarim olsun.ya m7 yi,sensation xe yi,one x i yapan bir firma tasarim bolumune soykirim mi yapti anlamiyorum.M9,M9+,E9 ...
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constantin87 3 yıl
Çerçeve küçülmediği ve o ucube HTC yazısı kaldırılmadığı sürece bana göre tasarım değişmemiş demektir..
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mk6167 3 yıl
Tasarımı değiştirip fiyatları ucuzlaması lazım.
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Cem 3 yıl
Şu altın sarısı nedir yahu, zengin hintli telefonu gibi birde altındna gömlek alırım renk uyumu olur.
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bugatti1907 3 yıl
Helio x20 de htc de sıkıntılı olacak %99. 820 daha mantıklı bir seçim. Tanıtım biraz daha gecikebilir bence.
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x-rayted 3 yıl
Bu telefonun amiral gemisi olmadığını ( biraz premium bir 820 olduğu yorumları yapıldıu) twitter fenomeni Llabtoofer söylüyor.
Aero A9 hiç bir zaman bir flagship olmadı diye yazdı.
Maalesef işyerimde twitter bloklu link veremiyorum ama twit şöyle
"Aero was never supposed to be a flagship"
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kadirirdem 3 yıl
bu tasarımla isterse 7 ile gelsin zor htc zor bilerek mi sonunu getiriyorsun anlamadım.....
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Master_Evil 3 yıl
bi kamerası farklı yerde gerisi aynı
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SERDARbdrm 3 yıl
Sd820 olmadan tanitilacak her telefon bu saatten sonra benim icin olu dogmus demektir. Sunun surasinda ne kadar zaman kaldi?
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lapatid 3 yıl en beğenilen
nolue fotoğrafdakine benzemeyen bir tasarim olsun.
ya m7 yi,sensation xe yi,one x i yapan bir firma tasarim bolumune soykirim mi yapti anlamiyorum.M9,M9+,E9 vesaire yani 9 serisi telefonlarinin tasarimlari tamamen bir facia bence.Htc yazili seritten kurtulmalari sart zaten.Ama bu telefon htc nin son sansi bence bu sefer de basaramazlarsa tıraş makinesi yapmaya devam ederler
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MahalleAndroidi 3 yıl
senersongur
HTC artik Huawei ve Asus tarzı bir strateji belirleyip amiral gemi telefonları 1200-1500TL seviyesine çekmeli. Çünkü 2500TL ve üzeri satılmıyor artik.

sen almazsan zaten başka ülkelerde alınıyor hadi bunu geçtim dolar 3 lira
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senersongur 3 yıl
HTC artik Huawei ve Asus tarzı bir strateji belirleyip amiral gemi telefonları 1200-1500TL seviyesine çekmeli. Çünkü 2500TL ve üzeri satılmıyor artik.
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Emre Kocakaya 3 yıl
HTCphone
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