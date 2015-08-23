HTC'nin yeni kahramanı HTC A9 adını alabilir

HTC'nin kötü giden mali tabloları yeniden düzeltmek adına yıl sonuna doğru kurtarıcı niteliğinde bir akıllı telefon piyasaya süreceği biliniyor. Gelecek yıl için O2 kod adlı amiral gemi modelini hazırlayan firma bu yıl sonuna doğru da A9 kod adlı bir modelle karşımıza çıkacak.





Gelen bilgilere göre HTC A9 modelinde yine metal kasa tasarımı ve 2.5D eğimli ön panel bizi karşılayacak. İşlemci tarafında bu yıl Snapdragon 810 yongasetinin aşırı ısınma problemlerinden ağzı yanan HTC, MediaTek'in Cortex-A72 ve Cortex-A53 çekirdeklerini temel alan 10 çekirdekli Helio X20 yongasetini kullanacak.





HTC'nin yeni kurtarıcı modelinin 470$-625$ arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Model ilk etapta Çinli tüketicileri hedef alacak. Sonrasında ise Asya kıtası ve diğer ülkelere sıra gelecek.





Bir modelin kurtarıcı olabilmesi ve ilgi görebilmesi için hayati önem taşıyan bir veya birkaç özellik barındırması şart. Şu aşamada HTC A9 modelinde hayati önem taşıyan bir özellik gündeme gelmedi. Ancak kamera gibi, batarya gibi veya ses gibi unsurlardan birisine yapılacak yatırım cihazın ön plana çıkmasına katkı sağlayacaktır.

http://www.androidheadlines.com/2015/08/rumor-htc-aero-to-be-launched-soon-as-htc-a9.html