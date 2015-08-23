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HTC'nin yeni kahramanı HTC A9 adını alabilir

3 yıl
3,2b
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10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin yeni kahramanı HTC A9 adını alabilir

HTC'nin kötü giden mali tabloları yeniden düzeltmek adına yıl sonuna doğru kurtarıcı niteliğinde bir akıllı telefon piyasaya süreceği biliniyor. Gelecek yıl için O2 kod adlı amiral gemi modelini hazırlayan firma bu yıl sonuna doğru da A9 kod adlı bir modelle karşımıza çıkacak. 

Gelen bilgilere göre HTC A9 modelinde yine metal kasa tasarımı ve 2.5D eğimli ön panel bizi karşılayacak. İşlemci tarafında bu yıl Snapdragon 810 yongasetinin aşırı ısınma problemlerinden ağzı yanan HTC, MediaTek'in Cortex-A72 ve Cortex-A53 çekirdeklerini temel alan 10 çekirdekli Helio X20 yongasetini kullanacak. 

HTC'nin yeni kurtarıcı modelinin 470$-625$ arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Model ilk etapta Çinli tüketicileri hedef alacak. Sonrasında ise Asya kıtası ve diğer ülkelere sıra gelecek. 

Bir modelin kurtarıcı olabilmesi ve ilgi görebilmesi için hayati önem taşıyan bir veya birkaç özellik barındırması şart. Şu aşamada HTC A9 modelinde hayati önem taşıyan bir özellik gündeme gelmedi. Ancak kamera gibi, batarya gibi veya ses gibi unsurlardan birisine yapılacak yatırım cihazın ön plana çıkmasına katkı sağlayacaktır.  

http://www.androidheadlines.com/2015/08/rumor-htc-aero-to-be-launched-soon-as-htc-a9.html Yorum Yaz
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BekirTemel 3 yıl
Gerçek bir kahraman Lazım ama o bile kurtaramayabilir HTC yi.
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turyunus 3 yıl
fiyatı bu seviyede olursa One M9 dan daha ucuza piyasaya girer
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DH Misafiri 3 yıl
475 nere 625 nere bu ne biçim fiyat tahmini
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kadirirdem 3 yıl
dolar ve euro uçtu gitti yine rakiplerinden pahalı girecek ve istenilen düzeyde tr de satamayacak....
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adını nick koydum 3 yıl
Umarım M7 gibi memnun edecek ( şarj ve pembe kamera hariç ) bir cihaz olur da Note 4 den sonraki cihazık olur. Tasarım olarak hastasıyım tüm htc lerin.
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fx3169 3 yıl
Kedi canını senin...9 canlı kediciklerle tanıtım yapar.Pardon LANSE ederler.Tanıtmazlar.Çünkü tanıtmak fiili TÜrkçe bir kelime...
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blackzeros 3 yıl
470 ile 625 dolar mı ? pek inandırıcı gelmedi htc için....
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Guaire 3 yıl blackzeros
blackzeros

470 ile 625 dolar mı ? pek inandırıcı gelmedi htc için....

Doğru, ama söylenti Çin kaynaklı. Çin'de One M9'un fiyatını 625$'dan 470$'a kadar çektiler. Rakam oradan geliyor herhalde.

HTC Türkiye çok düşünceli olduğu için fiyat sabit
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Gladyator] 3 yıl
Htc Aero diye birşey vardı ona noldu ?
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