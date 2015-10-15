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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hacettepe Üniversitesinden elektrikli yerli otomobil atağı : EVT S1

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
10,8b
1
182
Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Hacettepe Üniversitesinden elektrikli yerli otomobil atağı : EVT S1
 
Bir kaç gün önce ilk kez test aşamasındayken görüntülenen yerli otomobil bir kaç gündür ülkemizin teknoloji gündeminde yer alıyor. Tanıtım sonrasında aracın bazı eski modellere benzemesi ve bakanlığın benzetilen markalarla iş birliği içinde olduğunu açıklaması gibi detaylar da yerli otomobilin gündemde kalmasını sağladı. Bu kez ise Hacettepe Üniversitesi gizli kapılar ardında geliştirmeye devam ettiği elektrikli otomobili gün ışığına çıkararak yarışa dahil oldu.
 
Hacettepe Üniversitesinden elektrikli yerli otomobil atağı : EVT S1

EVT S1 adıyla duyurulan otomobil oldukça spor bir görünüme ve tamamen elektrikle çalışan bir motora sahip. Aracın yayınlanan fotoğrafları da üretime hazır bir model olduğunu kanıtlıyor. Üniversitenin Teknokentinde 3 yıl önce başlayan çalışmalar Otomotiv ve diğer mühendislik dallarından bir grup öğrencinin katkılarıyla yürütülüyordu. Gövde kısmı lifli polimer, karbon fiber ve glass fiber malzemeleri ile güçlendirilmiş araç hafifliği ve aerodinamik gövde tasarısıyla oldukça az yakıt tüketiyor. Duyuru sayfasındaki rakamlara göre EVT S1 90km/saat sabit hızla hareket ettiğinde 100 km yolu 10kW'lık bir enerjiye katedebiliyor. Bu da aracın kilometre başına yaklaşık 4 kuruşluk elektrik harcadığını gösteriyor.
Hacettepe Üniversitesinden elektrikli yerli otomobil atağı : EVT S1
 

Tam ağırlığı 1050 kg olan aracın maksimum hızı 180km/saat ile sınırlandırılmış. 0'dan 100km/saate hızlanma süresi ise 7.5 saniye. Elektrikli motoru 141 beygir gücünde olan araç bir de 35 kW'lık batarya taşıyor. Bu rakamı da tükettiği enerji ile oranlamak gerekirse araç tek şarjla 300 km'nin üzerinde yol gidebilir. Pili tamamen şarj etmek ise evimizdeki geleneksel prizler ile 10 saat sürerken hızlı şarj istasyonları ile 30 dakika sürüyor. Otomotik vitese sahip otomobilin 3000'den fazla parçanın bir araya gelmesiyle oluştuğu da belirtilmiş. Tüm parçaların üretimini yapmanın mümkün olmadığı söylenirken gövde, şasi, süspansiyon - direksiyon - fren sistemi gibi önemli parçaların tamamen yerli üretim olduğunun altı çiziliyor.
Hacettepe Üniversitesinden elektrikli yerli otomobil atağı : EVT S1
 

50 bin dolar seviyesinde bir fiyatlandırmaya sahip olması beklenen EVT S1 seri üretim onay belgesi alabilmek için gün sayıyor. Belgenin alınması halinde ise ilk etapta 1000 adet üretilecek. Aynı ekibin 4 kapılı ve makam aracı gibi farklı modeller üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü de belirtiliyor. Bu çalışmalar da yaklaşık 1.5 ay sonra son bulacak ve ikinci otomobil kamuoyu ile paylaşılacak.

Hacettepe Üniversitesinden elektrikli yerli otomobil atağı : EVT S1
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152981569920771.1073741838.63250840770&amp;type=3 Yorum Yaz
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DolceVita. 4 yıl
Kampüs içerisinde bu araçtan bizzat makas yedim.

Şahidim, iyi yürüyor

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weycell1905 4 yıl
Tebrikler, siyaset yerine icraat yapanları kutluyorum, devamı gelir inşallah.
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swat882 4 yıl
Devletin çok iyi bir şekilde desteklemesi lazım, hatta cadillac bls ile birlikte yürütülebilir proje....

Acilen 2 sene içinde üretim bandının ve diğer üretim platformlarının devlet tarafından karşılanması lazım...

Bravo Hacettepe


Darısı İtü, Odtü Bilkent, Boğaziçi'ne
Devletin çok iyi bir şekilde desteklemesi lazım, hatta cadillac bls ile birlikte yürütülebilir proje....Acilen 2 sene içinde üretim bandının ve diğ...
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1 Yanıt Yanıtla +51
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Robin- 2 yıl

yine yalan olmuş
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grezcar 2 yıl
Üniversite bu proje için bir fon kursun, gelir gider hesabını saydam bir şekilde paylaşsın. Aylık para verelim. Yeter ki boyle bir sey yapılsın. Sanayi trenini kaçırdık, bilişim teknoloji trenine atlayalım.
Ama en onemlisi batarya ve batarya. Batarya geliştirmek lazım bunu yaparsak, emin olun kasayı 2 günde yaparız, yapamazsak Bile yaptırırım. Tasarım artık çok kolay.
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Xeblion 2 yıl
Ne zaman çıkacak beyler 2023 te mi ?
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D2K 2 yıl
yerli oto neden dolar ile fiyatlandırılır ?
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emre_virüs 2 yıl
Aselsan'ın Temsa otobüsler için geliştirdiği elektrikli motoru taksınlar bu araca.
Aselsan, Roketsan gibi şirketler milletimizin bağışları ile kurulmuştu aynı metod ile bu aracı üreten otomobil şirketimiz olabilir.
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Ters Adam 2 yıl
Bunu bende yaparim. Onemli olan ufacikta olsa arkadaslarin kendilerinin gelistirdigi bir yenilik herhangi birsey var mi?
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kralorti70 2 yıl Ters Adam
Ters Adam
Bunu bende yaparim. Onemli olan ufacikta olsa arkadaslarin kendilerinin gelistirdigi bir yenilik herhangi birsey var mi?

Yapsana
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serseri006 2 yıl
N'oldu millet birileri yollara taşmı koydu
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Nerd Miner 2 yıl serseri006
serseri006
N'oldu millet birileri yollara taşmı koydu

Evet devlet projeye destek degil kostek oldu ve proje sonlandirildi
proje lideri Engin Tanik statik ve mekanik hocamdi. Bu projenin ilk prototipi Hugo ile ben okudugum donem faal vaziyette kampuste gezerdi.
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DH Misafiri 4 yıl
Elektrikli araçta 4 önemli kısım var, Motor, Piller, Sürücü ve de Elektronik donanım. Bunlardan hangisi yapılmış, yazılmamış. Mekanik aksamların kıralı zaten Türkiyede yapılıyor, Mercedes, BMW, Volvo, Audi'nin bir sürü mekanik aksamı TR den gidiyor.
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umut_baris 4 yıl
ODTÜ'ye karşı kuyruk acısı olanlar toplaşmış yine.
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DH Misafiri 4 yıl
elinize sağlık.BAYILDIMMM göreyim sizi yapın şu arabayı.artık yerli arabaları görelim piyasada.kim ne derse desin .diyenlerde çatlasın.eminim yerli otomobiller artık yollarda olacak.artık bizlerde hiç korkmadan düşünmeden paramız yabancıya değil ülkemizin kasasına girdiği için hiç düşünmeden alacağız.ama bunun binek modelinide yapın buna bizim gücümüz yetmez.ha gayret ha gayret.ülkemizi şu çakallardan kurtaralım kolay gelsin.şimdiden allah razı olsun...
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