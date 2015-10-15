Hacettepe Üniversitesinden elektrikli yerli otomobil atağı : EVT S1

Bir kaç gün önce ilk kez test aşamasındayken görüntülenen yerli otomobil bir kaç gündür ülkemizin teknoloji gündeminde yer alıyor. Tanıtım sonrasında aracın bazı eski modellere benzemesi ve bakanlığın benzetilen markalarla iş birliği içinde olduğunu açıklaması gibi detaylar da yerli otomobilin gündemde kalmasını sağladı. Bu kez ise Hacettepe Üniversitesi gizli kapılar ardında geliştirmeye devam ettiği elektrikli otomobili gün ışığına çıkararak yarışa dahil oldu.

EVT S1 adıyla duyurulan otomobil oldukça spor bir görünüme ve tamamen elektrikle çalışan bir motora sahip. Aracın yayınlanan fotoğrafları da üretime hazır bir model olduğunu kanıtlıyor. Üniversitenin Teknokentinde 3 yıl önce başlayan çalışmalar Otomotiv ve diğer mühendislik dallarından bir grup öğrencinin katkılarıyla yürütülüyordu. Gövde kısmı lifli polimer, karbon fiber ve glass fiber malzemeleri ile güçlendirilmiş araç hafifliği ve aerodinamik gövde tasarısıyla oldukça az yakıt tüketiyor. Duyuru sayfasındaki rakamlara göre EVT S1 90km/saat sabit hızla hareket ettiğinde 100 km yolu 10kW'lık bir enerjiye katedebiliyor. Bu da aracın kilometre başına yaklaşık 4 kuruşluk elektrik harcadığını gösteriyor.

Tam ağırlığı 1050 kg olan aracın maksimum hızı 180km/saat ile sınırlandırılmış. 0'dan 100km/saate hızlanma süresi ise 7.5 saniye. Elektrikli motoru 141 beygir gücünde olan araç bir de 35 kW'lık batarya taşıyor. Bu rakamı da tükettiği enerji ile oranlamak gerekirse araç tek şarjla 300 km'nin üzerinde yol gidebilir. Pili tamamen şarj etmek ise evimizdeki geleneksel prizler ile 10 saat sürerken hızlı şarj istasyonları ile 30 dakika sürüyor. Otomotik vitese sahip otomobilin 3000'den fazla parçanın bir araya gelmesiyle oluştuğu da belirtilmiş. Tüm parçaların üretimini yapmanın mümkün olmadığı söylenirken gövde, şasi, süspansiyon - direksiyon - fren sistemi gibi önemli parçaların tamamen yerli üretim olduğunun altı çiziliyor.





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50 bin dolar seviyesinde bir fiyatlandırmaya sahip olması beklenen EVT S1 seri üretim onay belgesi alabilmek için gün sayıyor. Belgenin alınması halinde ise ilk etapta 1000 adet üretilecek. Aynı ekibin 4 kapılı ve makam aracı gibi farklı modeller üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü de belirtiliyor. Bu çalışmalar da yaklaşık 1.5 ay sonra son bulacak ve ikinci otomobil kamuoyu ile paylaşılacak.