Hackerlar Game of Thrones sızıntılarını kullanarak malware yayıyor

Game of Thrones, Westworld ve True Detective gibi başarılı dizileri ile tanınan Amerikan kablolu kanalı HBO, geçtiğimiz ay siber suçlular tarafından hacklenmiş ve kanala ait 1.5 terabyte'tan fazla veri hackerların eline geçmişti. Bu verilerin içinde Game of Thrones'un 7. ve 8. sezonlarına ait senaryolar da yer alıyordu.

Son yılların en popüler dizisi olan Game of Thrones'un sızdırılan senaryoları kısa süre içinde internette hızla yayıldı. İlk bakışta bu sızıntılar sadece HBO'ya zarar vermiş gibi görünse de Proofpoint tarafından paylaşılan yeni bilgiler durumun çok daha ciddi olabileceğini gösteriyor.

Siber güvenlik şirketi Proofpoint'a göre hackerlar, Game of Thrones sızıntısı süsü verdikleri e-postalar ile dünyanın dört bir yanından internet kullanıcılarını hedef alıyor. Hackerlar bu e-postaları kullanarak malware (kötü amaçlı yazılım) yayıyor.

İlk olarak 10 Ağustos'ta bu tür bir e-posta tespit eden Proofpoint, bu e-postada Game of Thrones'un gelecek bölümlerine dair bazı detayların bulunduğunu bulunduğunu belirtiyor. E-postanın ek kısmında ise sözde Game of Thrones'un 8. sezonuna ait senaryoları içeren bir Word belgesi bulunuyor. Bu Word dosyası indirildiği cihaza "9002" uzak erişim trojanı yüklüyor.

Proofpoint benzer taktiklerin daha önce Çinli hackerlar tarafından kullanıldığını ve bu malware saldırısının da aynı grupların işi olabileceğini belirtiyor. Öte yandan malware yaymamaya çalışan hackerların HBO'yu hackleyen grup ile bağlantısı olup olmadığı şimdilik bilinmiyor.

https://www.theverge.com/2017/8/26/16209308/hackers-game-of-thrones-spoilers-spread-malware-proofpoint-cybersecurity