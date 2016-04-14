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Hacker'lar Oculus Rift'e özel oyunları HTC Vive'da çalıştırdı

PC platformunun açık yapıda olması hacker'ların işini kolaylaştırıyor. Oculus Rift için özel olarak geliştirilen oyunlar hacker'lar sayesinde artık HTC Vive'da da çalışıyor.
3 yıl
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8
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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PC platformunun konsollardan farklı olarak açık yapıda olması bazı konularda hacker'ların işini kolaylaştırıyor. Bir kullanıcı Oculus'ın yazılım geliştirme kitindeki kodları HTC Vive'ın OpenVR adlı yazılım geliştirme kitine uyarlayan bir komut geliştirmeyi başardı.
Böylece Oculus Rift'e özel oyunlar HTC Vive'da da rahatlıkla çalışabilir hale gelmiş. Polygon ise Oculus Rift'e özel Lucky's Tale ve Oculus Dreamdeck demolarının HTC Vive'da kolay bir şekilde çalıştığını onaylamış. Yani bu sistem sayesinde Oculus'a özel oyun kalmayacak diyebiliriz.
Diğer taraftan HTC Vive'ın teknoloji demoları dışında kendine özel oyunu olmadığını da belirtelim. Valve ve HTC sanal gerçeklik teknolojilerinin gelişmesi için böyle bir kısıtlamaya gitmek istemediklerini açıklamıştı. Siz de bir deneme yapmak istiyorsanız aşağıdaki yolu izleyebilirsiniz.
Lucky's Tale'in yamasını buradan indirinLucky's Tale'i Oculus Home'dan indirin ve sonra şuraya gidin C:\Program Files (x86)\Oculus\Software\playful-luckys-tale.
Yamayı bu klasöre çıkarın ve LT_Data\Plugins\OVRPlugin.dll dosyasının üzerine yazın. Yedeklemeyi de unutmayın.SteamVR'ın çalıştığına emin olun ve ardından LT.exe dosyasını çalıştırın.

http://www.polygon.com/2016/4/13/11425952/rift-exclusive-games-running-on-vive-steam-vr Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
HTV degil HTC olucakti
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tobepeople 3 yıl
htc vive da oynanıyorsa, htc vive için hazırlanan oyunları da oculus riftte uyarlarlar umarım.
vr oculus ve htc vive oyunlarını tek bir cihazla oynamak en mantıklısı bence
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Tensi 3 yıl
qrolica
haber sanırım başka bi yerden alınmış. buradan indirin diyor fakat hiç bişey yok

Github'dan indirebilirsin.
github.com/...
Kopyala yapistir gazeteceligi olmus biraz.
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kadirirdem 3 yıl
hacker değilde portlama olmuş biraz....
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bir sonraki 10 yıllık kuşağın beynini bu sistemlerle yiyecekler ! bir çok kişi 10 yıl sonra matrix lan burası diyerek aptal aptal işler yapmaya başlayacak !
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qrolica 3 yıl
haber sanırım başka bi yerden alınmış. buradan indirin diyor fakat hiç bişey yok
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burakcoskunofficial 3 yıl
Aklıma VR in çoğu kişinin evinde olacagi ve ayrıca VR oyunları için para vereceğimiz geliyor...
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cellat87 3 yıl
bu güzel haber işte bütün WR lar eşit olacak hangisi daha iyi ise ve avantaj saglar ise o tercih edilecek. ve bu sayedede fiyatlar cok uygun olacaktır tabiki..
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