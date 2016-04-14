Hacker'lar Oculus Rift'e özel oyunları HTC Vive'da çalıştırdı

http://www.polygon.com/2016/4/13/11425952/rift-exclusive-games-running-on-vive-steam-vr

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

PC platformunun konsollardan farklı olarak açık yapıda olması bazı konularda hacker'ların işini kolaylaştırıyor. Bir kullanıcı Oculus'ın yazılım geliştirme kitindeki kodları HTC Vive'ın OpenVR adlı yazılım geliştirme kitine uyarlayan bir komut geliştirmeyi başardı.Böylece Oculus Rift'e özel oyunlar HTC Vive'da da rahatlıkla çalışabilir hale gelmiş. Polygon ise Oculus Rift'e özel Lucky's Tale ve Oculus Dreamdeck demolarının HTC Vive'da kolay bir şekilde çalıştığını onaylamış. Yani bu sistem sayesinde Oculus'a özel oyun kalmayacak diyebiliriz.Diğer taraftan HTC Vive'ın teknoloji demoları dışında kendine özel oyunu olmadığını da belirtelim. Valve ve HTC sanal gerçeklik teknolojilerinin gelişmesi için böyle bir kısıtlamaya gitmek istemediklerini açıklamıştı. Siz de bir deneme yapmak istiyorsanız aşağıdaki yolu izleyebilirsiniz.Lucky's Tale'in yamasını buradan indirinLucky's Tale'i Oculus Home'dan indirin ve sonra şuraya gidin C:\Program Files (x86)\Oculus\Software\playful-luckys-tale.Yamayı bu klasöre çıkarın ve LT_Data\Plugins\OVRPlugin.dll dosyasının üzerine yazın. Yedeklemeyi de unutmayın.SteamVR'ın çalıştığına emin olun ve ardından LT.exe dosyasını çalıştırın.