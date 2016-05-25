Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hacker'lar bankaların iletişim ağlarını hedef alıyor

Dünya genelinde bankaların en çok kullandığı iletişim ağlarından birine sahip olan SWIFT'in CEO'su, bankalara düzenlenen hacker saldırılarının arttığını açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,8b
1
7
Güvenlik
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın dört bir yanından bankaların ve finans kuruluşlarının güvenli bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlayan SWIFTNet ağının arkasındaki kuruluş olan SWIFT, bankaların güvenliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde Brüksel'de düzenlenecek olan Avrupa Finansal Hizmetler Konferansı'nda konuşacak olan SWIFT CEO'su Gottfried Leibbrandt, bankalara düzenlenen hacker saldırılarına da değinecek.
Leibbrant'in konferansta değineceği konu başlıklarının paylaşılması, bankaların siber güvenliği hakkında önemli detayların ortaya çıkmasını sağladı. SWIFT CEO'suna göre son dönemde bankalara düzenlenen hacker saldırılarının sayısı, daha önce açıklanandan çok daha fazla. Bankaların maruz kaldığı hacker saldırılarının hızla arttığının farkında olan SWIFT, bankalararası iletişim ağındaki açıkları gidermek için yeni güvenlik protokolleri ekleyecek.
Hacker'lar, geçtiğimiz Şubat ayında bankaların SWIFT ağına bağlanmasında bir açıklık bulmuş ve bu sayede Bangladeş merkez bankasından 81 milyon dolar çalmayı başarmıştı. Ocak ayında ise yine aynı yöntemi kullanan hacker'lar bir Ekvator bankasından 12 milyon dolar çalmışlardı.
Bu yöntemin kullanıldığı hacker saldırılarının sadece Bangladeş ve Ekvator bankaları ile sınırlı kalmadığını belirten SWIFT CEO'su, hacker'ların bu yöntemi kullanarak birçok saldırı düzenlediğini, ancak çalınan miktarlar çok daha düşük olduğu için diğer saldırıların gündeme gelmediğini açıkladı. Bankaların güvenlik sistemlerinde zayıflıklar olduğunu belirten Leibbrant, bu zayıflıkları gidermek çeşitli adımlar atacaklarını ifade etti.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-23/swift-ceo-to-say-more-banks-may-have-been-breached-by-hackers Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
izobirlk 3 yıl
Bursada 2003 yılında kurulan şirketimiz bursa çatı kaplama,bursa kiremit çatı,bursa mantolama, bursa mantolama, uygulama ve satış alanında faaliyet göstermektedir.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
paardon 3 yıl izobirlk
izobirlk

Bursada 2003 yılında kurulan şirketimiz bursa çatı kaplama,bursa kiremit çatı,bursa mantolama, bursa mantolama, uygulama ve satış alanında faaliyet göstermektedir.

Hayırlı olsun hocam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mephalay 3 yıl izobirlk
izobirlk
Bursada 2003 yılında kurulan şirketimiz bursa çatı kaplama,bursa kiremit çatı,bursa mantolama, bursa mantolama, uygulama ve satış alanında faaliyet göstermektedir.

Bursa'da misiniz ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Demek ki, bu SWIFT'i kontrol eden(ler) dünyadaki parayı kontrol ediyorlar...
Sisteme bak be, her şey düşünülmüş.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thenough 3 yıl V4LKyR
Kimseye zorla para vermiyorlar. Alanda onlarin sartlarini bile bile aliyor. Ve milleti bankaya muhtac edenler utansin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Google Maps'e yeni reklamlar ekleniyor 3 yıl Wrio ile yeni bir klavye deneyimi 3 yıl Bir patent kavgası da Huawei ve Samsung arasında başlıyor 3 yıl Vodafone Smart Pro 7 mercek altına: En güçlü operatör telefonu 3 yıl Vodafone Smart 7 ailesi lanse edildi: Detaylarını konuştuk 3 yıl Samsung, OLED ekranların yerine QLED ekranlara yöneliyor 3 yıl Xiaomi Mi Drone duyuruldu 3 yıl Eski McDonald's CEO'su: Robotlar saati 15 dolara işçi çalıştırmaktan daha ucuz 3 yıl Vodafone Smart style 7, Getir ile 10 dakikada kapıda 3 yıl Google’da günde yapılan sorgu sayısı dudak uçuklatıyor 3 yıl Twitter medya içeriklerini 140 karakter sınırına dahil etmeyecek 3 yıl Intel 200 serisi çipsetler Computex 2016 fuarında duyurulabilir 3 yıl Schmidt: iPhone kullanıyorum ancak Galaxy S7 daha iyi 3 yıl TÜBİTAK, Uzay Araştırmaları Enstitüsü için personel arayışında 3 yıl Vodafone’dan iki yeni Smart 7 akıllı telefonu 3 yıl Vodafone Smart Pro 7 tanıtıldı: Snapdragon 652 ve 3GB RAM 3 yıl iPhone 7 sızıntıları detaylanıyor 3 yıl Tesla sürücüsü otomatik pilottaki aracıyla otoyolda uyurken yakalandı 3 yıl Bu drone, yüksekliğini otomatik ayarlıyor 3 yıl İklim değişikliğine "sahtekarlık" diyen Donald Trump, golf sahasının sular altında kalmasını istemiyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hacker'lar bankaların iletişim ağlarını hedef alıyor Sonraki Çin'in Lityum-iyon pil sektörü üçe katlandı 3 yıl Samsung T3 SSD inceleme videosu: Telefonunuza 2 terabyte depolama takviyesi 3 yıl LG G5'in daha dayanıklı versiyonu X5 mi geliyor? 3 yıl Pebble Core: Adı Pebble ama akıllı saat değil 3 yıl Mobilite özel: Büyük pilli telefonlarla yapılabilecekler 3 yıl Google, şifrelerin doğruluğuna kendisi karar verecek 3 yıl Samsung, 500GB kapasiteli 750 EVO SSD serisini satışa sundu 3 yıl Amerikan Ordusu 70 yıllık silahı envanterine sokuyor 3 yıl Yeni nesil Pebble saatleri ile tanışın 3 yıl Yeni Macbook Pro’dan haber var 3 yıl Uncharted 4, ilk haftada 2.7 milyon satış rakamını geride bıraktı 3 yıl Corsair’den ROG anakartlara özel DDR4-3200 bellek kitleri 3 yıl Edward Snowden: Google'ın Allo uygulamasından uzak durun! 3 yıl Apple CEO'sundan tarihi itiraf "iPhone çok pahalı, düşürmeye çalışacağız" 3 yıl Kingston, maliyet odaklı UV400 SSD serisini ülkemizde satışa sundu 3 yıl Alfa Romeo 4C'nin üretim sürecine tanıklık edin 3 yıl OnePlus 3 lansmanı yine sanal gerçeklik üzerinden yapılacak 3 yıl Samsung Gear Fit 2 bağımsız bir cihaz olma yolunda ilerliyor 3 yıl Noria ile bildiğiniz tüm klimaları unutun 3 yıl Angry Birds filmi sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim