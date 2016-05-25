Hacker'lar bankaların iletişim ağlarını hedef alıyor

Dünyanın dört bir yanından bankaların ve finans kuruluşlarının güvenli bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlayan SWIFTNet ağının arkasındaki kuruluş olan SWIFT, bankaların güvenliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde Brüksel'de düzenlenecek olan Avrupa Finansal Hizmetler Konferansı'nda konuşacak olan SWIFT CEO'su Gottfried Leibbrandt, bankalara düzenlenen hacker saldırılarına da değinecek.

Leibbrant'in konferansta değineceği konu başlıklarının paylaşılması, bankaların siber güvenliği hakkında önemli detayların ortaya çıkmasını sağladı. SWIFT CEO'suna göre son dönemde bankalara düzenlenen hacker saldırılarının sayısı, daha önce açıklanandan çok daha fazla. Bankaların maruz kaldığı hacker saldırılarının hızla arttığının farkında olan SWIFT, bankalararası iletişim ağındaki açıkları gidermek için yeni güvenlik protokolleri ekleyecek.

Hacker'lar, geçtiğimiz Şubat ayında bankaların SWIFT ağına bağlanmasında bir açıklık bulmuş ve bu sayede Bangladeş merkez bankasından 81 milyon dolar çalmayı başarmıştı. Ocak ayında ise yine aynı yöntemi kullanan hacker'lar bir Ekvator bankasından 12 milyon dolar çalmışlardı.

Bu yöntemin kullanıldığı hacker saldırılarının sadece Bangladeş ve Ekvator bankaları ile sınırlı kalmadığını belirten SWIFT CEO'su, hacker'ların bu yöntemi kullanarak birçok saldırı düzenlediğini, ancak çalınan miktarlar çok daha düşük olduğu için diğer saldırıların gündeme gelmediğini açıkladı. Bankaların güvenlik sistemlerinde zayıflıklar olduğunu belirten Leibbrant, bu zayıflıkları gidermek çeşitli adımlar atacaklarını ifade etti.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-23/swift-ceo-to-say-more-banks-may-have-been-breached-by-hackers