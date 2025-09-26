Meta, yapay zeka kısa video akışı “Vibes”ı tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Meta, sosyal medya deneyimini yapay zekayla yeniden şekillendirme hedefiyle “Vibes” adını verdiği yeni kısa video akışını duyurdu. Meta AI uygulamasında ve meta.ai üzerinde kullanıma sunulan bu yeni özellik, TikTok veya Instagram Reels benzeri bir deneyim sunsa bunlardan farklı olarak tüm içerikler tamamen AI tarafından üretiliyor.

Sadece AI videoları var

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Vibes’ı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda duyurdu. Paylaşımda yer alan videolarda, tüylü yaratıkların küpler üzerinde zıpladığı sahneler, bir kedinin hamur yoğurduğu görüntüler ve antik Mısır’da bir kadının balkonundan selfie çektiği anlar gibi AI üretimi hayal ürünü sahneler öne çıkıyor.

Meta’ya göre, yeni akışta hem içerik üreticilerinden hem de kullanıcıların oluşturduğu yapay zeka videoları görüntülenebilecek ve algoritma zamanla kişiselleştirilmiş içerikler sunmaya başlayacak.

Vibes, kullanıcıya videoları baştan yaratma veya mevcut videoları remixleme imkanı tanıyor. Kullanıcılar, yayınlamadan önce yeni görseller ekleyebiliyor, müzik ve stil katmanları ekleyerek videoları özelleştirebiliyor. Oluşturulan içerik doğrudan Vibes akışına yüklenebiliyor, mesaj olarak gönderilebiliyor veya Instagram ve Facebook Reels/Stories üzerinde paylaşılabiliyor.

OpenAI’dan kişiselleştirilmiş sabah özetleri: ChatGPT Pulse 2 sa. önce eklendi

Meta’nın baş yapay zeka sorumlusu Alexandr Wang, erken sürüm için Midjourney ve Black Forest Labs gibi yapay zeka görüntü üreticileriyle iş birliği yapıldığını duyurdu. Öte yandan kullanıcıların yeni akışa bakışı pek olumlu değil. Zuckerberg’in paylaşımına gelen yorumlarda birçok kullanıcının tepkisini ve eleştirisini dile getirdiği görülüyor.

