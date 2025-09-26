Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta, yapay zeka kısa video akışı “Vibes”ı tanıttı

    Meta, yapay zeka ile üretilen kısa videoların yer aldığı yeni akışı Vibes’ı tanıttı. Sadece AI tarafından üretilen videoların yer aldığı akış, şimdiden kullanıcı tepkisiyle karşılaştı.

    Meta, yapay zeka kısa video akışı “Vibes”ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Meta, sosyal medya deneyimini yapay zekayla yeniden şekillendirme hedefiyle “Vibes” adını verdiği yeni kısa video akışını duyurdu. Meta AI uygulamasında ve meta.ai üzerinde kullanıma sunulan bu yeni özellik, TikTok veya Instagram Reels benzeri bir deneyim sunsa bunlardan farklı olarak tüm içerikler tamamen AI tarafından üretiliyor.

    Sadece AI videoları var

    Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Vibes’ı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda duyurdu. Paylaşımda yer alan videolarda, tüylü yaratıkların küpler üzerinde zıpladığı sahneler, bir kedinin hamur yoğurduğu görüntüler ve antik Mısır’da bir kadının balkonundan selfie çektiği anlar gibi AI üretimi hayal ürünü sahneler öne çıkıyor.

    Meta’ya göre, yeni akışta hem içerik üreticilerinden hem de kullanıcıların oluşturduğu yapay zeka videoları görüntülenebilecek ve algoritma zamanla kişiselleştirilmiş içerikler sunmaya başlayacak.

    Vibes, kullanıcıya videoları baştan yaratma veya mevcut videoları remixleme imkanı tanıyor. Kullanıcılar, yayınlamadan önce yeni görseller ekleyebiliyor, müzik ve stil katmanları ekleyerek videoları özelleştirebiliyor. Oluşturulan içerik doğrudan Vibes akışına yüklenebiliyor, mesaj olarak gönderilebiliyor veya Instagram ve Facebook Reels/Stories üzerinde paylaşılabiliyor.

    Meta’nın baş yapay zeka sorumlusu Alexandr Wang, erken sürüm için Midjourney ve Black Forest Labs gibi yapay zeka görüntü üreticileriyle iş birliği yapıldığını duyurdu.  Öte yandan kullanıcıların yeni akışa bakışı pek olumlu değil.  Zuckerberg’in paylaşımına gelen yorumlarda birçok kullanıcının tepkisini ve eleştirisini dile getirdiği görülüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    biruni üniversitesi yorumları arca savunma çalışan yorumları dik duramıyorum skoda octavia 1.5 e-tec yorumlar prizden yeni priz çekmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430
    Casper Nirvana X600.7430
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum