Meta, yapay zeka kısa video akışı “Vibes”ı tanıttı

Sadece AI videoları var
Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Vibes’ı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda duyurdu. Paylaşımda yer alan videolarda, tüylü yaratıkların küpler üzerinde zıpladığı sahneler, bir kedinin hamur yoğurduğu görüntüler ve antik Mısır’da bir kadının balkonundan selfie çektiği anlar gibi AI üretimi hayal ürünü sahneler öne çıkıyor.
Meta’ya göre, yeni akışta hem içerik üreticilerinden hem de kullanıcıların oluşturduğu yapay zeka videoları görüntülenebilecek ve algoritma zamanla kişiselleştirilmiş içerikler sunmaya başlayacak.
Vibes, kullanıcıya videoları baştan yaratma veya mevcut videoları remixleme imkanı tanıyor. Kullanıcılar, yayınlamadan önce yeni görseller ekleyebiliyor, müzik ve stil katmanları ekleyerek videoları özelleştirebiliyor. Oluşturulan içerik doğrudan Vibes akışına yüklenebiliyor, mesaj olarak gönderilebiliyor veya Instagram ve Facebook Reels/Stories üzerinde paylaşılabiliyor.
Meta'nın baş yapay zeka sorumlusu Alexandr Wang, erken sürüm için Midjourney ve Black Forest Labs gibi yapay zeka görüntü üreticileriyle iş birliği yapıldığını duyurdu. Öte yandan kullanıcıların yeni akışa bakışı pek olumlu değil. Zuckerberg'in paylaşımına gelen yorumlarda birçok kullanıcının tepkisini ve eleştirisini dile getirdiği görülüyor.