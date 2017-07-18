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Hacklenen flört sitesi kullanıcılarına tazminat ödeyecek

Flört sitesi Ashley Madison, sitenin ABD’deki kullanıcılarına 2015 yılında yaşanan veri ihlali için 11.2 milyon dolarlık tazminat ödeyeceğini açıkladı.
1 yıl
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Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Hacklenen flört sitesi kullanıcılarına tazminat ödeyecek
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Bir zamanların ünlü flört sitesi Ashley Madison, 2015 yılında çok ciddi bir veri ihlaline neden olmuş ve büyük çoğunluğunun erkekler olduğu toplamda yaklaşık 37 milyon kişiye ait bilgiler ortaya çıkmıştı. Bu veri ihlalinin ardından abonelik tabanlı siteye çeşitli davalar açılmış ve Ashley Madison’ın sahibi Ruby Corp, iki yılı aşkın bir süredir bu dava süreçleriyle uğraşıyordu. Ruby Life şirketi yetersiz veri güvenliği uygulamaları nedeniyle verileri sızdırılan kişilere toplamda 11.2 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

 

İntihara Varan Depresyon Süreci 

Şirkete açılan davada davacılar AshleyMadison.com'un güvenliği sağlamak için bazı adımlar attığının doğru olmadığını ve sitenin üyeliğinden çıkmak isteyen/çıkan kişiler de dahil olmak üzere pek çok kişiye ait verilerin sızdırıldığını dile getirirken bilgileri ortaya çıkan insanların intihara varan ciddi bir depresyon sürecine girdiğinin altını çizildi. Ruby Corp ise bu iddiaları redderek bir kişiye ait verilerin sızdırılmasının o kişinin Ashley Madison’a üye olduğu anlamına gelmediğini ileri sürmüştü.

 

Eski adıyla Avid Life Medya olarak bilinen Ruby Life, Nisan 2016'da şirketin yönetim ekibinin ayrılmasının ardından yeni bir kadro tarafından yönetiliyor. Şirket kullanıcıların veri ihlalinden etkilenme şiddetlerine göre maksimum 3500$’lık ödeme yapacak.


https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/17/hacked-dating-site-ashley-madison-parent-company-ruby-life-inc-pay-11m-dollars-us-based-users Yorum Yaz
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ardaq 1 yıl en beğenilen
artık sitede ne yapıyorlarsa hacklenince millet intihar etmeyi düşünmüş
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DH Misafiri 1 yıl
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seglopsi 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bilsek hesap açardık.

sesli güldüm buna
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Omisis046 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bilsek hesap açardık.

Ölücü, mezarcı, leşçi
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ardaq 1 yıl en beğenilen
artık sitede ne yapıyorlarsa hacklenince millet intihar etmeyi düşünmüş
1 Yanıt Yanıtla +8
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kadirirdem 1 yıl ardaq
Aynen öyle ne paylaşıp konuşuyorlar kim bilir.
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