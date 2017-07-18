Hacklenen flört sitesi kullanıcılarına tazminat ödeyecek

İntihara Varan Depresyon Süreci
Şirkete açılan davada davacılar AshleyMadison.com'un güvenliği sağlamak için bazı adımlar attığının doğru olmadığını ve sitenin üyeliğinden çıkmak isteyen/çıkan kişiler de dahil olmak üzere pek çok kişiye ait verilerin sızdırıldığını dile getirirken bilgileri ortaya çıkan insanların intihara varan ciddi bir depresyon sürecine girdiğinin altını çizildi. Ruby Corp ise bu iddiaları redderek bir kişiye ait verilerin sızdırılmasının o kişinin Ashley Madison’a üye olduğu anlamına gelmediğini ileri sürmüştü.
Eski adıyla Avid Life Medya olarak bilinen Ruby Life, Nisan 2016'da şirketin yönetim ekibinin ayrılmasının ardından yeni bir kadro tarafından yönetiliyor. Şirket kullanıcıların veri ihlalinden etkilenme şiddetlerine göre maksimum 3500$’lık ödeme yapacak.
https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/17/hacked-dating-site-ashley-madison-parent-company-ruby-life-inc-pay-11m-dollars-us-based-users Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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