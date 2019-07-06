Haftaya A101 marketlerde Galaxy M20 var

Teknolojik ürün arayanların ilk adreslerinden birisi haline gelen zincir perakende mağazaları her hafta farklı bir kampanya yapıyor. Haftaya A101 marketlerde Galaxy M20 akıllı telefon modelini bulmak mümkün.

11 Temmuz A101 aktüel ürünler

11 Temmuz A101 aktüel ürünler arasında Galaxy M20 akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.3 inçlik 2340x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan Galaxy M20 modeli oldukça agresif bir ekran-kasa oranı sunuyor. Ön kamera çentiğin içerisinde yer alırken ahize de hemen üzerine konumlanmış.

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Modele 2 adet Cortex-A73 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Exynos 7904 yonga seti güç veriyor. Satışta olan model 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip.

Ana kamera 13MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram aralığı sunarken 5MP çözünürlüğünde ikinci kamera 120 derecelik geniş açı sunuyor. Çentik içerisindeki ön kamera 8MP çözünürlüğünde ve hızlı yüz tanıma yapabiliyor.

5000mAh kapasiteli batarya ile dikkat çeken modele 15W şarj adaptörü de eklenmiş. Samsung Galaxy M20 için 1629TL fiyat etiketi mevcut. Genel olarak Samsung garantili modeller ile aynı fiyatta. İthalatçı garantili olanlar ise daha ucuz.

Diğer taraftan USB 3.0 destekli 1TB WD Elements HDD modeli de önceki satışlara göre fiyat arttırmış ve 309TL olmuş. Yine USB 3.0 destekli 32GB Toshiba USB bellek de 27.95TL fiyat etiketine sahip.