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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Haftaya A101 marketlerde Galaxy M20 var

11 Temmuz A101 aktüel ürünler arasında Galaxy M20 akıllı telefon modeli yer alıyor. Telefon bu kez bir miktar daha pahalı ve piyasada avantajı olduğunu söyleyemeyiz.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Haftaya A101 marketlerde Galaxy M20 var

Teknolojik ürün arayanların ilk adreslerinden birisi haline gelen zincir perakende mağazaları her hafta farklı bir kampanya yapıyor. Haftaya A101 marketlerde Galaxy M20 akıllı telefon modelini bulmak mümkün.

11 Temmuz A101 aktüel ürünler

11 Temmuz A101 aktüel ürünler arasında Galaxy M20 akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.3 inçlik 2340x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan Galaxy M20 modeli oldukça agresif bir ekran-kasa oranı sunuyor. Ön kamera çentiğin içerisinde yer alırken ahize de hemen üzerine konumlanmış.

Ayrıca Bkz. "Microsoft’tan anlam verilemeyen Windows 1.0 paylaşımı"

Modele 2 adet Cortex-A73 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Exynos 7904 yonga seti güç veriyor. Satışta olan model 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip.

Ana kamera 13MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram aralığı sunarken 5MP çözünürlüğünde ikinci kamera 120 derecelik geniş açı sunuyor. Çentik içerisindeki ön kamera 8MP çözünürlüğünde ve hızlı yüz tanıma yapabiliyor.

Haftaya A101 marketlerde Galaxy M20 var
 

5000mAh kapasiteli batarya ile dikkat çeken modele 15W şarj adaptörü de eklenmiş. Samsung Galaxy M20 için 1629TL fiyat etiketi mevcut. Genel olarak Samsung garantili modeller ile aynı fiyatta. İthalatçı garantili olanlar ise daha ucuz.

Diğer taraftan USB 3.0 destekli 1TB WD Elements HDD modeli de önceki satışlara göre fiyat arttırmış ve 309TL olmuş. Yine USB 3.0 destekli 32GB Toshiba USB bellek de 27.95TL fiyat etiketine sahip.

 

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ThePscho 1 gün en beğenilen HAVUZ-MARKET
Adam reklamı bırakıp gitmiş, banlayan yok.
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__Nikolaus__ 1 gün
Şu cihaz ilk cıktıgında 1100 liraya aldı millet kart kampanyası hediye çeki vs , şimdi PLS ekranlı cihaza 1629 tl istiyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +6
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adroid 1 gün
Usb vantilatör ve toshiba usb bellek harici gerisi boş iş fazlalık
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Askaparta 1 gün
Ne telefon be, aylardır reklamlarda, yeterince satamadı mı hala?
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İlke Kurtlutepe 1 gün yeni yorumcu
Telefon alınır ama 1000-1500 civarı olursa.
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__Nikolaus__ 1 gün
Şu cihaz ilk cıktıgında 1100 liraya aldı millet kart kampanyası hediye çeki vs , şimdi PLS ekranlı cihaza 1629 tl istiyorlar.
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ukc34 1 gün
Devlet baba sağolsun, koydu vergiyi !!!
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Portraitclub 1 gün
Ucuz değil hiçbiri
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