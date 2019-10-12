Haftaya A101 marketlerde Honor 9 Lite, BİM marketlerde Galaxy A30 var

Her hafta belirli teknolojik ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan perakende gıda mağazalarında gelecek hafta akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar ürünlerinin satışa çıkacağını görüyoruz.

17 Ekim A101 aktüel ürünler

17 Ekim A101 aktüel ürünler arasında Honor 9 Lite modeli var. Huawei Honor 9 Lite modelinde 5.65 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunuluyor.

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Telefonun hem ön hem de arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Kullanıcılar her iki kameradan da yüksek performans alabilecek. Özçekim tarafında güzelleştirme gibi uygulamalar ile destek sağlanmış. Modelin 3000mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile destekleniyor. Model 1199TL seviyesine inmiş ve piyasaya göre oldukça uygun sayılır.

18 Ekim BİM aktüel ürünler

18 Ekim BİM aktüel ürünler arasında Galaxy A30 modeli yer alıyor. 6.4 inçlik ekran, 4+4 formatında 8 çekirdekli işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 16MP+5MP arka kamera, 16MP ön kamera, 4000mAh kapasiteli batarya barındıran telefon 1799TL fiyat etiketine sahip.

Net olarak model numarası bilinmese de çift çekirdekli AMD A9 işlemci, Radeon 520 entegre grafik birimi, 250GB SSD, 15.6 inç HD ekran ve 4GB RAM barındıran HP dizüstü bilgisayar ise 1799TL seviyesinden satılıyor.