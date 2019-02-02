Haftaya BİM marketlerde Huawei Y5 2018, A101 marketlerde Honor 7c var

Yeni yıla hızlı başlayan BİM ve A101 marketler pek çok teknolojik ürünü uygun fiyatla sunmaya devam ediyor. 7 Şubat tarihinde A101 marketlerde Honor 7c modeli, 8 Şubat BİM marketlerde ise Huawei Y5 2018 modeli uygun fiyata satılacak.
7 Şubat A101 aktüel ürünler
7 Şubat 2019 A101 marketler aktüel ürünleri arasında bir kez daha Honor 7c modelini göreceğiz. Modelde 6 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 450 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 3000mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Fiyatı ise 1199TL ile halen uygun.Ayrıca Bkz. "Bulut ve abonelik bölümü Microsoft’u uçurdu"
Diğer taraftan Toshiba’nın 49 inçlik Full HD akıllı LED televizyonu 2499TL fiyat etiketi ile satılıyor. Dahili HD alıcısı, Bluetooth, WiFi gibi özellikleri olan televizyonda Netflix, internet tarayıcısı şeklinde ön yüklü uygulamalar yer alıyor.
8 Şubat BİM aktüel ürünler
8 Şubat 2019 BİM aktüel ürünler arasında ise Huawei Y5 2018 modelini görüyoruz. 5.45 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefona 4 çekirdekli MediaTek işlemcisi güç veriyor. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi olan modelde 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 3020mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Fiyatı ise 899TL ve piyasanın oldukça altında.
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5 ocak 2019'da A101 mağazasından Honor 7C satın aldım. Kutudan kulaklık çıkmadı. Sert kılıf çıktı, beğenmediğim için kullanmadım. Hemen gidip nano ekran koruyucu ve silikon kılıf uygulattırdım. Antutu puanı oldukça yüksek cihaz çok seri, parmak izi okuyucu ve yüz tanıma çok seri beğendim. Fakat eli çok terleyen biri olarak bazen algılamaması olabiliyor ama o anda da, yüz tanıma devreye girdiğinden hemen açılıveriyor telefon :)
Telefonda çok fazla oyun oynayan biri değilim ama denemek için pubg vs gibi ağır oyunları denedim. Bu arada email adresime fatura istedim 3 hafta sonra dönüş yaptılar. Yanıt olarak ise, sistem fatura hataya düştüğünden, biz buradan işlem yapamayacağımızdan iade edilip tekrar satın alma işlemi yapılması gerektiği bilgisini verdiler. 24 ocak 2019'da dedikleri gibi tekrar satın aldığım mağazaya gidip iade işlemi yapıp, tekrar satın aldım. Açıkçası bu işlem beni çok yordu. O gün sanırım perşembe günü olması münasebetiyle, mağaza yoğun olduğundan bölge sorumlusunu aradılar. Oradan bölge müdürlüğü falan filan derken 20-30 dakika sürdü bu işlemler, daha önce 2 tane 40 inç led tv, tablet vs gibi ürünler satın aldım. Hiç böyle bir şey ile karşılaşmamıştım demekki bize denk geldi herneyse...
Hemen ertesi gün 25 ocak 2019 da bu kezde Bim marketden Vestel Venüs V4 telefon satın aldım. Kutudan silikon kılıf çıkmadı. Gezmediğim telefoncu kalmadı neredeyse. Müşteri hizmetlerini aradım çünkü, bir tek vestelin sitesinde bulabildim silikon kılıf oradada kredi kartı kullanmadığımdan satın alamadım. Bulunduğum bölgedeki yetkili servisin numarısını verdiler. Orayıda aradım elimizde yok dediler. Başka bir yerin numarasını verdiler orayıda aradım ulaşamadım. Tam hatırlamıyorum sanırım çözüm merkezinden aradılar kredi kartı kullanmıyorum, sadece bankamatik kartı kullanıyorum ve 3d secure özelliği var dedim. M.H temsilcisi ile aynı anda sesli yanıt sistem ile satış işlemi yapıldı ve maalesef satış işlemi başarısız oldu denildi.
Peki bende bulunduğum yere yakın bir mağazaya veya servise yollayın, ücreti falan neyse kargo ücretinide elden ödeyerek acilen satın almak istiyorum. Zaten fiyatıda 10 tl çünkü telefon düşebilir, hasar alabilir vs dedim. Fakat biz böyle bir işlem yapamıyoruz İsterseniz yarın tekrar arayabilirim dedi. (Bir umut belki eşden dostdan bulabiliriz diye ) peki yarın tekrar arayabilirmisiniz öğlen 3 gibi dedim. Tamam saat 3 de arayacağız dedi. 2 gün boyunca arayan soran olmadı şaka gibi sonunda şikayetvara konu açtım...
Dolayısı ile yabancı marka dediğimiz huawei kutusundan hediye kılıf çıkıp, gururla yerli dediğimiz markada kılıf çıkmadığı gibi, yardımcı olunmadığı gibi, 10 liralık silikon kılıf için 1 haftadır mağaza mağaza ,dükkan dükkan gezip bulamadığım gibi, harcadığım zamana yanıyorum.
Üstelik evimizde 3 tane Vestel smart led tv ve tablet satın alıp, yıllarca memnun kalarak kullandığımızı ve buna istinaden tekrar ülkemize katkı sağlamak adına, Vestel telefon tercih ettiğimi beyan etmeme rağmen, bakalım sonuç olarak yardımcı olacaklarmı bekleyip göreceğiz...İyi forumlar.