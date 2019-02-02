Haftaya BİM marketlerde Huawei Y5 2018, A101 marketlerde Honor 7c var

Yeni yıla hızlı başlayan BİM ve A101 marketler pek çok teknolojik ürünü uygun fiyatla sunmaya devam ediyor. 7 Şubat tarihinde A101 marketlerde Honor 7c modeli, 8 Şubat BİM marketlerde ise Huawei Y5 2018 modeli uygun fiyata satılacak.

7 Şubat A101 aktüel ürünler

7 Şubat 2019 A101 marketler aktüel ürünleri arasında bir kez daha Honor 7c modelini göreceğiz. Modelde 6 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 450 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 3000mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Fiyatı ise 1199TL ile halen uygun.

Ayrıca Bkz.

"Bulut ve abonelik bölümü Microsoft’u uçurdu"

Diğer taraftan Toshiba’nın 49 inçlik Full HD akıllı LED televizyonu 2499TL fiyat etiketi ile satılıyor. Dahili HD alıcısı, Bluetooth, WiFi gibi özellikleri olan televizyonda Netflix, internet tarayıcısı şeklinde ön yüklü uygulamalar yer alıyor.

8 Şubat BİM aktüel ürünler

8 Şubat 2019 BİM aktüel ürünler arasında ise Huawei Y5 2018 modelini görüyoruz. 5.45 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefona 4 çekirdekli MediaTek işlemcisi güç veriyor. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi olan modelde 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 3020mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Fiyatı ise 899TL ve piyasanın oldukça altında.