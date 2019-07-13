Haftaya BİM marketlerde çok uygun fiyata Galaxy J4 Plus var

Son dönemde akıllı telefonların fiyatları gittikçe artarken BİM ve A101 gibi zincir mağazalarda uygun fiyatlı alternatifler aranır oluyor. Haftaya BİM marketlerde Galaxy J4 Plus modeli dikkat çekecek gibi.

18 Temmuz A101 aktüel ürünler

18 Temmuz A101 aktüel ürünler arasında Vestel Venüs Z20 akıllı telefon modeli yer alıyor. 5.65 inç boyutunda Full HD+ ekran ile gelen telefonun ön ve arka bölümündeki cam yüzey Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

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Venus Z20 gücünü Snapdragon 630 yonga setinden alıyor. Sistem 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenmiş. F/2.2 diyafram açıklığında 16 ve 5 MP çözünürlüklü çift arka kameraya sahip olan Venus Z20, fotoğraflara Bokeh efekti uygulayabiliyor. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğünde. Ön kamerada bulunan flaş sayesinde karanlık ortamda aydınlık selfieler çekilebiliyor.

Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile kutudan çıkan Venus Z20’nin 3400 mAh kapasiteli bataryası ve Quick Charge 3.0 ile hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 1399TL fiyatı ilk çıktığı döneme göre iyi ancak piyasada daha düşük fiyata bulmak mümkün.

Diğer taraftan pek de olumlu eleştiriler alamayan Piranha marka Full HD aksiyon kamerası da 99.95TL fiyat etiketine sahip.

Son olarak Toshiba marka 43 inçlik Full HD LED televizyon da 2099TL ile piyasanın biraz daha altında sunulmuş. Televizyonda dahili uydu alıcı, Netflix ve internet tarayıcı gibi uygulama desteği yer alıyor.

19 Temmuz BİM aktüel ürünler

19 Temmuz BİM aktüel ürünler arasında Galaxy J4 Plus modeli yer alıyor. 6 inçlik ekranında 1480x720 piksel çözünürlük sunan modele 4 çekirdekli Snapdragon 425 yonga seti eşlik ediyor. 2GB RAM yanında 16GB depolama kapasitesi sunulmuş. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde kamera yer alan modelde 3300mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. 999TL fiyat etiketi piyasanın oldukça altında diyebiliriz.