YouTube içerik üreticilere yönelik pek çok yenilik duyurdu

Geçmişte sadece video paylaşımı amacıyla kullanılan YouTube bugün gelir elde edilen bir meslek dalı haline gelmiş durumda. İçerik üreterek gelir elde etmeye çalışan kanal sahiplerine YouTube da farklı çözümler öneriyor. Bu hafta platformun duyurduğu pek çok yenilik var. Hepsinin temelinde içerik üreticilerinin daha fazla gelir elde edebilmesi yatıyor.

Üreticilerin lehine

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Kanal Abonelikleri sistemi devreye girmişti. Kullanıcılar istedikleri kanala aylık 4.99$ karşılığında sponsor olarak özel içeriklere erişim hakkı elde ediyordu. Şimdi ise kanal sahipleri 5 farklı abonelik ve fiyat seviyesi belirleyebiliyor. Her abonelikte farklı içerikler sunuluyor. Fine Brothers Entertainment bu sistemde daha fazla gelir elde etmeyi başarmış.

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Diğer taraftan yayın esnasında yorumun öne çıkmasını sağlayan Super Chat özelliğinin yanına Super Stickers özelliği eklendi. Bu sayede kullanıcılar etiketler satın alarak yayın esnasında paylaşabilecekler. Yine sivil toplum örgütlerine bağış yapabildiğiniz YouTube Giving araçları da beta sürecinden çıktı.

Son olarak kanal sahiplerinin videolarını belirli başlıklar altında toplayabildiği Learning Playlists ve video önerilerinin izleme sayfasından kaldırılması yenilikleri de devreye alınmış durumda.