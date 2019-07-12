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YouTube içerik üreticilere yönelik pek çok yenilik duyurdu

Genelde kullanıcı gizliliği ve şikâyet konusu videolar nedeniyle adım attığını gördüğümüz YouTube bu hafta içerik üreticileri için kalabalık bir yenilik kataloğunu devreye soktu.
57 dk.
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçmişte sadece video paylaşımı amacıyla kullanılan YouTube bugün gelir elde edilen bir meslek dalı haline gelmiş durumda. İçerik üreterek gelir elde etmeye çalışan kanal sahiplerine YouTube da farklı çözümler öneriyor. Bu hafta platformun duyurduğu pek çok yenilik var. Hepsinin temelinde içerik üreticilerinin daha fazla gelir elde edebilmesi yatıyor.

Üreticilerin lehine

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Kanal Abonelikleri sistemi devreye girmişti. Kullanıcılar istedikleri kanala aylık 4.99$ karşılığında sponsor olarak özel içeriklere erişim hakkı elde ediyordu. Şimdi ise kanal sahipleri 5 farklı abonelik ve fiyat seviyesi belirleyebiliyor. Her abonelikte farklı içerikler sunuluyor. Fine Brothers Entertainment bu sistemde daha fazla gelir elde etmeyi başarmış.

Ayrıca Bkz. "Casper Excalibur G900 şimdi daha güçlü"

Diğer taraftan yayın esnasında yorumun öne çıkmasını sağlayan Super Chat özelliğinin yanına Super Stickers özelliği eklendi. Bu sayede kullanıcılar etiketler satın alarak yayın esnasında paylaşabilecekler. Yine sivil toplum örgütlerine bağış yapabildiğiniz YouTube Giving araçları da beta sürecinden çıktı.

Son olarak kanal sahiplerinin videolarını belirli başlıklar altında toplayabildiği Learning Playlists ve video önerilerinin izleme sayfasından kaldırılması yenilikleri de devreye alınmış durumda.

 

https://www.engadget.com/2019/07/11/youtube-membership-levels-creator-revenue/ Yorum Yaz
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