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Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonu yayınlandı

Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi olan Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonu an itibariyle yayınlandı. Yaklaşık 40’ar dakikalık bölümden oluşan dizide Muhafız ve ölümsüzler İstanbul için savaşacak.
3 hf.
3,9b
1
21
Sinema ve Dizi
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonu yayınlandı
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Birinci sezonu uzun süre kendinden söz ettirmeyi başaran Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız’ın yeni sezonu bugün yayınlandı. Geçtiğimiz senenin sonunda serüvenine başlayan dizi, arada fazla vakit bırakmadan Muhafız’ın İstanbul için mücadelesini izleyicilere sunmaya devam ediyor.

40’ar dakikalık 8 bölüm

Yeni sezon her biri 40 ila 50 dakika arasında 8 bölümden oluşuyor. Diziyi takip edenlerin hatırlayacağı üzere önceki sezon finali Ölümsüzler’in uyanmasıyla son bulmuştu. İstanbul’u yok etmeyi planlayan Ölümsüzler’i durduracak kişi ise Çağatay Ulusoy tarafından canlandırılan Hakan karakteri. İlk sezondan hatırladığımız Hazer Ergüçlü, Okan Yalabık ve Ayça Ayşin gibi önemli isimlere yeni sezonda Engin Öztürk, Boran Kuzum, Ayşe Melike Çerçi ve Burçin Terzioğlu dahil oluyor.

Diziye yeni katılan isimlerle birlikte Ölümsüzler ile Hakan arasındaki mücadelenin katlanarak arttığını söyleyebiliriz. Sadık olanlar şeklinde isimlendirilen kişiler ise Hakan’a bu mücadelesinde yardımcı olacaklar. Ayrıca Hakan’ın abisi rolünde yer alan Engin Öztürk de yeni sezonun kilit noktalarından.

Ayrıca Bkz. "Avengers: Endgame gişede Avatar'ı geçebilir mi?"

Hakan: Muhafız’ın yeni sezonuna bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca daha önce izlemediyseniz ikinci sezon fragmanını ise aşağıda izleyebilirsiniz. Türkiye ile birlikte tüm Dünya’ya da sunulan Hakan: Muhafız’ın yeni sezonu nasıl tepkiler alacak çok yakında göreceğiz.


https://www.netflix.com/title/80189829 Yorum Yaz
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Dalette 3 hf. en beğenilen

Punisher filime yazık böyle saçma diziler devam ediyor
2 Yanıt Yanıtla +9
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TheCaliph_ 3 hf.
Netflix de olsa klasik Turk dizisi sacmaliklari .1.sezon sonu o animasyonlar neydi oyle ucan kanlar falan.
Turk yapimi diye destek olalim da boyle sacmaliklar izleyecek olsam acar TV dizisi izlerim
Netflix de olsa klasik Turk dizisi sacmaliklari .1.sezon sonu o animasyonlar neydi oyle ucan kanlar falan.Turk yapimi diye destek olalim da boyle sacmalik...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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ninja342 3 hf.
İlk sezon izlenebilir bir düzeydeydi ama 2. sezon berbat ötesi çizgi film senaryosu gibi çocuklar için yazılmış bir senaryo
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Daax 1 hf.
Beceremiyorsak girmeyelim böyle platformlara ya. Resmen çöp dizi !
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ciddileşelim 1 hf. yeni yorumcu
Sıkıntıdan izleyeyim dedim. Yok abi yok izlenmez yani oyunculuklar çok kötü diyaloglar çok kötü senaryo çok kötü. Zaman kaybı
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Giresunlufuk 1 hf.
Burçin Terzioğlu bile benim bu diziyi izlememi sağlayamadı.
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madeofrage 1 hf.
ikinci sezon = 💩
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Recharged 1 hf.
İkinci sezon rezillik ötesi bir senaryo ve oyunculuk. İlk sezonu izledik, güzel olur düzeltirler dedik ama ikinci sezon gerçekten vasat.
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El_domingo 3 hf.
cocukca replikler ve cok kotu seneryo...hedef kitleri 15 yaş altı galiba..
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baya77 3 hf.
Sonuçta Abartılacak bir dizi değil Fantastik bir dizi ama ilk sezon bence çok vasat olmasına rağmen 2. sezon aksiyon iyi yeni katılan karakterlerle hikaye ve senaryo daha iyi hale gelmiş temenni ederim yeni sezonda Netflix'te fantastik olmayan kaliteli Bir Türk diziside görebiliriz
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vlknmnkse 3 hf.
15 yaşında olsam güzel dizi aslında 😁
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__Nikolaus__ 3 hf.
İlk sezon sadece 3 bölüm izleyebildim, şu dizi nasıl devam ediyor cok ilginç.
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Vip Üye 3 hf.
1.sezonunu izlemistim simdi 2,sezonun 1.bolumunu izledim sarmadi Avlu nun son bolumunu izlememistim onu actim izliyorum. Muhafız netflix degilde tv de olsaydi reklamini gorsemde degistirecegim bir dizi olurmus.
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