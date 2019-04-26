Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonu yayınlandı

Birinci sezonu uzun süre kendinden söz ettirmeyi başaran Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız’ın yeni sezonu bugün yayınlandı. Geçtiğimiz senenin sonunda serüvenine başlayan dizi, arada fazla vakit bırakmadan Muhafız’ın İstanbul için mücadelesini izleyicilere sunmaya devam ediyor.

40’ar dakikalık 8 bölüm

Yeni sezon her biri 40 ila 50 dakika arasında 8 bölümden oluşuyor. Diziyi takip edenlerin hatırlayacağı üzere önceki sezon finali Ölümsüzler’in uyanmasıyla son bulmuştu. İstanbul’u yok etmeyi planlayan Ölümsüzler’i durduracak kişi ise Çağatay Ulusoy tarafından canlandırılan Hakan karakteri. İlk sezondan hatırladığımız Hazer Ergüçlü, Okan Yalabık ve Ayça Ayşin gibi önemli isimlere yeni sezonda Engin Öztürk, Boran Kuzum, Ayşe Melike Çerçi ve Burçin Terzioğlu dahil oluyor.

Diziye yeni katılan isimlerle birlikte Ölümsüzler ile Hakan arasındaki mücadelenin katlanarak arttığını söyleyebiliriz. Sadık olanlar şeklinde isimlendirilen kişiler ise Hakan’a bu mücadelesinde yardımcı olacaklar. Ayrıca Hakan’ın abisi rolünde yer alan Engin Öztürk de yeni sezonun kilit noktalarından.

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Hakan: Muhafız’ın yeni sezonuna bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca daha önce izlemediyseniz ikinci sezon fragmanını ise aşağıda izleyebilirsiniz. Türkiye ile birlikte tüm Dünya’ya da sunulan Hakan: Muhafız’ın yeni sezonu nasıl tepkiler alacak çok yakında göreceğiz.

https://www.netflix.com/title/80189829