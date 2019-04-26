Avengers: Endgame gişede Avatar'ı geçebilir mi?

Açılış hafta sonunda 1 milyar doları geçecek

Avatar'ı tahtından edebilir mi?

Sinema tarihinin en merakla beklenen filmlerinden birisi olan Avengers: Endgame, nihayet bugün itibarıyla vizyona girdi. Şu anda dünyanın her tarafından milyonlarca sinemasever 22 filmlik dev bir seriyi sonlandıracak olan Endgame'i izlemek için akın akın sinema salonlarına gidiyor. Sinemada çok uzun yıllardır görülmeyen bu inanılmaz hareketlilik, şu sıralar özellikle de gişe analistlerini epey heyecanlandırmış durumda.Avengers: Endgame'in dünya genelinde 24 Nisan itibarıyla vizyona girmeye başlamasıyla birlikte ilk gişe rakamları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. En büyük ikinci sinema pazarı olan Çin'de, film açılış gününde tam 107 milyon dolarlık inanılmaz bir hasılat elde etti. Bu rakam çok önemli bir başarıyı ifade ediyor zira Endgame, yabancı bir film olmasına rağmen şu anda Çin tarihinin açılış gününde en çok hasılat yapan filmi olmayı başardı.Özellikle de Asya ülkelerinde beklentilerin çok üzerinde bir performansla start veren Endgame; Güney Kore, Avustralya, Hong Kong, Tayvan, Filipinler, Malezya ve Endonezya'da da en hızlı açılış günü rekorlarını kırdı.Avengers: Endgame anavatanı olan ABD'de ise henüz vizyona girmedi ancak ön satış rakamlarına baktığımızda burada da yeni bir rekorun bizleri beklediğini görüyoruz. Yayınlanan son verilere göre film daha vizyona girmeden Kuzey Amerika'da yaklaşık 140 milyon dolarlık bilet satmış. Endgame'in ilk hafta sonunda 300 milyon dolara ulaşması ve büyük bir farkla yeni bir rekora imza atması bekleniyor. Bu alanın şu anki lideri Infinity War 257 milyon dolar hasılat elde etmişti.Avengers: Endgame ayrıca açılış gününde iki farklı ülkede (Çin ve Kuzey Amerika) 100 milyon doların üzerinde hasılat yapan ilk film olmayı da başardı.Beklentilerin üzerindeki Asya performansı ve 300 milyon dolarlık Kuzey Amerika açılış haftası, gişe analistlerinin Avengers: Endgame'e yönelik tahminlerini de tekrar değerlendirmesin neden oldu. Şu anda Endgame'in tarihi bir ilk hafta sonu rekoruna imza atacağına kesin gözüyle bakılıyor. Filmin Pazar günü gecesi itibarıyla dünya genelinde tam 1 milyar dolar hasılat elde etmiş olması bekleniyor.Şu anda bu alanın lideri konumunda bulunan Avengers: Infinity War, açılış hafta sonunda 640 milyon dolar hasılat yapmıştı. Ancak Infinity War Çin'de iki hafta geç vizyona girmiş olması nedeniyle 640 milyon dolarlık rekora Çin rakamları dahil değil. Film buradaki açılış hafta sonunda ise 191 milyon dolar hasılat elde etmişti.James Cameron'un 2008 yılında vizyona giren filmi Avatar, gişe tarihinin tartışmasız kralı. 2,78 milyar dolar hasılat yapan Avatar'ın, bu alandaki ikinci filmle arasındaki fark bile 600 milyon dolardan fazla. Film o kadar ulaşılamaz bir konumda bulunuyor ki yıllardır Star Wars'lar, Avengers'lar, Hızlı ve Öfkeli'ler bu filmlerin hiçbirisi bırakın tehdit etmeyi Avatar'ın yanına bile yaklaşamadı.Peki Avengers: Endgame bir imkansızı başarıp Avatar'ı tahtından edebilir mi? 1 milyar dolarlık muhtemel açılış hafta sonu performansı Endgame'in gişe macerası sonunda en az 2,3-2,4 milyar dolarlık bir dünya geneli hasılata ulaşacağını gösteriyor. Ancak filmin Avatar'ı geçmesi açılış haftasından çok ilerleyen haftalarda nasıl bir performans göstereceğine bağlı. Infinity War benzeri bir çizgi izlemesi halinde Endgame'in Avatar'ı geçmesi mümkün olmayacak.Her şeye rağmen Avatar'ı yerinden edebilecek bir film varsa o da Avengers: Endgame'dir. Endgame'in de bunu başaramaması durumunda muhtemelen Avatar çok uzun yıllar daha tepedeki yerini korumaya devam edecek.Avengers: Endgame'in gişe macerasını takip etmeye devam edeceğiz.