Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avengers: Endgame gişede Avatar'ı geçebilir mi?

Avengers: Endgame bir imkansızı başararak gişede Avatar'ı yerinden edebilir mi? Endgame'in vizyona girmesiyle birlikte şu sıralar gişe tarihinin en hareketli dönemlerinden birisine şahitlik ediyoruz.
3 hf.
9b
1
44
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sinema tarihinin en merakla beklenen filmlerinden birisi olan Avengers: Endgame, nihayet bugün itibarıyla vizyona girdi. Şu anda dünyanın her tarafından milyonlarca sinemasever 22 filmlik dev bir seriyi sonlandıracak olan Endgame'i izlemek için akın akın sinema salonlarına gidiyor. Sinemada çok uzun yıllardır görülmeyen bu inanılmaz hareketlilik, şu sıralar özellikle de gişe analistlerini epey heyecanlandırmış durumda.

Açılış hafta sonunda 1 milyar doları geçecek


Avengers: Endgame'in dünya genelinde 24 Nisan itibarıyla vizyona girmeye başlamasıyla birlikte ilk gişe rakamları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. En büyük ikinci sinema pazarı olan Çin'de, film açılış gününde tam 107 milyon dolarlık inanılmaz bir hasılat elde etti. Bu rakam çok önemli bir başarıyı ifade ediyor zira Endgame, yabancı bir film olmasına rağmen şu anda Çin tarihinin açılış gününde en çok hasılat yapan filmi olmayı başardı.

Özellikle de Asya ülkelerinde beklentilerin çok üzerinde bir performansla start veren Endgame; Güney Kore, Avustralya, Hong Kong, Tayvan, Filipinler, Malezya ve Endonezya'da da en hızlı açılış günü rekorlarını kırdı.

Avengers: Endgame anavatanı olan ABD'de ise henüz vizyona girmedi ancak ön satış rakamlarına baktığımızda burada da yeni bir rekorun bizleri beklediğini görüyoruz. Yayınlanan son verilere göre film daha vizyona girmeden Kuzey Amerika'da yaklaşık 140 milyon dolarlık bilet satmış. Endgame'in ilk hafta sonunda 300 milyon dolara ulaşması ve büyük bir farkla yeni bir rekora imza atması bekleniyor. Bu alanın şu anki lideri Infinity War 257 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Avengers: Endgame ayrıca açılış gününde iki farklı ülkede (Çin ve Kuzey Amerika) 100 milyon doların üzerinde hasılat yapan ilk film olmayı da başardı.


Beklentilerin üzerindeki Asya performansı ve 300 milyon dolarlık Kuzey Amerika açılış haftası, gişe analistlerinin Avengers: Endgame'e yönelik tahminlerini de tekrar değerlendirmesin neden oldu. Şu anda Endgame'in tarihi bir ilk hafta sonu rekoruna imza atacağına kesin gözüyle bakılıyor. Filmin Pazar günü gecesi itibarıyla dünya genelinde tam 1 milyar dolar hasılat elde etmiş olması bekleniyor.

Şu anda bu alanın lideri konumunda bulunan Avengers: Infinity War, açılış hafta sonunda 640 milyon dolar hasılat yapmıştı. Ancak Infinity War Çin'de iki hafta geç vizyona girmiş olması nedeniyle 640 milyon dolarlık rekora Çin rakamları dahil değil. Film buradaki açılış hafta sonunda ise 191 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Avatar'ı tahtından edebilir mi?


James Cameron'un 2008 yılında vizyona giren filmi Avatar, gişe tarihinin tartışmasız kralı. 2,78 milyar dolar hasılat yapan Avatar'ın, bu alandaki ikinci filmle arasındaki fark bile 600 milyon dolardan fazla. Film o kadar ulaşılamaz bir konumda bulunuyor ki yıllardır Star Wars'lar, Avengers'lar, Hızlı ve Öfkeli'ler bu filmlerin hiçbirisi bırakın tehdit etmeyi Avatar'ın yanına bile yaklaşamadı.

Peki Avengers: Endgame bir imkansızı başarıp Avatar'ı tahtından edebilir mi? 1 milyar dolarlık muhtemel açılış hafta sonu performansı Endgame'in gişe macerası sonunda en az 2,3-2,4 milyar dolarlık bir dünya geneli hasılata ulaşacağını gösteriyor. Ancak filmin Avatar'ı geçmesi açılış haftasından çok ilerleyen haftalarda nasıl bir performans göstereceğine bağlı. Infinity War benzeri bir çizgi izlemesi halinde Endgame'in Avatar'ı geçmesi mümkün olmayacak.

Her şeye rağmen Avatar'ı yerinden edebilecek bir film varsa o da Avengers: Endgame'dir. Endgame'in de bunu başaramaması durumunda muhtemelen Avatar çok uzun yıllar daha tepedeki yerini korumaya devam edecek.

Avengers: Endgame'in gişe macerasını takip etmeye devam edeceğiz. 

https://www.forbes.com/sites/scottmendelson/2019/04/24/avengers-endgame-titanic-avatar-james-cameron-star-wars-jurassic-world-box-office/#6918220b5f09 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DigitalKral 3 hf. en beğenilen
Filmi 3 defa izledim.
Avatar'ın yanına yaklaşamaz.
3 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HayatınıYaşayamayanAdam 3 hf.
güzel bir film yapsalar olabilirdi ama filmi batırmışlar ek olarak sızıntı bütün filmi bitird zaten her yerde sızntı dolasıyor
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spaydix 3 hf.
Sollar delik deşik eder avatar kim 100 yılın en yüksek hasılatli filmi olacak
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esradurmaz 3 hf. yeni yorumcu
Geçebileceğini sanmıyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LouisVuitton 3 hf.
Bence şirinleri tahtından edecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bruce Batman Wayne 3 hf.
Film Ortalamanın birazcık üstündeydi gereksiz hype yapmaya gerek yok. Avatar ise teknoloji yaratmış bir film. Film kaliteleri yakın olsa bile yeni bir şey Endgame'in yeni bir şey yaptığı yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chtsydn 3 hf.
sağa dönüyoum endgame sola dönüyorum endgame foruma giriyorum endgame yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drxl 3 hf.
Çok rahat geçer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
izmirli1713 3 hf.
avatarı 3 kez sinemada izlemiştim. bunuda 1 kez izledim ama sinemadaki görüntü berbattı.o yüzden bir sefer de imax olarak seyredeceğim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xyro 3 hf.
Tekrar izlenebilir değil zor geçer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Forum1th 3 hf.
Avatarın neden bu kadar övüldüğünü anlayamıyorum. Birisi demiş grafikleri falan da, senaryosu kötü olan filmi izlemek istemezsin zaten. Nasıl bu kadar çok izlenmiş ve neden çok saçma geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Secxdx 3 hf.
Yarın gideceğim bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
J. Seinfeld 3 hf.
Yıllardır sinemaya gitmiyordum bu filme bi gideyim dedim. Bir daha asla gideceğimi sanmıyorum berbat bir görüntü 360p falandı heralde.zaten bu yüzden gitmiyordum hiç keyif almadım yine Yaşasın netfix 4k bluray.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8985 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
film, sinema ve
10 etiket daha Disney marvel avatar marvel sinematik evreni avengers: endgame Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. PlayStation 4 satışları yeni konsol haberleriyle düşüyor 3 hf. Japonya, asteroit yüzeyinde 'krater' oluşturdu: İşte fotoğrafı 3 hf. ABD’de bir kömür santrali, rüzgâr enerjisi üretimine destek için yenileniyor 3 hf. Türk savunma sanayi şirketi, makineli tüfek taşıyan "Silahlı Drone" geliştirdi 3 hf. Epic Games: Steam aldığı komisyonu düşürürse biz de özel oyunlardan vazgeçeriz 3 hf. Yapay zeka Avrupa’da Twitter ile sel takibi yapıyor 3 hf. İlk 5G destekli iPad Pro 2021 yılında gelebilir 3 hf. 2020 Volkswagen Golf'ün önündeki en büyük engel OTA güncellemesi 3 hf. Thanos'un telefon hâli: Google Pixel 3a mor renk ve sarı güç tuşuyla sızdırıldı 3 hf. Facebook aktif kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor 3 hf. Apple, elektrik şoku tehlikesiyle eski priz adaptörlerine yönelik değişim programı başlattı 3 hf. Intel, Apple ve Qualcomm anlaşmasından dolayı 5G modem işinden çıktığını kabul etti 3 hf. Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonu yayınlandı 3 hf. Bitfinex yetkililerine tedbir talebi, kripto para piyasası sarsıldı 3 hf. iPhone 11 maketleri Alibaba’da satışa çıktı 3 hf. Samsung Galaxy Fold iFixit incelemesi Samsung’un isteği üzerine yayından kaldırıldı 3 hf. GlobalFoundries, New York fabrikasını sattı 3 hf. İkinci nesil AMD Ryzen G serisi detaylanıyor 3 hf. New York’a cam gökdelen yasağı geliyor 3 hf. Galaxy Fold süresiz ertelendi 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Avengers: Endgame gişede Avatar'ı geçebilir mi? Sonraki OnePlus 7 Pro'nun Avrupa fiyatı belli oldu 3 hf. Beyin sinyallerini sese dönüştüren implant geliştirildi 3 hf. Telefonlar için Mario Kart Tour önümüzdeki ay beta sürecine başlıyor 3 hf. Microsoft sağlam kazandı: Surface, Xbox ve Windows başlıca gelir kaynakları 3 hf. ADATA endüstriyel seviyede dayanıklı microSD kartlarını duyurdu 3 hf. Facebook Hikayeleri 500 milyon günlük kullanıcıya ulaştı 3 hf. Airbnb’den izleyenlerde seyahat etme isteği doğuracak orjinal içerikler geliyor 3 hf. 6 GB RAM ve çift arka kameralı Oppo A9 resmen tanıtıldı 3 hf. Nintendo yeni Switch konsolunu E3’te tanıtmayacak 3 hf. 2si1 Özel | Playstation 5 teknik analiz 3 hf. Tesla'nın ilk çeyrekteki zararı beklentileri aştı 3 hf. Otokar, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II'yi tanıttı 3 hf. Samsung Galaxy A70 modelinin Türkiye fiyatı belli oldu 3 hf. ‘Mark Zuckerberg ile Teknoloji ve Toplum’ podcast serisi yayınlandı 3 hf. Redmi’nin amiral gemisinden ilk detaylar: 32 MP ön, 48 MP arka kamera 3 hf. Google Duo grup görüntülü sohbetleri test ediliyor 3 hf. Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme 3 hf. Samsung 2030 yılına kadar yonga üretimi ve Ar-Ge’sine 115 milyar dolar yatırım yapacak 3 hf. iOS 13 ile iPad Pro'lara fare desteği geliyor 3 hf. Google Fit uygulaması iOS için indirmeye sunuldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim