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Half-Life 2 ve Portal, Google Play'deki yerini aldı

5 yıl
2,3b
1
83
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Half-Life 2 ve Portal, Google Play'deki yerini aldı
Nvidia ve Valve işbirliğiyle Android platformu için geliştirilen Half-Life 2 ve Portal, Google Play'deki yerini aldı.

Half-Life 2 ve Portal'ın Android sürümleri sadece Nvidia'nın gücünü Tegra 4'ten alan Android tabanlı el konsolu Nvidia Shield'de çalışıyor. Ancak, bu oyunlar daha önce yayımlanan bazı Shield oyunları gibi Tegra 4 çipsetine sahip diğer Android cihazlarda çalışmıyor. 

FPS türündeki Half-Life 2, 2.1 GB'lık bir indirme boyutuna sahipken Portal'da bu değer 2.3 GB olarak karşımıza çıkıyor. Sıradan bir mobil oyuna göre biraz pahalı olan oyunların her ikisi de 20.99 TL'den alıcı buluyor. 

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Tesla Nikola 5 yıl en beğenilen
Underground 2 ciksa cok iyi olurdu 2 telefon vs atilirdi
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Golden Gate 5 yıl
Madem google play'e sadece kendi çipsetinde çalışan oyun koyuyor .

O zaman store'u çöpe çevirmek yerine kendi store'unu açsın . En iyi android telefonu kullanıp, orada görüpte indirememek zorundamıyız .
Madem google play'e sadece kendi çipsetinde çalışan oyun koyuyor .O zaman store'u çöpe çevirmek yerine kendi store'unu açsın . En iyi android telefon...
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2 Yanıt Yanıtla +32
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Vengace 5 yıl
Yazin half life 2 apk gltools ile telefonunuzu tegra 4 gosterin tamamdir.madem bize oyun yok sizede para yok
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berkiterki 4 yıl
2 tanesine 42 lira mi [>:]
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musaemirsen 4 yıl
İkisinide yukledim portal 2.5 gb. Half life 2 2.25 gb portal bildiginiz ps3 surumu hic fps sorunu yok halflifeda oyle ama onda hafif fps dusmeleri var cok genis alanlarda benim gozumde shield vitada dahil tum el konsollarindan daha iyi ( razer edge pro demeyin kan cikar ) :D
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CertificatedStaff 4 yıl
Tegrazone var zaten kendi marketleri oraya koysunlar
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_ultima_ 4 yıl
pahalı aga
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Feelu 5 yıl
Gltools ayarlarini nasil set edebiliriz yardim.edebiliceknolan varmi
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Mojotr 5 yıl
Lg g2de deneyen varmi, bu arada oyun telefonlardada calısıyor youtubeda videosu var.
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Umutcan 5 yıl
Android tabanlı yazılmış sonuçta rootlu cihazlarda çalıştırılacaktır yine rahatça. Önceki tegra oyunlarında da gpu tegra olarak gösterip tıkır tıkır çalıştırılıyordu.
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EstrEmO 5 yıl
Tegra dan başka cihaz yok sanki
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28ky28 5 yıl
Half life 2 indirme 10 kisi
portal 2 50kisi

50+10=60x40=2400 tl para kazanmislar

su oyunu salak tegra 4 yerine tum hepsi icin yayinlasalar saten
Half life yi 50.000 kisi indirse
Portalida 50.000 kisi indirse

50.000+50.00=100.000x40 =4000000.

Olur boylece su salak android konsolunun zararini cikarirlar konsol alacaksak zaten ps xbox duruken kim yapsin shildi ?? :(









Edit:duzenleme
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BerkhanBalta 5 yıl
Böyle mükemmel oyunları indirememek olmaz bir şekilde tüm android cihazlara optimize edilmeli
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musa_unsal2005 5 yıl
Bu haberle birlikte Half Life 3 veya devam oyununun gelmeyeceği kesinleşti. Bunun kaymağını yemeden yenisi gelmez
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