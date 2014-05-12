Nvidia ve Valve işbirliğiyle Android platformu için geliştirilen Half-Life 2 ve Portal, Google Play'deki yerini aldı.





Half-Life 2 ve Portal'ın Android sürümleri sadece Nvidia'nın gücünü Tegra 4'ten alan Android tabanlı el konsolu Nvidia Shield'de çalışıyor. Ancak, bu oyunlar daha önce yayımlanan bazı Shield oyunları gibi Tegra 4 çipsetine sahip diğer Android cihazlarda çalışmıyor.





FPS türündeki Half-Life 2, 2.1 GB'lık bir indirme boyutuna sahipken Portal'da bu değer 2.3 GB olarak karşımıza çıkıyor. Sıradan bir mobil oyuna göre biraz pahalı olan oyunların her ikisi de 20.99 TL'den alıcı buluyor.