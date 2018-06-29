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Halo oyun serisi dizi oluyor

Uzun süredir gündemde olan Halo dizisi, sonunda gerçeğe dönüşüyor. Kyle Killen ve Rupert Wyatt'ın hazırlayacağı Halo dizisi, Showtime'dan ilk sezon onayını aldı.
10 ay
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Oyun dünyasının en sevilen serilerinden Halo, televizyona uyarlanıyor. Uzun süredir gündemde olan ve yıllar içinde farklı ekipler tarafından geliştirilen Halo dizi, nihayet resmi onayı aldı. Amerikan kablolu kanalı Showtime, sevilen Xbox serisinden uyarlanacak diziye ilk sezon onayını verdi.
Steven Spielberg'in yapım şirketi olan Amblin Television'ın yapımcılığını üstlendiği Halo dizisinin senaryosunu Mind Games ve Awake dizilerinin yaratıcısı olan Kyle Killen kaleme alacak. Rise of the Planet of the Apes'in yönetmeni olan Rupert Wyatt, ilk sezonda birden fazla bölüm yönetecek ve dizinin yapımcıları arasında yer alacak.
İlk olarak 2013 yılında duyurulan Halo dizisinin Xbox tarafından yayınlanacak ilk orijinal dizilerden biri olması planlanıyordu. Ancak XBox Entertainment Studios'un 2014 yılında kapatılması ile birlikte bu planlar rafa kaldırıldı. Kısa süre sonra Showtime tarafından devralınan projeye yıllar içinde birçok farklı isim dahil olsa da, sonunda diziyi hazırlaması için seçilen isimler Wyatt ve Killen oldu.
Bungie stüdyosu tarafından geliştirilen Halo, 26. yüzyılda geçiyor ve Covenant olarak bilinen uzaylı bir ırk ile insanlar arasındaki mücadeleyi anlatıyor. Bugüne kadar dünya genelinde 77 milyondan fazla kopya satan Halo serisinin satış geliri  5 milyar doları aşmış durumda.

https://deadline.com/2018/06/halo-live-action-series-based-xbox-video-game-franchise-showtime-kyle-killen-rupert-wyatt-1202418844/ Yorum Yaz
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drjacob 10 ay
olsun oda dizi olsun :)
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tobepeople 10 ay
animesi de kaliteliydi
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Kerim5100 10 ay
Filmi de çıkacaktı
ALACAĞIN OLSUN PETER JACKSON!!!
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kenkoiii 10 ay Kerim5100
Ability to write clear and readable code: bouncing balls game
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Ironim 10 ay
İzleriz
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omerfa 10 ay
Halo dizisi vardı zaten zamanında seyretmiştik. Halo:Nightfall adındaki dizi 2014 yayınlanmıştı.
Buda başka bir versiyonu olur herhalde.
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drserk 10 ay
mini dizisi vardı çok beğenerek izledim umarım kaliteli olur
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MustafaC53 10 ay
Halo serisini pek bilmem, ama umarım full kasklı tipler olmaz dizide. Maskeli kahramanlar hep soğul gelmiştir bana. Duygu eksikliği oluyor bana göre.
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