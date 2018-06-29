Halo oyun serisi dizi oluyor

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden Halo, televizyona uyarlanıyor. Uzun süredir gündemde olan ve yıllar içinde farklı ekipler tarafından geliştirilen Halo dizi, nihayet resmi onayı aldı. Amerikan kablolu kanalı Showtime, sevilen Xbox serisinden uyarlanacak diziye ilk sezon onayını verdi.

Steven Spielberg'in yapım şirketi olan Amblin Television'ın yapımcılığını üstlendiği Halo dizisinin senaryosunu Mind Games ve Awake dizilerinin yaratıcısı olan Kyle Killen kaleme alacak. Rise of the Planet of the Apes'in yönetmeni olan Rupert Wyatt, ilk sezonda birden fazla bölüm yönetecek ve dizinin yapımcıları arasında yer alacak.

İlk olarak 2013 yılında duyurulan Halo dizisinin Xbox tarafından yayınlanacak ilk orijinal dizilerden biri olması planlanıyordu. Ancak XBox Entertainment Studios'un 2014 yılında kapatılması ile birlikte bu planlar rafa kaldırıldı. Kısa süre sonra Showtime tarafından devralınan projeye yıllar içinde birçok farklı isim dahil olsa da, sonunda diziyi hazırlaması için seçilen isimler Wyatt ve Killen oldu.

Bungie stüdyosu tarafından geliştirilen Halo, 26. yüzyılda geçiyor ve Covenant olarak bilinen uzaylı bir ırk ile insanlar arasındaki mücadeleyi anlatıyor. Bugüne kadar dünya genelinde 77 milyondan fazla kopya satan Halo serisinin satış geliri 5 milyar doları aşmış durumda.

https://deadline.com/2018/06/halo-live-action-series-based-xbox-video-game-franchise-showtime-kyle-killen-rupert-wyatt-1202418844/