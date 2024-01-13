Halo dizisinin 2. Sezon fragmanı paylaşıldı

Halo 2. Sezon fragmanı çıktı
Kaçıranlar için 24 Mart 2022'de izleyiciler ile buluşan Halo, hem evreni hem de karakter odaklı yaklaşımı ile çoğunlukla olumlu eleştiriler aldı. Paramount Plus'ın resmî YouTube kanalı üzerinden yayımlanan fragman ise, bu heyecanı bir üst seviyeye taşıyor. Öyle ki 2 dakika 25 saniye uzunluğunda ve epik savaş anları ile dolu.
Bildiğiniz gibi Paramount'un Halo serisi, Xbox Game Studios tarafından yayımlanan ve Bungie başta olmak üzere 343 Industries tarafından geliştirilip yönetilen Halo oyunlarını temel alıyor. Dizinin ana odağı ise Covenant isimli uzaylı ırkı ile insanlar arasındaki savaş. Bu noktada ana karakterimiz Master Chief John-117'nin yolculuğuna tanık oluyoruz.
Halo dizisinin ikinci sezonu 8 Şubat'ta Paramount Plus kullanıcıları ile buluşacak. İkinci sezonda Pablo Schreiber yanı sıra, Dr. Halsey rolüyle Natascha McElhone ve Cortan rolüyle Jen Taylor da geri dönüyor. Joseph Morgan ve Cristina Rodlo ise diziye James Ackerso ve Talia Perez karakterleri ile katılacak.
Diğer oyuncular arasında ise Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy, ve Danny Sapani gibi isimler yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.