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    Halo dizisinin 2. Sezon fragmanı paylaşıldı

    Xbox'ın en popüler oyun markalarından birisi olan Halo'nun 2.sezonundan sürpriz bir fragman paylaşıldı. Peki, dizinin ikinci sezonu ne zaman çıkıyor? İşte ayrıntılar...
    Halo dizisinin 2. Sezon fragmanı paylaşıldı! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Xbox'ın en popüler oyun serilerinden Halo, Paramount Plus platformu ile daha önce ekranlara taşınmış, hatta 1.sezonu çıkmadan 2.sezonu onaylanmıştı. Şimdi ise aksiyon, macera ve bilim kurgu türündeki uyarlama, 2. sezon fragmanı ile karşımızda.

    Halo 2. Sezon fragmanı çıktı

    Kaçıranlar için 24 Mart 2022'de izleyiciler ile buluşan Halo, hem evreni hem de karakter odaklı yaklaşımı ile çoğunlukla olumlu eleştiriler aldı. Paramount Plus'ın resmî YouTube kanalı üzerinden yayımlanan fragman ise, bu heyecanı bir üst seviyeye taşıyor. Öyle ki 2 dakika 25 saniye uzunluğunda ve epik savaş anları ile dolu.

    Bildiğiniz gibi Paramount'un Halo serisi, Xbox Game Studios tarafından yayımlanan ve Bungie başta olmak üzere 343 Industries tarafından geliştirilip yönetilen Halo oyunlarını temel alıyor. Dizinin ana odağı ise Covenant isimli uzaylı ırkı ile insanlar arasındaki savaş. Bu noktada ana karakterimiz Master Chief John-117'nin yolculuğuna tanık oluyoruz. 

    Halo dizisinin ikinci sezonu 8 Şubat'ta Paramount Plus kullanıcıları ile buluşacak. İkinci sezonda Pablo Schreiber yanı sıra, Dr. Halsey rolüyle Natascha McElhone ve Cortan rolüyle Jen Taylor da geri dönüyor. Joseph Morgan ve Cristina Rodlo ise diziye James Ackerso ve Talia Perez karakterleri ile katılacak.

    Diğer oyuncular arasında ise Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy, ve  Danny Sapani gibi isimler yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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