Halo dizisinin 2. Sezon fragmanı paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Xbox'ın en popüler oyun serilerinden Halo, Paramount Plus platformu ile daha önce ekranlara taşınmış, hatta 1.sezonu çıkmadan 2.sezonu onaylanmıştı. Şimdi ise aksiyon, macera ve bilim kurgu türündeki uyarlama, 2. sezon fragmanı ile karşımızda.

Halo 2. Sezon fragmanı çıktı

Kaçıranlar için 24 Mart 2022'de izleyiciler ile buluşan Halo, hem evreni hem de karakter odaklı yaklaşımı ile çoğunlukla olumlu eleştiriler aldı. Paramount Plus'ın resmî YouTube kanalı üzerinden yayımlanan fragman ise, bu heyecanı bir üst seviyeye taşıyor. Öyle ki 2 dakika 25 saniye uzunluğunda ve epik savaş anları ile dolu.

Bildiğiniz gibi Paramount'un Halo serisi, Xbox Game Studios tarafından yayımlanan ve Bungie başta olmak üzere 343 Industries tarafından geliştirilip yönetilen Halo oyunlarını temel alıyor. Dizinin ana odağı ise Covenant isimli uzaylı ırkı ile insanlar arasındaki savaş. Bu noktada ana karakterimiz Master Chief John-117'nin yolculuğuna tanık oluyoruz.

Halo dizisinin ikinci sezonu 8 Şubat'ta Paramount Plus kullanıcıları ile buluşacak. İkinci sezonda Pablo Schreiber yanı sıra, Dr. Halsey rolüyle Natascha McElhone ve Cortan rolüyle Jen Taylor da geri dönüyor. Joseph Morgan ve Cristina Rodlo ise diziye James Ackerso ve Talia Perez karakterleri ile katılacak.

Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar! (Ocak 2024) 2 gün önce eklendi

Diğer oyuncular arasında ise Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy, ve Danny Sapani gibi isimler yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.