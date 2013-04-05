







Birçok farklı teknolojik ürün ile uzun yıllardır piyasada yer alan firmalardan Hama, iOS cihazlar ile kablosuz veri aktarımı sağlayan yeni ürününü duyurdu.

Hama'nın geliştirdiği ve "Wi-Fi Data Reader for Apple Devices" ismine verdiği cihaz, ethernet kablosu üzerinde aldığı interneti kablosuz olarak iOS cihazlar ile bağlantı kurmak için kullanabiliyor. Üzerinde yer alan SD, SDHC ve SDXD hafıza kartı okuyucusu ve USB yuvası ile bağlanan hafıza ürünlerinin içerisinde yer alan verilerin, kablosuz olarak iOS cihazlara aktarılmasına ya da anlık olarak oynatılmasına izin veren cihaz, bu işlemler için Wi-Fi Reader App isimli özel bir uygulamaya ihtiyaç duyuyor.

Beş farklı cihaza aynı anda bağlantı sağlayabilen Hama Wi-Fi Data Reader for Apple Devices, resmi olmasa da 70 ile 100 euro arasında bir fiyat etiketi ile satılması bekleniyor. Ayrıca sistemin işleyişi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.









https://de.hama.com/company/press-conference/press-messages/2013/wifi-datenleser-fuer-apple-geraete