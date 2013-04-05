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Hama, iOS cihazlar ile kablosuz veri aktarımı sağlayan yeni ürününü duyurdu

6 yıl
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Birçok farklı teknolojik ürün ile uzun yıllardır piyasada yer alan firmalardan Hama, iOS cihazlar ile kablosuz veri aktarımı sağlayan yeni ürününü duyurdu.
Hama'nın geliştirdiği ve "Wi-Fi Data Reader for Apple Devices" ismine verdiği cihaz, ethernet kablosu üzerinde aldığı interneti kablosuz olarak iOS cihazlar ile bağlantı kurmak için kullanabiliyor. Üzerinde yer alan SD, SDHC ve SDXD hafıza kartı okuyucusu ve USB yuvası ile bağlanan hafıza ürünlerinin içerisinde yer alan verilerin, kablosuz olarak iOS cihazlara aktarılmasına ya da anlık olarak oynatılmasına izin veren cihaz, bu işlemler için Wi-Fi Reader App isimli özel bir uygulamaya ihtiyaç duyuyor.
Beş farklı cihaza aynı anda bağlantı sağlayabilen Hama Wi-Fi Data Reader for Apple Devices, resmi olmasa da 70 ile 100 euro arasında bir fiyat etiketi ile satılması bekleniyor. Ayrıca sistemin işleyişi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.



https://de.hama.com/company/press-conference/press-messages/2013/wifi-datenleser-fuer-apple-geraete Yorum Yaz
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teramit 6 yıl
şu tablete dahili kart okuyucuyu güvenlik için koymadıklarını düşünüyorum ama isteseler rahatlıkla koyabilirler.Şöyle taklalar atmadan millet data aktarır.
Gelecekte sd kartlar bugünkü boyutlarında kablosuz data aktarabilecekler ama o zamana kadar bizi yoracak apple.
1 Yanıt Yanıtla
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Smile75 6 yıl teramit
teramit
şu tablete dahili kart okuyucuyu güvenlik için koymadıklarını düşünüyorum ama isteseler rahatlıkla koyabilirler.Şöyle taklalar atmadan millet data aktarır.
Gelecekte sd kartlar bugünkü boyutlarında kablosuz data aktarabilecekler ama o zamana kadar bizi yoracak apple.

Hafıza kartı olan her cihaz elbet bir zaman sonra kasar. Ve doğru,üvenlik için koymuyorlar, bence iyi de ediyorlar.
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Kızıl Baron 6 yıl
Güzel bir ürüne benziyor...
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