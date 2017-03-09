Hamburger ustası robot işbaşı yaptı

Mutfakta bulunan malzemeleri bulmak için kameralara ve sensörlere sahip olan robot ayrıca derin öğrenme yazılımı kullanıyor. Flippy köfteleri yalnızca ateşin üstüne koyup çevirmekle kalmıyor sıcaklık ve pişme süresini takip ederek ve kameralarla ne derece piştiğini tespit ederek en uygun süre sonunda köfteleri ateşten alıyor ve ardından hamburgere konacak peynir zeytinyağı gibi ilave şeyler için de uyarı veriyor. Derin öğrenme sisteminin robotun gelişimi için önemli olduğunu vurgulayan Miso Robotics'in CEO'su David Zito, Flippy’nin de otonom otomobiller gibi zamanla tecrübe kazanacağını ve sürekli öğrenmeye devam edeceğini ifade etti. Zito ayrıca ilerde Flippy’nin tavuk kızartma, sebze kesme, tabakları hazırlama gibi diğer mutfak görevlerine yardımcı olması için de eğitilebileceğini belirtti.
Henüz Deneme Sürecinde
Müşterilerin doğrudan siparişlerini verebilmeleri için otomatik sipariş sistemleri şu an McDonalds ve Wendys gibi fast food zinciri restoranlarda yerini almış durumda. Flippy’nin ise siparişi tedarik aşamasında insanlarla birlikte görev alması bekleniyor. Flippy henüz deneme sürecini tamamlamış değil ancak deneme sürecini kısa bir süre içinde tamamlayıp önümüzdeki iki yıl içinde 50’den fazla CaliBurger restoranında göreve başlaması planlanıyor. Şirketin açıklamasına göre robot mutfakta görev almaya başladığında mevcut çalışanlardan bir kısmı robotla birlikte çalışırken mutfak ekibindeki bazı çalışanlar müşterilerle iletişim için diğer bölümlere kaydırılacak.
Her ne kadar Flippy geliştirildiği takdirde hamburger ustalarını işinden edecek gibi görünüyor olsa da David Zito’ya göre özel yemekler ve tarifler oluşturmak hala şeflere özgü bir yetenek ve Flippy sadece bir mutfak yardımcısı olarak müşterilere misafirperver bir şekilde en hızlı hizmeti sunacak. En azından şimdilik böyle görünüyor ancak gelişmiş bir yapay zekaya sahip Flippy’nin ilerde neler yapabileceğini henüz bilmiyoruz.
https://www.engadget.com/2017/03/08/burger-flipping-robot-flippy/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
X firma calisani olan Ahmetin kizina ,ogluna urunlerini satarak para kazanir.
Ortada issizlik artarsa ,ekonomi coker, parasi olmayan birisi urun almaz,alamaz.
Bu sebeple bir urunu sattirmak icin o urunun bedelini kazandirmak gerekir.
Ekonomi de binlerce disliden olustuguna gore en ufak dengesizlik ,ekonominin cokmesine kadar gider.
Onu da yaparlar bu gidişle çok zor bişey değil ama kendi yaptığımı makineninkine değişmem
Antibakteriel malzeme kullanılması ve temiz olması yeterli.
Bu arada bir bakın bizim köfte ustalarına bu onun yanında çırak olamaz, çok yavaş.
Artı ne kadar süper bir robotunuz olsada bir aşçı gibi düşünemez, bu ürün olmaz, taze veya çiğ diye ayırt edemez.Sadece verilen programa göre gider gelir.
Ayrıca bu ürün ızgara'nın temizliğini nasıl yapacak daha erken olduğunu düşünüyorum.
Izgara için robot yapılması olası el yanıklarının önüne geçebilmesi için gayet yararlı olarak görüyorum zira 2 tane parmağımı yakmıştım 218 C derecesi olduğu için zor geçmişti.
Ayrıca eti attığınızda çevirirken elinize 177 C yağ gelebilir ve yağ sıçrayabilir.
Robotlar o kadar steril değil eğer kurallara uyulur ve 30 dakikada 1 elleri iyi bir özel sıvı sabun ile yıkarlar ve hava ile kurutma sağlanırsa eller daha steril olacaktır.X firması eldiven ile yapıyor eğer eğitim verilmezse çalıştığı saat boyunca plastik eldiven ile devam edecek ve etlere değecek insan eli daha sağlıklıdır zararlı mikropları öldürür ama eğer kurallara uyulmazsa her şey sağlıksızdır.Plastik eldiven çok zararlıdır emin olun.
Bundan dolayı ileride zor işlerde robotlar kullanılırsa insanların rahatlayacağını düşünüyorum.
Dediğiniz gibi sürekli aynı eldiveni kullanmanın da sakıncaları var. Bizde araştırmadan, olması gerekeni okumadan öğrenmeden "plastik eldiven hijyendir" mantığıyla hareket edip öğleden akşama kadar aynı eldiveni kullanan yemek esnaflarımız maalesef çok.
bu gidiş sosyal patlamaya doğru gidiyor !!!
bu şekilde işsiz kalanlar !
isa, mesih, mehdi, deccal, hikayesinin
büyük din savaşı için ; işsiz kalan paralı askerler olacak !!!
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3335 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
robot teknolojileri, robot ve