Hamburger ustası robot işbaşı yaptı

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Geleceğin iş yükünü üstlenmesi beklenen robotlar şimdiden bazı sektörlerde insanlara rakip olmaya başladı. Özellikle yapay zeka teknolojisiyle insan ihtiyacını ortadan kaldıran bu robotlara bir yenisi daha eklendi. Hamburger zinciri CaliBurger’ın sahibi olan Cali Group ve Miso Robotics tarafından geliştirilen Flippy isimli robot, hazırladığı lezzetli hamburgerlerle hamburger ustalarını kısa bir süre sonra işinden edebilir.

Mutfakta bulunan malzemeleri bulmak için kameralara ve sensörlere sahip olan robot ayrıca derin öğrenme yazılımı kullanıyor. Flippy köfteleri yalnızca ateşin üstüne koyup çevirmekle kalmıyor sıcaklık ve pişme süresini takip ederek ve kameralarla ne derece piştiğini tespit ederek en uygun süre sonunda köfteleri ateşten alıyor ve ardından hamburgere konacak peynir zeytinyağı gibi ilave şeyler için de uyarı veriyor. Derin öğrenme sisteminin robotun gelişimi için önemli olduğunu vurgulayan Miso Robotics'in CEO'su David Zito, Flippy’nin de otonom otomobiller gibi zamanla tecrübe kazanacağını ve sürekli öğrenmeye devam edeceğini ifade etti. Zito ayrıca ilerde Flippy’nin tavuk kızartma, sebze kesme, tabakları hazırlama gibi diğer mutfak görevlerine yardımcı olması için de eğitilebileceğini belirtti.

Henüz Deneme Sürecinde

Müşterilerin doğrudan siparişlerini verebilmeleri için otomatik sipariş sistemleri şu an McDonalds ve Wendys gibi fast food zinciri restoranlarda yerini almış durumda. Flippy’nin ise siparişi tedarik aşamasında insanlarla birlikte görev alması bekleniyor. Flippy henüz deneme sürecini tamamlamış değil ancak deneme sürecini kısa bir süre içinde tamamlayıp önümüzdeki iki yıl içinde 50’den fazla CaliBurger restoranında göreve başlaması planlanıyor. Şirketin açıklamasına göre robot mutfakta görev almaya başladığında mevcut çalışanlardan bir kısmı robotla birlikte çalışırken mutfak ekibindeki bazı çalışanlar müşterilerle iletişim için diğer bölümlere kaydırılacak.

Her ne kadar Flippy geliştirildiği takdirde hamburger ustalarını işinden edecek gibi görünüyor olsa da David Zito’ya göre özel yemekler ve tarifler oluşturmak hala şeflere özgü bir yetenek ve Flippy sadece bir mutfak yardımcısı olarak müşterilere misafirperver bir şekilde en hızlı hizmeti sunacak. En azından şimdilik böyle görünüyor ancak gelişmiş bir yapay zekaya sahip Flippy’nin ilerde neler yapabileceğini henüz bilmiyoruz.

Flippy'nin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

[vimeo=https://vimeo.com/206666438]

https://www.engadget.com/2017/03/08/burger-flipping-robot-flippy/