Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hamburger ustası robot işbaşı yaptı

Köfteleri en uygun sürede pişirip ekmeklere yerleştirerek lezzetli hamburgerler hazırlayan yapay zeka temelli robot Flippy, hamburger ustalarının işini elinden alabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,3b
1
23
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hamburger ustası robot işbaşı yaptı
Tam Boyutta Gör
 

Geleceğin iş yükünü üstlenmesi beklenen robotlar şimdiden bazı sektörlerde insanlara rakip olmaya başladı. Özellikle yapay zeka teknolojisiyle insan ihtiyacını ortadan kaldıran bu robotlara bir yenisi daha eklendi. Hamburger zinciri CaliBurger’ın sahibi olan Cali Group ve Miso Robotics tarafından geliştirilen Flippy isimli robot, hazırladığı lezzetli hamburgerlerle hamburger ustalarını kısa bir süre sonra işinden edebilir.

Mutfakta bulunan malzemeleri bulmak için kameralara ve sensörlere sahip olan robot ayrıca derin öğrenme yazılımı kullanıyor. Flippy köfteleri yalnızca ateşin üstüne koyup çevirmekle kalmıyor sıcaklık ve pişme süresini takip ederek ve kameralarla ne derece piştiğini tespit ederek en uygun süre sonunda köfteleri ateşten alıyor ve ardından hamburgere konacak peynir zeytinyağı gibi ilave şeyler için de uyarı veriyor. Derin öğrenme sisteminin robotun gelişimi için önemli olduğunu vurgulayan Miso Robotics'in CEO'su David Zito, Flippy’nin de otonom otomobiller gibi zamanla tecrübe kazanacağını ve sürekli öğrenmeye devam edeceğini ifade etti. Zito ayrıca ilerde Flippy’nin tavuk kızartma, sebze kesme, tabakları hazırlama gibi diğer mutfak görevlerine yardımcı olması için de eğitilebileceğini belirtti.

Henüz Deneme Sürecinde 

Müşterilerin doğrudan siparişlerini verebilmeleri için otomatik sipariş sistemleri şu an McDonalds ve Wendys gibi fast food zinciri restoranlarda yerini almış durumda. Flippy’nin ise siparişi tedarik aşamasında insanlarla birlikte görev alması bekleniyor. Flippy henüz deneme sürecini tamamlamış değil ancak deneme sürecini kısa bir süre içinde tamamlayıp önümüzdeki iki yıl içinde 50’den fazla CaliBurger restoranında göreve başlaması planlanıyor. Şirketin açıklamasına göre robot mutfakta görev almaya başladığında mevcut çalışanlardan bir kısmı robotla birlikte çalışırken mutfak ekibindeki bazı çalışanlar müşterilerle iletişim için diğer bölümlere kaydırılacak.

Her ne kadar Flippy geliştirildiği takdirde hamburger ustalarını işinden edecek gibi görünüyor olsa da David Zito’ya göre özel yemekler ve tarifler oluşturmak hala şeflere özgü bir yetenek ve Flippy sadece bir mutfak yardımcısı olarak müşterilere misafirperver bir şekilde en hızlı hizmeti sunacak. En azından şimdilik böyle görünüyor ancak gelişmiş bir yapay zekaya sahip Flippy’nin ilerde neler yapabileceğini henüz bilmiyoruz. 

Flippy'nin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:
[vimeo=https://vimeo.com/206666438] 

https://www.engadget.com/2017/03/08/burger-flipping-robot-flippy/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BekirTemel 2 yıl en beğenilen
Açıkçası robotların uzmanlaşmasını istediğim ender sektörlerden biridir yemek hizmeti sektörü, zira insanın olduğu bir mutfakta her türlü mide bulandırıcı olay olabilir ve siz müdahale edemezsiniz üstüne üstlük bir de ruhunuz duymaz, lakin sterilize etme yeteneği olan bir robot düşünün en azından bir problem olursa da o robot pert olur da size bir şey olmaz bu çok daha iç rahatlatıcı ve bunun ekmeğini en çok da temizliğe öne sürüp bir çok hamburgerciyi kötü olarak nitelendiren insanları kendine tekrar ısındırabilecek şirketler yer, bizde karlı çıkarız, biz çıkamazsak çocuklarımız çıkabilir

Açıkçası robotların uzmanlaşmasını istediğim ender sektörlerden biridir yemek hizmeti sektörü, zira insanın olduğu bir mutfakta her türlü mide bulandırıcı olay...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
axaxa 2 yıl
Kebap da yapsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YveJhin 2 yıl
Beyler Unuttugunuz birsey var.
X firma calisani olan Ahmetin kizina ,ogluna urunlerini satarak para kazanir.
Ortada issizlik artarsa ,ekonomi coker, parasi olmayan birisi urun almaz,alamaz.
Bu sebeple bir urunu sattirmak icin o urunun bedelini kazandirmak gerekir.
Ekonomi de binlerce disliden olustuguna gore en ufak dengesizlik ,ekonominin cokmesine kadar gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
hamburger kolay.yiyorsa dolma yapsın
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ergenius 2 yıl aycibin
aycibin
hamburger kolay.yiyorsa dolma yapsın


Onu da yaparlar bu gidişle çok zor bişey değil ama kendi yaptığımı makineninkine değişmem
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Teknolojinin gelişmesi güzel fakat bu tarz gelişmelerde insanları işsiz bırakma durumu da ortaya çıkabiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01myavuz 2 yıl
Sterilizasyon her canlı için zararlıdır, aşırıya kaçarsanız insana çok zarar verir.
Antibakteriel malzeme kullanılması ve temiz olması yeterli.
Bu arada bir bakın bizim köfte ustalarına bu onun yanında çırak olamaz, çok yavaş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idombayci 2 yıl
E bir şey yokki bunda. Seneler önce rusyada bir hamburger firması için otomasyon mekanizması teklifi verdik. Adamlara pahalı gelmişti. Nede olsa insan gücü ucuz. Bu onun yanında hiç birşey.
Artı ne kadar süper bir robotunuz olsada bir aşçı gibi düşünemez, bu ürün olmaz, taze veya çiğ diye ayırt edemez.Sadece verilen programa göre gider gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NitroNos 2 yıl
Bir Fast Food firmasında müdür olarak çalışmıştım ve bu robot aşırı yavaş ayrıca etler hep standart çıkmıyor 10:1 et veya 3:1 4:1 et gibi genişlik ve büyüklük , etlerin pişme süresi olarak değişiyor.
Ayrıca bu ürün ızgara'nın temizliğini nasıl yapacak daha erken olduğunu düşünüyorum.
Izgara için robot yapılması olası el yanıklarının önüne geçebilmesi için gayet yararlı olarak görüyorum zira 2 tane parmağımı yakmıştım 218 C derecesi olduğu için zor geçmişti.
Ayrıca eti attığınızda çevirirken elinize 177 C yağ gelebilir ve yağ sıçrayabilir.
Robotlar o kadar steril değil eğer kurallara uyulur ve 30 dakikada 1 elleri iyi bir özel sıvı sabun ile yıkarlar ve hava ile kurutma sağlanırsa eller daha steril olacaktır.X firması eldiven ile yapıyor eğer eğitim verilmezse çalıştığı saat boyunca plastik eldiven ile devam edecek ve etlere değecek insan eli daha sağlıklıdır zararlı mikropları öldürür ama eğer kurallara uyulmazsa her şey sağlıksızdır.Plastik eldiven çok zararlıdır emin olun.
Bundan dolayı ileride zor işlerde robotlar kullanılırsa insanların rahatlayacağını düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kırmızımercimek 2 yıl NitroNos
Bahsettiğiniz eldiven kullanımı, düzenli olarak elleri sabunla yıkama, daha hijyenik olma... mevzusunu duymuştum bir sağlık personeli arkadaştan.
Dediğiniz gibi sürekli aynı eldiveni kullanmanın da sakıncaları var. Bizde araştırmadan, olması gerekeni okumadan öğrenmeden "plastik eldiven hijyendir" mantığıyla hareket edip öğleden akşama kadar aynı eldiveni kullanan yemek esnaflarımız maalesef çok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
bir iş kolu daha robotlar ve yapay zeka sayesinde işsiz kaldı ve kalacak
bu gidiş sosyal patlamaya doğru gidiyor !!!
bu şekilde işsiz kalanlar !
isa, mesih, mehdi, deccal, hikayesinin
büyük din savaşı için ; işsiz kalan paralı askerler olacak !!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 2 yıl
Yapay zekalar beni korkutuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rohanli_Theoden 2 yıl
hamburgerciler vergi veriyordu, hamburger robotu da verecek mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3335 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
robot teknolojileri, robot ve
3 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Tata ve Volkswagen iş birliği anlaşmasını imzaladı 2 yıl Türkiye, Rusya’dan MS-21 uçaklarından almayı planlıyor 2 yıl Elon Musk, 100 günde enerji depolama tesisini tamamlama sözü verdi 2 yıl Hava taşıtlarında GPS kaygısını sona erdirecek milli teknoloji: TerraFlite 2 yıl 11 Nisan'da bir Windows sürümü emekli olurken bir diğeri gün ışığına çıkacak 2 yıl Fortune çalışılacak en iyi 100 şirketi açıkladı: Google yine zirvede 2 yıl Yeni nesil retinal implant görme engelini ortadan kaldırabilir 2 yıl BlackBerry Aurora tanıtıldı 2 yıl Microsoft’un Slack rakibi haftaya geliyor 2 yıl Twitter hassas içerikli hesapları işaretlemeye başlayacak 2 yıl SoftBank, ARM’nin yüzde 25’ini satmayı planlıyor 2 yıl Helikopter gemisi için zırhlı muharebe aracı geliştirme sözleşmesi imzalandı 2 yıl WhatsApp, uygulama üzerinden para kazanabilmenin yolunu buldu 2 yıl Türk mühendisler İzmir’den dünyaya kablosuz teknolojiler üretecek 2 yıl Facebook, Snapchat özelliğini şimdi de Messenger’a uyarladı 2 yıl Game of Thrones'un ekranlara geri döneceği tarih açıklandı 2 yıl Samsung Galaxy S8 ve S8+ diğer amiral gemilerine kıyasla ne kadar büyük olacak? 2 yıl Julian Assange: Wikileaks teknoloji şirketlerine yardım edebilir 2 yıl Hızlı ve Öfkeli 8'in yeni fragmanı yayınlandı 2 yıl Apple donanımları yenilenebilir enerjiyle üretilecek 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hamburger ustası robot işbaşı yaptı Sonraki Pinterest, soru-cevap platformu Jelly’yi satın aldı 2 yıl Apple, akıllı telefon pazarında Samsung'u hezimete uğrattı 2 yıl Çift ön kameralı Oppo F3 Plus'ın teknik özellikleri sızdı 2 yıl Tesla’nın güneş enerjisi Hawaii’yi aydınlatacak 2 yıl Mozilla modern oyunları tarayıcınıza getiriyor 2 yıl Nvidia GTX 1080 Ti inceleme "Gerçek 4K Ultra detay kartı" 2 yıl Nvidia’dan sunuculara yönelik en güçlü grafik hızlandırıcı 2 yıl Vimeo nihayet 360 derece video desteğine kavuştu 2 yıl Razer zVault dijital cüzdan kullanıma sunuldu 2 yıl İnsanlardan kaçan asosyal robot 2 yıl Altay Tankı’nda hedef 2020: ilk yıl 15 sonrasında 20 tank 2 yıl Facebook sunucularının donanımları yenileniyor 2 yıl Samsung’un başı şimdi de akıllı televizyonlarla dertte 2 yıl Renault'nun elektrikli hot hatchi ile tanışın: Zoe E-Sport Concept 2 yıl Tesla, Juniper Networks’ün teknoloji liderini transfer etti 2 yıl Asus'un çılgın oyun donanımları 2 yıl Hyundai FE Fuel Cell Concept, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı 2 yıl AMD Ryzen 7-1800X hız aşırtma benchmark rekorunu kırdı 2 yıl Drone ve robot projeleri için Nvidia Jetson TX2 2 yıl Video oyunlarının empatiyi etkilemediği kanıtlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim