İnsanlardan kaçan asosyal robot

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insansı olarak nitelendirebileceğimiz bu robotların bazıları hem ekip çalışmasına uygun oluşu ile hem de insanlarla olan iletişimlerindeki sıcakkanlı görünümleriyle SoftBank’ın robotu Pepper gibi işbaşı yaptı bile. İtalyan sanatçı Norma Jeane’nin, DeserX 2017 sanat sergisi için geliştirdiği robot ise benzerlerinden tamamen ayrılıyor. Robot teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte pek çok şirket ilerde insanların yerini alması planlanan robotların ilk örneklerini geliştirmeye başlamış durumda. Fiziki özellikleri itibariyleolarak nitelendirebileceğimiz bu robotların bazıları hem ekip çalışmasına uygun oluşu ile hem de insanlarla olan iletişimlerindeki sıcakkanlı görünümleriylegibi işbaşı yaptı bile. İtalyan sanatçı Norma Jeane’nin,için geliştirdiği robot ise benzerlerinden tamamen ayrılıyor.

Norma Jeane’nin San Francisco İtalyan Kültür Enstitüsü ile birlikte tasarladığı ShyBot isimli robot Jeane’nin açıklamasına göre insan perspektifinden kaçmak için tasarlanmış bir algoritmaya sahip. Böylece insan yaşamına ait herhangi bir ipucu gördüğünde bulunduğu bölgeden hızla uzaklaşan altı tekerlekli ShyBot, 27 Şubat-4 Mart tarihleri arasında Coachella Vadisi’nde olabildiğince gözlerden uzak bir şekilde hareket etmeye çalıştı. İnsanlardan kaçma misyonuna son derece sadık olan ShyBoy, kendisi görüntülemek için gökyüzünde bulunan drone’ları fark ettiğinde de kaçmayı sürdürdü.

Güneş enerjisiyle çalışan ShyBot’u takip etmek için GPS sistemini kullanan geliştiriciler, ShyBot’u merak edenlerin de onun yolculuğuna tanıklık edebilmesi için bir web sitesi oluşturdu. ShyBot’un insandan kaçmak için çöldeki ilerleyişini buradan inceleyebilirsiniz.

Her ne kadar objektiflere gülümseyen bir robot olmayıp kameralardan kaçmaya çalışsa da ShyBot’un görüntüleri aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://www.engadget.com/2017/03/08/this-anti-social-robots-only-task-is-to-avoid-people/

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[vimeo=https://vimeo.com/205976218]