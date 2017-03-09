İnsanlardan kaçan asosyal robot

Norma Jeane’nin San Francisco İtalyan Kültür Enstitüsü ile birlikte tasarladığı ShyBot isimli robot Jeane’nin açıklamasına göre insan perspektifinden kaçmak için tasarlanmış bir algoritmaya sahip. Böylece insan yaşamına ait herhangi bir ipucu gördüğünde bulunduğu bölgeden hızla uzaklaşan altı tekerlekli ShyBot, 27 Şubat-4 Mart tarihleri arasında Coachella Vadisi’nde olabildiğince gözlerden uzak bir şekilde hareket etmeye çalıştı. İnsanlardan kaçma misyonuna son derece sadık olan ShyBoy, kendisi görüntülemek için gökyüzünde bulunan drone’ları fark ettiğinde de kaçmayı sürdürdü.
Güneş enerjisiyle çalışan ShyBot’u takip etmek için GPS sistemini kullanan geliştiriciler, ShyBot’u merak edenlerin de onun yolculuğuna tanıklık edebilmesi için bir web sitesi oluşturdu. ShyBot’un insandan kaçmak için çöldeki ilerleyişini buradan inceleyebilirsiniz.
Her ne kadar objektiflere gülümseyen bir robot olmayıp kameralardan kaçmaya çalışsa da ShyBot’un görüntüleri aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:[vimeo=https://vimeo.com/205976218]
https://www.engadget.com/2017/03/08/this-anti-social-robots-only-task-is-to-avoid-people/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Karakterimi almışlar, robota yüklemişler
mağara dönemine geri dönüş var
Satarlarsa iyi. Damacanaya tecavüz eden adam robota neler yapar.
15 aylık bebek yılandan kaçmaz. Hatta yılanı boğar bile.
Hatta bebekler yüzebilir bile.
Sonradan bu özellikler köreliyor nedense. Belki de sosyal toplum, doğamıza aykırıdır. Hayvanlarla yaşam savaşı içinde yetişmemiz gerekiyordur. Öyle bir durumda da zaten utanç heralde hissedilen en son duygu olur.
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