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İnsanlardan kaçan asosyal robot

Bilim kurgu filmlerinde genellikle robotlardan korkan insanlar görürüz. Peki ya insanlardan korkan robotların üretilmesi mümkün mü? ShyBot bize bu sorunun cevabını veriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,1b
1
15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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İnsanlardan kaçan asosyal robot
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Robot teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte pek çok şirket ilerde insanların yerini alması planlanan robotların ilk örneklerini geliştirmeye başlamış durumda. Fiziki özellikleri itibariyle insansı olarak nitelendirebileceğimiz bu robotların bazıları hem ekip çalışmasına uygun oluşu ile hem de insanlarla olan iletişimlerindeki sıcakkanlı görünümleriyle SoftBank’ın robotu Pepper gibi işbaşı yaptı bile. İtalyan sanatçı Norma Jeane’nin, DeserX 2017 sanat sergisi için geliştirdiği robot ise benzerlerinden tamamen ayrılıyor.

Norma Jeane’nin San Francisco İtalyan Kültür Enstitüsü ile birlikte tasarladığı ShyBot isimli robot Jeane’nin açıklamasına göre insan perspektifinden kaçmak için tasarlanmış bir algoritmaya sahip. Böylece insan yaşamına ait herhangi bir ipucu gördüğünde bulunduğu bölgeden hızla uzaklaşan altı tekerlekli ShyBot, 27 Şubat-4 Mart tarihleri arasında Coachella Vadisi’nde olabildiğince gözlerden uzak bir şekilde hareket etmeye çalıştı. İnsanlardan kaçma misyonuna son derece sadık olan ShyBoy, kendisi görüntülemek için gökyüzünde bulunan drone’ları fark ettiğinde de kaçmayı sürdürdü.

Güneş enerjisiyle çalışan ShyBot’u takip etmek için GPS sistemini kullanan geliştiriciler, ShyBot’u merak edenlerin de onun yolculuğuna tanıklık edebilmesi için bir web sitesi oluşturdu. ShyBot’un insandan kaçmak için çöldeki ilerleyişini buradan  inceleyebilirsiniz.

Her ne kadar objektiflere gülümseyen bir robot olmayıp kameralardan kaçmaya çalışsa da ShyBot’un görüntüleri aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

[vimeo=https://vimeo.com/205976218]
https://www.engadget.com/2017/03/08/this-anti-social-robots-only-task-is-to-avoid-people/ Yorum Yaz
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DSG1 2 yıl en beğenilen
Tabi kaçacak burada olsa yakalasalar hurda fiyatından satarlar.
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Ohol Oula 2 yıl
Donanımhaber üyesi de olur yakında
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aycibin 2 yıl
gizli askeri harekat robot prototipi sanki
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Reaktans 2 yıl
"insan yaşamına ait herhangi bir ipucu gördüğünde bulunduğu bölgeden hızla uzaklaşan"
Karakterimi almışlar, robota yüklemişler
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3arbar 2 yıl
modern zamanlarda modern mağaralar insanların odaları haline geldi.
mağara dönemine geri dönüş var
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BekirTemel 2 yıl
asosyal sanmış
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axaxa 2 yıl
Bu robot olmamış.
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matmuhendisi 2 yıl
Donanımhaber konu dışına bekleriz Robot bey
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DSG1 2 yıl en beğenilen
Tabi kaçacak burada olsa yakalasalar hurda fiyatından satarlar.
1 Yanıt Yanıtla +18
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GrıezmaNN 2 yıl DSG1
DSG1

Tabi kaçacak burada olsa yakalasalar hurda fiyatından satarlar.


Satarlarsa iyi. Damacanaya tecavüz eden adam robota neler yapar.
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ozbey08 2 yıl
yalnız biraz aptal robot baksanıza çalılara çarpıyor tümsekleri görmüyor. bari otonom araçlardaki gibi sensör kamera falan taksalarsa sağa sola çarpmasa
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CaBr2 2 yıl
İnsanlardan kaçması onu asosyal yapmaz, yılandan kaçmayan insan var mı ;-)
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Tugrul_512bit 2 yıl CaBr2
Orijinalden alıntı: CaBr2

İnsanlardan kaçması onu asosyal yapmaz, yılandan kaçmayan insan var mı ;-)

15 aylık bebek yılandan kaçmaz. Hatta yılanı boğar bile.
Hatta bebekler yüzebilir bile.
Sonradan bu özellikler köreliyor nedense. Belki de sosyal toplum, doğamıza aykırıdır. Hayvanlarla yaşam savaşı içinde yetişmemiz gerekiyordur. Öyle bir durumda da zaten utanç heralde hissedilen en son duygu olur.
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