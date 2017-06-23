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Han Solo filmini Ron Howard tamamlayacak

Phil Lord ve Christopher Miller ikilisinin çekimler tamamlanmadan kısa bir süre önce kovulması ile yönetmensiz kalan Han Solo filmini, usta yönetmen Ron Howard tamamlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2015 yılında vizyona giren The Force Awakens ile beyaz perdeye geri dönen Star Wars serisi, şu ana kadar vizyona giren iki filmi ile gişede büyük başarı yakaladı. Star Wars evreni için gişede her şey yolunda gidiyor olsa da filmlerin yapım aşaması için aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil. Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy öncülüğünde hazırlanan yeni Star Wars filmleri yapım aşamasında çeşitli sorunlarla boğuşmaya devam ediyor.
Boba Fett antoloji filmini yönetmesi planlanan Josh Trank ile yolların ayrılması ve ilk hali stüdyo tarafından beğenilmeyen Rogue One'ın önemli bir kısmının yeniden çekilmesinin ardından şimdi de Han Solo filminin setinde önemli bir kriz yaşanıyor. Çekimlerine şubat ayında başlanan Han Solo filminin yönetmenliğini üstlenen Phil Lord ve Christopher Miller ikilisi, çekimlerin tamamlanmasına kısa bir süre kala Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy tarafından kovuldu.
Böylesine büyük bütçeli bir film için son derece alışılmadık olan bu karar iki gün önce Lucasfilm tarafından açıklandı. Variety'nin haberine göre Lord ve Miller ikilisi daha ilk günden itibaren Han Solo'nun nasıl yansıtılacağı konusunda Star Wars filmlerinin senaristi olan Lawrence Kasdan ve Kathleen Kennedy ile fikir ayrılığı yaşıyordu. İki taraf da bu fikir ayrılıklarına rağmen filmi tamamlamak için uğraşmış olsa da sonunda olay Lord ve Miller'ın çekimler devam ederken kovulmasına neden olacak kadar ciddi bir hal aldı.
Phil Lord ve Christopher Miller'ın kovulmasının ardından yeni bir yönetmen için arayışa başlayan Lucasfilm, filmi tamamlaması için usta yönetmen Ron Howard (Akıl Oyunları, Da Vinci Şifresi) ile anlaştı. Han Solo filminin çekimleri, 10 Temmuz'da Ron Howard yönetiminde tekrar başlayacak. Usta yönetmen ayrıca filmin yeniden çekimlerinden ve post-prodüksiyon aşamasından da sorumlu olacak.
Lucasfilm yaşanan bu yönetmen değişikliğinin filmin vizyon tarihine etki etmeyeceğini açıkladı. Film daha önce açıklandığı gibi 25 Mayıs 2018'de gösterime girecek.

http://deadline.com/2017/06/ron-howard-star-wars-han-solo-director-1202118193/ Yorum Yaz
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The Balance 2 yıl
Han Solo filmi yapılacak bir karakter mi de bulaşıyorlar. Han Solo mu daha çok seviliyor Obiwan mı diye anket yapsalar kesinlikle obiwan filmi çekilirdi. Han Solo'nun derin hikayesi olduğunu da sanmıyorum. Halbuki Obi-Wan'da neler döndü. Order 66 ile A new hope arasında bir film müthiş olurdu.
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ratch 2 yıl
Ron Howard iyidir
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SEO-Uzmanı 2 yıl
gene fotojenik tipleri toparlamışlar !
yaw yokmu ; kırsaldan gelen burnu yamuk birini görsem
aha bu sefer daha gerçekçi bir seri olmuş diyeceğim !
yok yaW ! :(
1 Yanıt Yanıtla
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Ripper Roo 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
gene fotojenik tipleri toparlamışlar !
yaw yokmu ; kırsaldan gelen burnu yamuk birini görsem
aha bu sefer daha gerçekçi bir seri olmuş diyeceğim !
yok yaW ! :(

Yok yaWWWWW
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aycibin 2 yıl
ron howard'a bayılırım ama bilimkurgu tarzına uzak bir tarzı var.umarım güzel iş çıkarır
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Erwin 2 yıl
Film işte şimdi mükemmel olacak.
Ron Howard Rush'un da yönetmeniydi hatırlatırım.
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jedi39 2 yıl
Ron Howard bu işin altından kalkar inşallah.
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pokezoom 2 yıl
Star wars yönetimini aziz yıldırım ve FB arasındaki ilişki ile aynı görüyorum.
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