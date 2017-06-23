Han Solo filmini Ron Howard tamamlayacak

2015 yılında vizyona giren The Force Awakens ile beyaz perdeye geri dönen Star Wars serisi, şu ana kadar vizyona giren iki filmi ile gişede büyük başarı yakaladı. Star Wars evreni için gişede her şey yolunda gidiyor olsa da filmlerin yapım aşaması için aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil. Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy öncülüğünde hazırlanan yeni Star Wars filmleri yapım aşamasında çeşitli sorunlarla boğuşmaya devam ediyor.

Boba Fett antoloji filmini yönetmesi planlanan Josh Trank ile yolların ayrılması ve ilk hali stüdyo tarafından beğenilmeyen Rogue One'ın önemli bir kısmının yeniden çekilmesinin ardından şimdi de Han Solo filminin setinde önemli bir kriz yaşanıyor. Çekimlerine şubat ayında başlanan Han Solo filminin yönetmenliğini üstlenen Phil Lord ve Christopher Miller ikilisi, çekimlerin tamamlanmasına kısa bir süre kala Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy tarafından kovuldu.

Böylesine büyük bütçeli bir film için son derece alışılmadık olan bu karar iki gün önce Lucasfilm tarafından açıklandı. Variety'nin haberine göre Lord ve Miller ikilisi daha ilk günden itibaren Han Solo'nun nasıl yansıtılacağı konusunda Star Wars filmlerinin senaristi olan Lawrence Kasdan ve Kathleen Kennedy ile fikir ayrılığı yaşıyordu. İki taraf da bu fikir ayrılıklarına rağmen filmi tamamlamak için uğraşmış olsa da sonunda olay Lord ve Miller'ın çekimler devam ederken kovulmasına neden olacak kadar ciddi bir hal aldı.

Phil Lord ve Christopher Miller'ın kovulmasının ardından yeni bir yönetmen için arayışa başlayan Lucasfilm, filmi tamamlaması için usta yönetmen Ron Howard (Akıl Oyunları, Da Vinci Şifresi) ile anlaştı. Han Solo filminin çekimleri, 10 Temmuz'da Ron Howard yönetiminde tekrar başlayacak. Usta yönetmen ayrıca filmin yeniden çekimlerinden ve post-prodüksiyon aşamasından da sorumlu olacak.

Lucasfilm yaşanan bu yönetmen değişikliğinin filmin vizyon tarihine etki etmeyeceğini açıkladı. Film daha önce açıklandığı gibi 25 Mayıs 2018'de gösterime girecek.

http://deadline.com/2017/06/ron-howard-star-wars-han-solo-director-1202118193/