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Hangouts, telefon konuşması desteği ile güncelleniyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
494
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Hangouts, telefon konuşması desteği ile güncelleniyor

Google'ın Google Talk ve Google+ ağındaki sohbet modülü gibi farklı platformlarını tek çatı altında topladığı Hangouts adlı yeni mesajlaşma uygulaması önemli bir eklenti ile güncelleniyor.


Güncelleme ile Hangouts servisi artık telefon konuşması yapma desteğine kavuşacak. Bu özellik olmadığı için kullanıcılar Gmail üzerinden konuşma yapmayı tercih ediyordu.


İkinci olarak Hangout görüşmesine birden fazla numara veya video katılımcı ekleyebiliyorsunuz. Bir Hangout görüşmesi esnasında konferans çağrı da yapılabiliyor.


Son olarak uygulamanın arayüzünde de değişiklikler yapıldı ve telefon çağrılarına kullanıcıların daha kolay ulaşacağı şekilde araçlar eklendi. Güncelleme önümüzdeki günlerde yayınlanacak.
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