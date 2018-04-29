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Hapishane bilgisayarına sızıp, arkadaşının tahliye tarihini erkene alan hacker tutuklandı

ABD'nin Michigan eyaletinde filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Hapishane bilgisayarını hackleyen bilgisayar korsanı, arkadaşının tahliye tarihini erkene çekmek isterken kendisi de tutuklandı.
1 yıl
8,5b
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Güvenlik
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde, Hollywood filmlerine konu olacak bir olay yaşandı. Olayın baş aktörü Konrads Voits, geçtiğimiz yılın Ocak ve Mart ayları arasında Michigan eyaletinin Washtenaw ilçesindeki bir hapishanenin bilgisayar sistemine sızdı. Genç bilgisayar korsanının tek amacı, hapishanede tutuklu olan arkadaşının tahliye tarihini erkene çekmekti. Fakat planı sandığı gibi kusursuz işlemedi.

Hem mahkum oldu, hem para cezasına çarptırıldı

Konrads Voits, hapishanenin sunucusuna sızdı ve mahkum dosyalarına ulaşarak, ismi açıklanmayan arkadaşının tahliye gününü erken bir tarihe çekti. Görünüşe göre plan kusursuz işlemişti, ta ki hapishanenin bilgi işlem elemanları ters giden birşeylerin olduğunu farkedinceye kadar. Yetkililer sistem loglarından sunucuya sızıldığını ve çeşitli kayıtların değiştirildiğini hapishane yönetimine rapor ettiler.
Arkadaşını hapishaneden kurtarmak isteyen 27 yaşındaki Konrads Voits, kısa süre içinde tespit edilerek hakkında soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz Perşembe günü karara bağlanan duruşmada Voits, başta arkadaşının tahliye tarihini değiştirmesi olmak üzere, 1.600'den fazla ilçe çalışanının kullanıcı adı, şifre, e-posta ve kişisel bilgilerini çalmak suçundan 7 yıl 3 ay (87 ay) hapis cezası ve 235.488 dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

https://www.freep.com/story/news/local/michigan/2018/04/26/washtenaw-county-computer-hacker/555434002/ Yorum Yaz
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khytr89 1 yıl en beğenilen
Turkiye de olsa iyi gününde kanka kanka diye dolananlar kötü gününde cit cikartmaz.
Helal olsun adam gibi adam. Kendi ozgurlugu ugruna buyuk risk alarak arkadasini kurtarmaya calismis.
Turkiye de olsa iyi gününde kanka kanka diye dolananlar kötü gününde cit cikartmaz.Helal olsun adam gibi adam. Kendi ozgurlugu ugruna buyuk risk alarak ar...
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selahattın ısık 1 yıl
Hakim olsam aynı koğuşta yatmalarını sağlardım..
Bari içerde birlikte olsunlar..
2 Yanıt Yanıtla +21
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Opioid 1 yıl
Çoktan CIA kendi bünyesine katmıştır bunu
Yanıtla +18
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Tensi 1 yıl
Iceride bol bol "A Way Out" oynarlar artik. :D
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sametsale 1 yıl
iş verselerdi bari
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dostum kertenkele 1 yıl
Mesaj yaz dediğimde gelen hata. Sayın donanım haber sahibi yada yöneticileri en iyisi siz bu siteyi satın karşılığında plastik leğen çamaşır mandalı falan alın bu donanım dan bi cacık olmaz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
http
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lterlemez 1 yıl
Bu olay vuku bulalı bayağı oldu benim bildiğim.
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Rachsuchtig 1 yıl
Gerçekten VPN, Proxy kullanarak erişilemez, bulunamaz, tamamen gizlenmiş olduğunu mu sanıyorsun? Backtracking denilen bir şey var sonuçta. Belki uzun da sürse ekinden sonunda işin ucu sana çıkıyor
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WarSaw 1 yıl
eleman kesin vpn proxy falan yapmıştır ama demekki hepsi cacık devlet soruşturması geldiğinde nasılda sattıkları ifşa ettikleri ortada. gizli diye birşey yok.
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selahattın ısık 1 yıl
Hakim olsam aynı koğuşta yatmalarını sağlardım..
Bari içerde birlikte olsunlar..
2 Yanıt Yanıtla +21
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EasternBloodTR 1 yıl selahattın ısık
Sen önce düzgün yazmayı öğren.
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CloserTR 1 yıl selahattın ısık
hocam türkçe'yi öldürmüşsün
1 Yanıt Yanıtla
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Bamya Avcisi 1 yıl
Moruk boyle arkadas kizlarin yaninda seni ezerek prim yapmaz seni satmaz herkesin boyle arkadasi olsun
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Opioid 1 yıl
Çoktan CIA kendi bünyesine katmıştır bunu
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tarun 1 yıl
eleman kesin Mr Robot'u izlemiş
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