Hapishane bilgisayarına sızıp, arkadaşının tahliye tarihini erkene alan hacker tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde, Hollywood filmlerine konu olacak bir olay yaşandı. Olayın baş aktörü Konrads Voits, geçtiğimiz yılın Ocak ve Mart ayları arasında Michigan eyaletinin Washtenaw ilçesindeki bir hapishanenin bilgisayar sistemine sızdı. Genç bilgisayar korsanının tek amacı, hapishanede tutuklu olan arkadaşının tahliye tarihini erkene çekmekti. Fakat planı sandığı gibi kusursuz işlemedi.

Hem mahkum oldu, hem para cezasına çarptırıldı

Konrads Voits, hapishanenin sunucusuna sızdı ve mahkum dosyalarına ulaşarak, ismi açıklanmayan arkadaşının tahliye gününü erken bir tarihe çekti. Görünüşe göre plan kusursuz işlemişti, ta ki hapishanenin bilgi işlem elemanları ters giden birşeylerin olduğunu farkedinceye kadar. Yetkililer sistem loglarından sunucuya sızıldığını ve çeşitli kayıtların değiştirildiğini hapishane yönetimine rapor ettiler.

Arkadaşını hapishaneden kurtarmak isteyen 27 yaşındaki Konrads Voits, kısa süre içinde tespit edilerek hakkında soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz Perşembe günü karara bağlanan duruşmada Voits, başta arkadaşının tahliye tarihini değiştirmesi olmak üzere, 1.600'den fazla ilçe çalışanının kullanıcı adı, şifre, e-posta ve kişisel bilgilerini çalmak suçundan 7 yıl 3 ay (87 ay) hapis cezası ve 235.488 dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

https://www.freep.com/story/news/local/michigan/2018/04/26/washtenaw-county-computer-hacker/555434002/