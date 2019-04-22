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Hareketli yaşamın yaşam süresini uzattığına dair yeni kanıtlar

İsveçli araştırmacılar maksimum oksijen tüketimini göz önünde bulundurarak yeni bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre hareket mortalite riskini %2.8 ve kardiyovasküler hastalık riskini %3.2 azaltıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Egzersiz yapmanın yaşam kalitesini ve sağlıklı yaşamı desteklediği biliyordu lakin yeni araştırmaya göre günlük yaşama biraz hareket katmak bile kişilerin yaşam sürelerini uzatabiliyor.Genel olarak sağlıklı yaşamak ve spor yapmak isteyen kişiler spor salonlarına başvuruyor. Çoğunluğu oluşturan diğer bir grup ise ya hiç spor yapmıyorlar ya da egzersizlerini aksatıyorlar.
Bunlarla birlikte, yeni bir çalışma, yoğun spor yapmakta çekimser kalan kişiler için bazı umut verici gelişmeler sunuyor.
Swedish School of Sport and Health Sciences in Stockholm kurumundan araştırmacılar yaş, cinsiyet ve kondisyon düzeyinden bağımsız olarak herhangi bir fiziksel aktivite artışının bütün mortalite türlerindeki riski azalttığını ortaya koydu. Araştırmacılar çalışmalarını EuroPrevent 2019 platformunda, Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin Portekiz'in başkenti Lizbon'daki toplantısında sundu.

Göz önünde bulundurulan değişken: Maksimum Oksijen Tüketimi (VO2)

Araştırmacılar İsveç'te 1995-2015 yılları arasında ilk iş sağlığı taramasını alan 316.000 hastanın sağlık kayıtlarını inceledi. Araştırmacılar maksimum oksijen tüketimi (VO2) değişkeni üzerinde durdu ve bu değişkeni hesapladılar. Bu ölçüm; kalbin ve akciğerlerin egzersiz sırasında dokulara ve kaslara hangi miktarda O2 sağladığını belirliyor. Genel olarak hareketli veya düzenli olarak egzersiz yapan bireyler sedanter bireylere göre daha fazla VO2 kapasitesine sahip oluyorlar.
Araştırmacılar İsveç Ulusal Kayıtları'ndaki mortalite oranlarına ve ölümle sonuçlanan veya sonuçlanmayan; ilk kez kardiyovasküler hastalık geçiren hastaların kayıtlarını inceledi. İncelenen sonuçlardan yararlanarak VO2 seviyesi ile mortalite oranlarını ve kardiyovasküler hastalık sıklığını kıyasladılar. Sonuçlara göre VO2 seviyesindeki her mililitrelik artış cinsiyet, yaş ve kondisyon düzeyinden bağımsız olarak mortalite riskini %2.8 ve kardiyovasküler hastalık riskini ise %3.2 azaltıyor.
Araştırmanın yazarı Dr. Elin Ekblom-Bak kişilerin günlük yaşamlarına biraz hareket katabileceklerini, merdivenleri yürüyerek çıkmanın, metrodan bir durak önce inip yürümenin ve işe bisikletle gitmenin yararlı olacağını ve etkilerini göstereceğini söyledi. Ayrıca bu aktiviteleri artırmanın da yararları artıracağını sözlerine ekledi.

Sağlıklı yaşam için egzersiz

The American Heart Association (AHA) kurumu haftalık en az 150 dakika aerobik aktivite öneriyor yani bu öneri de günde 30 dakikadan haftada 5 günlük egzersiz periyodunu oluşturuyor. Düzenli egzersizin kardiak hastalık riskini azaltma, Tip 2 Diyabet oluşum riskini azaltma ve geciktirme, kan basıncı regülasyonu, kanser ve inme riskini azaltma gibi yararları da bulunuyor. Ayrıca uyku alışkanlıklarını da düzenliyor ve bilişsel hafızayı artırıyor, kemik sağlığını olumlu yönde etkiliyor depresyon ve anksiyetenin etkilerini azaltıyor.

Uzun bir yaşam için daha fazla hareket

Araştırmaya göre hareket artışı, riskleri; VO2 düzeyi düşük tarafta olanları yüksek tarafta olanlara kıyasla daha fazla azaltıyor lakin katılımcılar kondisyon düzeyleri ne olursa olsun hareket artışından olumlu değişiklikler görüyorlar.
Ayrıca Ekblom-Bak kondisyonu artırmanın halk sağlığının önceliği olması gerektiğini ve klinisyenlerin sağlık taraması sırasında kondisyon düzeyini değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Daha önce yapılan araştırmalara göre genel popülasyondaki kondisyon seviyelerinin son 25 yılda yüzde 10 düştüğünü, 2016–2017 yıllarında ise hemen hemen erkek ve kadınların yarısının düşük kondisyon seviyesine sahip olduğunu, bütün bunların birçok problemi beraberinde getirebileceğini sözlerine ekledi.
https://www.medicalnewstoday.com/articles/324987.php Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 hf.
Yalan haber. Yoksa kaplumbağalar hemen ölürdü.
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joven 4 hf.
Bizim millet inek gibi yatmayı sever hareket etmekte
neymiş
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Askaparta 4 hf.
Yüzde 3 için yazdığım bile çok.
1 Yanıt Yanıtla
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John Wick 4 hf. Askaparta
Öyle düşünmemek lazım, bunun gibi daha sağlıklı olmamızı sağlayabilecek bir sürü şey var. Hepsi üst üste biriktiği zaman ölümsüz oluyoruz
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