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Harici belleği kullanan Android uygulamaları tehdit altında

Harici depolama belleği ile güvensiz bir veri alışverişi yapan Android uygulamaları risk altında. Her an güncelleme adı altında zararlı kodlar bu uygulamalara enjekte edilebilir.
9 ay
2,3b
1
13
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gün geçmiyor ki Android tarafında yeni bir yazılımsal açık haberi duymayalım. Geniş ve kontrolsüz yapısı nedeniyle saldırganlar farklı yöntemlerle kullanıcıları yanıltmaya ve sistemini ele geçirmeye çalışıyor.

Açıklar bitmiyor 

Check Point tarafından yapılan araştırmalara göre harici depolama belleğini güvenlik taraması yapmadan kullanan Android uygulamaları risk oluşturuyor. Saldırganlar bu zaafiyeti kullanarak sistemi ele geçirebiliyor.

Normalde Android uygulamaları mümkün olduğunca dahili belleği kullanıyor ancak zaman zaman harici belleğe de yöneldikleri oluyor. Bunu yaparken de harici bellek ile bir güvenlik onayı sürecine girmiyor.

Ayrıca Bkz. "Modlanmış Fortnite APK dosyaları yasaklanmanıza neden olabilir"

Saldırganlar da tam bu noktadan vuruyor. Man-in-the-disk adı verilen yeni bir saldırı yöntemi kullanıcının kandırılarak güvenli sandığı bir uygulamayı telefonuna kurmasıyla başlıyor.

Bu uygulama sürekli harici bellek kullanımını kontrol ediyor ve harici belleğe zararlı yazılımlar atıyor. Diğer uygulamaların güncelleme talepleri olduğu zaman bu uygulama harici bellekte sakladığı paketleri devreye sokuyor ve sanki güncellenmiş durumu oluşturarak uygulamalara zararlı kodlar bulaştırıyor. Harici bellekte bir doğrulama yapmadığı için uygulamalar tamamen saldırıya açık hale geliyor.

Şu ana kadar Google Translate, Voice Typing, Text-to-Speech, Xiaomi Browser, Yandex Translate uygulamalarının saldırıya açık olduğu görülmüş. Bunlar haricinde de pek çok uygulamanın saldırıya açık olabileceği değerlendiriliyor. Geliştiriciler bahse konu açık için yama hazırlama başlamış durumda.

 

https://www.engadget.com/2018/08/12/android-exploit-targets-app-external-storage/ Yorum Yaz
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fırat.ç. 9 ay en beğenilen
Ekrem defol bu forumdan.

Ne diye bu kadar kisi rahatsiz oluyorken yonetim sesini cikarmiyor?

@gun
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emre1393 9 ay
geldi apple fanboyu, bilmiyor ki android 6 dan itibaren uygulamaların sd karta erişemediğini, cahil cahil haberler yapıyor.
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Moving On 9 ay
Haber editörü olurken bütün gün Apple fanboyluğu yapmak gibi bir madde de mi vardı? Donanım Haber'in Apple ile gizli anlaşması mı var?
1 Yanıt Yanıtla +15
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edirneli86 9 ay
Gün geçmiyor ki Ekrem71 tarafından yeni bir android karalama haberi okumayalım.
Geniş ve kontrolsüz editörluk yetkileri nedeniyle android e saldırmak adina farklı yöntemlerle okuyuculari yanıltmaya ve android sistemini kötü göstermeye çalışıyor.
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dr20mouse 9 ay
Herşey hacklenir sizin dh siteniz bile
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ImRoyal 9 ay
Android de bitsin. Apple tekel olsun. Bu mu istediğiniz? Apple'ın bulut sunucularından binlerce kişinin özel çıplak fotoğraflarının çalınmasının bir önemi yok muydu? Söz konusu açıklara hacker saldırısıysa güvenli hiçbir sistem yok. Android yapısı gereği çok salaş. Ama bugüne kadar güvenlik konusunda özellikle son kullanıcılar için fazlasıyla geliştirildiğini düşünüyorum. Uygulamaların sistem dosyalarını sd karttan güncellemesini ya da bu sistem dosyalarını sd karta yüklemesinin bir yolu yok. Kişisel veriler yüklenebilir sadece. Uygulamanın online olabilmesini sağlayan veriler sadece içerideki belleğe yükleniyor.
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St Batuhan 9 ay
Okumaya başladım:
"Gün geçmiyor ki Android tarafında yeni bir yazılımsal açık haberi duymayalım"
Anında yazara bakma isteği uyandırdı. Ne kadar düzeysiz bir giriştir bu böyle.
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Bay Robot 9 ay
Dik dur ekrem reis, eğilme. DH halkı arkanda. Bu andöcüleri def edelim.
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kreat 9 ay
"Gün geçmiyor ki Android tarafında yeni bir yazılımsal açık haberi duymayalım."

Neden acaba Ekrem bey?


Bıkmadınız Androidi karalamaktan.


Ekrem'in yönetimde ciddi bir tanıdığı var ya da Ekrem, Android düşmanlığı olan, Apple fanboyu bir editörün yan hesabı. Ya da ikisi birden. Veya veya para karşılığı böyle yazılar yazılıyor. Yoksa hiçbir sitede böyle bir editörü tutmazlar.

Kimse de çıkıp bu durum hakkında açıklama yapmıyor
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emre1393 9 ay
geldi apple fanboyu, bilmiyor ki android 6 dan itibaren uygulamaların sd karta erişemediğini, cahil cahil haberler yapıyor.
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fırat.ç. 9 ay en beğenilen
Ekrem defol bu forumdan.

Ne diye bu kadar kisi rahatsiz oluyorken yonetim sesini cikarmiyor?

@gun
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intel7mix 9 ay
Ekrem bey ne zaman emekli olacak
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bkadem 9 ay
Ekrem fanboyu Apple'ye gelecek vergilerden bihaber galiba.
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uygulama haber, android apps external storage ve
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