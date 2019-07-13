Harley-Davidson ilk elektrikli motosikleti için ücretsiz şarj hizmeti sunacak

Efsanevi motosiklet markası Harley-Davidson, ilk elektrikli motosikletini sonbaharda piyasaya sürecek. Şirket ilk kez elektrik gücüyle çalışan bir motosiklet satacağı için bu modelin başarılı olması için elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Tek şarjla 225 kilometre yol yapabileceği açıklanan LiveWire için potansiyel alıcıları sevindirecek bir duyuru geldi.

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Şirket ABD'li müşterilerin elektrik ücretinden tasarruf etmelerine yardımcı olmak için ücretsiz şarj hizmeti sunacağını açıkladı. LiveWire'ı satın alan müşteriler ilk iki yıl boyunca yetkili satış noktalarındaki ChargePoint istasyonlarında ücretsiz şarj hizmeti alabilecek.

Electrify America ile de anlaşma yapıldı

Bununla birlikte şirket ABD'deki LiveWire sahiplerine, ülkenin en büyük şarj istasyonu operatörlerinden biri olan Electrify America istasyonlarında 500 kWh'lik ücretsiz şarj hizmeti de sağlayacak. Harley-Davidson, ilk elektrikli motosikleti LiveWire'ın fiyatını 29.799 dolar olarak belirledi.

https://www.harley-davidson.com/us/en/about-us/hd-news/2019/livewire-beckons-new-moto-experience.html