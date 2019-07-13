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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Harley-Davidson ilk elektrikli motosikleti için ücretsiz şarj hizmeti sunacak

Harley-Davidson ilk elektrikli motosikletini sonbaharda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket bir açıklama yaparak LiveWire için ilk iki yıl ücretsiz şarj hizmeti sunacağını duyurdu.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Efsanevi motosiklet markası Harley-Davidson, ilk elektrikli motosikletini sonbaharda piyasaya sürecek. Şirket ilk kez elektrik gücüyle çalışan bir motosiklet satacağı için bu modelin başarılı olması için elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Tek şarjla 225 kilometre yol yapabileceği açıklanan LiveWire için potansiyel alıcıları sevindirecek bir duyuru geldi.
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Şirket ABD'li müşterilerin elektrik ücretinden tasarruf etmelerine yardımcı olmak için ücretsiz şarj hizmeti sunacağını açıkladı. LiveWire'ı satın alan müşteriler ilk iki yıl boyunca yetkili satış noktalarındaki ChargePoint istasyonlarında ücretsiz şarj hizmeti alabilecek.

Electrify America ile de anlaşma yapıldı

Bununla birlikte şirket ABD'deki LiveWire sahiplerine, ülkenin en büyük şarj istasyonu operatörlerinden biri olan Electrify America istasyonlarında 500 kWh'lik ücretsiz şarj hizmeti de sağlayacak. Harley-Davidson, ilk elektrikli motosikleti LiveWire'ın fiyatını 29.799 dolar olarak belirledi.

https://www.harley-davidson.com/us/en/about-us/hd-news/2019/livewire-beckons-new-moto-experience.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CapriceClassic 1 sa.
İşin artık .oku çıktı.
Önce elektrikli formula f1 şimdi de elektrikli harley. Daha neler göreceğiz bakalım. Gökgürültüsü efekti eklerlerse satarlar bence diğer türlü zor.
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estf 1 sa.
küçük organları olanlar için, herkesi rahatsız edecek yüksek gürültü özelliği de olacak mı, olmazsa bu önemsiz detaylarla tutunamaz.
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Survivalist 1 sa.
30bin dolar buna vereceğime tesla alırım
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yorumculuklar 1 sa. Survivalist
Buna ulaşım aleti değil keyif olarak bakmak lazım, ayrıca motorun ağırlığından dolayı bundaki ivmelenme pek fazla elektrikli arabada olmaz.
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scorpion20 11 dk. Survivalist
bunu alacak olanlara 10 tesla versen yine bunu alırlar
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