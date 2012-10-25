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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Harman Kardon'dan mini bluetooth ses adaptörü; BTA 10

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Yüksek kaliteli ev ve araç içi ses ekipmanlarıyla yakından tanıdığımız Harman Kardon, yeni duyurduğu BTA 10 isimli ultra küçük bluetooth ses adaptörü ile tüm ses sistemlerine kablosuz müzik paylaşım yeteneği kazandırıyor.

Bluetooth 2.1 + EDR & A2DP standartlarını destekleyen BTA 10, aynı anda 8 farklı Bluetooth cihazıyla kablosuz iletişim kurabilirken; ses sistemleriyle bağlantısını ise RCA bağlantısı üzerinden kuruyor. Android, iOS ya da Windows Phone'lu akıllı telefonlar üzerinden rahatlıkla müzik paylaşımı yapılabilmesine imkan sunan BTA 10'u farklı kılan ise küçük yapısı. Sadece 32 gramf ağırlığında ve 5x5 cm boyutlarında kare izdüşümlü tasarımıyla BTA 10'un rahatlıkla ses sistemi elemanları arasında kaybolabilecek ölçülerde olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek.

Bugünden itibaren Amerika'da satışa sunulan BTA 10 için belirlenen satış fiyatı ise 59 dolar.


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meego 7 yıl
Bluetooth 2.1 + EDR & A2DP şaka gibi bluetooth 4.0 varken niye 2.1 de kaldılar.
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Bukalemun 7 yıl
Apple 1 yildir bluetooth 4.0 kullaniyor !
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obattal 7 yıl
Logitech in uzun suredir bunun muadili bir urunu var.

Optik/Dijital cikis ozellikleri olmadigi surece hicbir ise yaramiyor bu urunler. Z5500 ses sistemim icin almistim. Yalnizca muzik giris kismindan baglanabildigi icin berbat otesi ve cok kisik bir ses deneyimi sunuyor.
1 Yanıt Yanıtla +2
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myfranco 7 yıl obattal
obattal

Logitech in uzun suredir bunun muadili bir urunu var.

Optik/Dijital cikis ozellikleri olmadigi surece hicbir ise yaramiyor bu urunler. Z5500 ses sistemim icin almistim. Yalnizca muzik giris kismindan baglanabildigi icin berbat otesi ve cok kisik bir ses deneyimi sunuyor.

Merakımı giderdiniz gerçekten. Bende de Z5500 var ve ciddi ciddi böyle bir cihaz almayı düşünüyordum. Eğer dediğiniz gibi kısık geliyorsa hiç denemeye bile kalkmayayım.
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ilish2027 7 yıl

Korku iyi bir makale
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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