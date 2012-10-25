Harman Kardon'dan mini bluetooth ses adaptörü; BTA 10

Yüksek kaliteli ev ve araç içi ses ekipmanlarıyla yakından tanıdığımız Harman Kardon, yeni duyurduğu BTA 10 isimli ultra küçük bluetooth ses adaptörü ile tüm ses sistemlerine kablosuz müzik paylaşım yeteneği kazandırıyor.

Bluetooth 2.1 + EDR & A2DP standartlarını destekleyen BTA 10, aynı anda 8 farklı Bluetooth cihazıyla kablosuz iletişim kurabilirken; ses sistemleriyle bağlantısını ise RCA bağlantısı üzerinden kuruyor. Android, iOS ya da Windows Phone'lu akıllı telefonlar üzerinden rahatlıkla müzik paylaşımı yapılabilmesine imkan sunan BTA 10'u farklı kılan ise küçük yapısı. Sadece 32 gramf ağırlığında ve 5x5 cm boyutlarında kare izdüşümlü tasarımıyla BTA 10'un rahatlıkla ses sistemi elemanları arasında kaybolabilecek ölçülerde olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek.

Bugünden itibaren Amerika'da satışa sunulan BTA 10 için belirlenen satış fiyatı ise 59 dolar.