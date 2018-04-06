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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Harry Potter: Hogwarts Mystery'nin çıkış tarihi belli oldu

Harry Potter hayranlarının merakla beklediği Herry Potter: Hogwarts Mystery'ın yayın tarihi açıklandı. Oyun 25 Nisan'dan itibaren iOS ve Android uygulama marketlerinden indirilebilecek.
1 yıl
3,8b
1
5
Mobil Oyunlar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Herry Potter: Hogwarts Mystery''nin 26-28 Ocak arası Orlando’da düzenlenen Harry Potter etkinliklerinde duyurulmasının ardından hayran kitlesinde bir heyecan oluşmuştu. Harry Potter hayranlarının beklediği haber nihayet geldi. Oyun 25 Nisan'dan itibaren iOS ve Android uygulama marketlerinde indirmeye sunulacak.

Herry Potter: Hogwarts Mystery

Oyundan biraz bahsetmek gerekirse. JK Rowling'in eserinden uyarlanıp Los Angeles'ta bulunan Jam City oyun stüdyosunun geliştirdiği bir RPG (rol yapma) oyunu. Oyunun amacı Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na katılarak en iyi büyücü veya cadı olmayı hedefliyor. Oyun Harry, Ron ve Hermione'nin okula katılmasından önceki zamanlarda geçiyor. Oyunun gidişatını siz belirliyorsunuz. Buna göre, kendi seçimlerinizle oyuna siz yön veriyorsunuz. Dilerseniz Slytherin, dilerseniz Gryffindor'u, şapkaya bırakmadan siz seçebiliyorsunuz. Harry Potter: Hogwarts başlıca bir araştırma görevine (quest) sahip. Oyunda yaptığınız seçimler yeni görevleri etkileyecek ve oyunun gidişatını ve diğer karakterleri değiştirecek.

Oyun içi seslendirmelerine de ayrı bir parantez açmak gerek. Oyun içerisinde, filmde seslendirmeleri yapan ses sanatçıları bulunuyor. Yani, filmdeki karakterlerin seslendirmeleriyle (dublajsız) oyun içinde ki seslendirmeler aynı. Seslendirmesi yapılan karakterler ise şöyle;

Michael Gambon (Profesör Dumbledore)
Warwick Davis (Profesör Flitwick)
Sally Mortemore (Madam Irma Pince)
Gemma Jones (Bayan Pomfrey)
Zoe Wanamaker (Madam Hooch)

Android kullanıcıları oyun için ön kayıtta bulunabilirler. Oyunu herkesten önce denemek isterseniz buraya tıklayarak ön kayıt işlemini yapabilirsiniz.
 

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Simplify 1 yıl en beğenilen
Şaka gibi! Sırf daha hızlı para kazanalım diye filmlerin oyunlarını hızlıca fasulyeli çıkarttılar. Sonra Lego mego dalgasını dayadılar.
Şimdi Fantastik Canavarlar 2 sinemaya girmeden önce insanları kıvama getirtmek için leş gibi bir mobil oyunu piyasaya sürüyorlar. Harry Potter'ı yıpratmaya doymadılar.
Şaka gibi! Sırf daha hızlı para kazanalım diye filmlerin oyunlarını hızlıca fasulyeli çıkarttılar. Sonra Lego mego dalgasını dayadılar.ŞimdiFantastik...
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StoryBro 1 yıl
Oyun AppStore ve Google Playde yerini aldı maalesef Türkçe dil seçeneği yok.
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berkay1074 1 yıl
Oyunun gidişatını siz belirliyorsunuz. Buna göre, kendi seçimlerinizle oyuna siz yön veriyorsunuz. Dilerseniz Slytherin, dilerseniz Gryffindor'u, şapkaya bırakmadan siz seçebiliyorsunuz.
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Oliver Wood 1 yıl
Arkadaşlar oyunda Türkçe dil desteği olacakmı yoksa bir anlamı yok olursa çok zevkli olup tadından yenmez

Seçmen şapka bizi neye göre hangi binaya atıcak merak konusu , oyuna girmeden pottermore sitesindeki gibi sorular sorarsa mantıklı .
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soneday 1 yıl
Güzele benziyor
Türkçe dild desteğide var
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Simplify 1 yıl en beğenilen
Şaka gibi! Sırf daha hızlı para kazanalım diye filmlerin oyunlarını hızlıca fasulyeli çıkarttılar. Sonra Lego mego dalgasını dayadılar.
Şimdi Fantastik Canavarlar 2 sinemaya girmeden önce insanları kıvama getirtmek için leş gibi bir mobil oyunu piyasaya sürüyorlar. Harry Potter'ı yıpratmaya doymadılar.
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