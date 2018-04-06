Harry Potter: Hogwarts Mystery'nin çıkış tarihi belli oldu

Herry Potter: Hogwarts Mystery''nin 26-28 Ocak arası Orlando’da düzenlenen Harry Potter etkinliklerinde duyurulmasının ardından hayran kitlesinde bir heyecan oluşmuştu. Harry Potter hayranlarının beklediği haber nihayet geldi. Oyun 25 Nisan'dan itibaren iOS ve Android uygulama marketlerinde indirmeye sunulacak.

Herry Potter: Hogwarts Mystery Oyundan biraz bahsetmek gerekirse. JK Rowling'in eserinden uyarlanıp Los Angeles'ta bulunan Jam City oyun stüdyosunun geliştirdiği bir RPG (rol yapma) oyunu. Oyunun amacı Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na katılarak en iyi büyücü veya cadı olmayı hedefliyor. Oyun Harry, Ron ve Hermione'nin okula katılmasından önceki zamanlarda geçiyor. Oyunun gidişatını siz belirliyorsunuz. Buna göre, kendi seçimlerinizle oyuna siz yön veriyorsunuz. Dilerseniz Slytherin, dilerseniz Gryffindor'u, şapkaya bırakmadan siz seçebiliyorsunuz. Harry Potter: Hogwarts başlıca bir araştırma görevine (quest) sahip. Oyunda yaptığınız seçimler yeni görevleri etkileyecek ve oyunun gidişatını ve diğer karakterleri değiştirecek.



Oyun içi seslendirmelerine de ayrı bir parantez açmak gerek. Oyun içerisinde, filmde seslendirmeleri yapan ses sanatçıları bulunuyor. Yani, filmdeki karakterlerin seslendirmeleriyle (dublajsız) oyun içinde ki seslendirmeler aynı. Seslendirmesi yapılan karakterler ise şöyle;



Michael Gambon (Profesör Dumbledore)

Warwick Davis (Profesör Flitwick)

Sally Mortemore (Madam Irma Pince)

Gemma Jones (Bayan Pomfrey)

Zoe Wanamaker (Madam Hooch)



Android kullanıcıları oyun için ön kayıtta bulunabilirler. Oyunu herkesten önce denemek isterseniz Android kullanıcıları oyun için ön kayıtta bulunabilirler. Oyunu herkesten önce denemek isterseniz buraya tıklayarak ön kayıt işlemini yapabilirsiniz.