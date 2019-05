Harry Potter and the Cursed Child sinemaya uyarlanacak

Sinema tarihinin en başarılı fantastik serileri arasında yer alan Harry Potter, 2011 yılında vizyona giren Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 ile beyaz perdedeki yolculuğunu tamamladı. Bu film ile birlikte orijinal seri sona ermiş olsa da, J.K. Rowling'in yarattığı bu büyülü dünya önümüzdeki yıllarda da sinema dünyasında işlenmeye devam edecek.

Harry Potter'ın parçası olduğu bu büyülü dünyada geçecek Fantastic Beasts and Where to Find Them, bu yıl sinemaseverler ile buluşacak. Senaryosunu J.K. Rowling'in kaleme aldığı film, Harry ve arkadaşlarının Hogwarts Büyücülük Okulu'nda işledikleri ders kitaplarından biri olan Fantastik Yaratıklar Nelerdir, Nerelerde Bulunurlar'ın kurgusal yazarı Newt Scamander'in maceralarını anlatacak.

Fantastic Beasts and Where to Find Them ile birlikte en başarılı serilerinden birini yeniden canlandıracak olan Warner Bros, sadece bununla yetinmeyebilir. NY Daily News'in haberine göre Warner Bros, geçtiğimiz aylarda Londra'da sahnelenmeye başlanan ve kısa süre sonra senaryosu kitap halinde basılan Harry Potter and the Cursed Child'i yeni bir film serisine dönüştürmeyi planlıyor.

NY Daily News'in haberine göre stüdyo, 5 saatlik tiyatro oyununu sinemaya üç filmlik bir seri olarak uyarlamayı planlıyor. Warner Bros'un bu yeni serinin ilk filmini 2020 yılında vizyona sokmak istediği ve Harry Potter rolünü tekrarlaması için Daniel Radcliffe ile görüşme halinde olduğu söyleniyor.

Bu haber Harry Potter hayranları için son derece sevindirici olsa da, sinema dünyası ile ilgili bu haberin NY Daily News'den gelmiş olması bu haberin ne kadar doğru olduğunun sorgulanmasına neden oluyor. Warner Bros'un Harry Potter and the Cursed Child'ı bir gün sinemaya uyarlamak istediğine şüphe yok, ancak bunun 2020 gibi yakın bir tarihte gerçekleşmesi biraz uzak bir ihtimal.

