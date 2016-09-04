Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Harry Potter and the Cursed Child sinemaya uyarlanacak

Geçtiğimiz aylarda Londra'da sahnelenmeye başlayan Harry Potter and the Cursed Child oyunu, sinemaya uyarlanabilir. NY Daily News'ün haberine göre Warner Bros şimdiden hazırlıklara başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,1b
1
18
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sinema tarihinin en başarılı fantastik serileri arasında yer alan Harry Potter, 2011 yılında vizyona giren Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 ile beyaz perdedeki yolculuğunu tamamladı. Bu film ile birlikte orijinal seri sona ermiş olsa da, J.K. Rowling'in yarattığı bu büyülü dünya önümüzdeki yıllarda da sinema dünyasında işlenmeye devam edecek.
Harry Potter'ın parçası olduğu bu büyülü dünyada geçecek Fantastic Beasts and Where to Find Them, bu yıl sinemaseverler ile buluşacak. Senaryosunu J.K. Rowling'in kaleme aldığı film, Harry ve arkadaşlarının Hogwarts Büyücülük Okulu'nda işledikleri ders kitaplarından biri olan Fantastik Yaratıklar Nelerdir, Nerelerde Bulunurlar'ın kurgusal yazarı Newt Scamander'in maceralarını anlatacak.
Fantastic Beasts and Where to Find Them ile birlikte en başarılı serilerinden birini yeniden canlandıracak olan Warner Bros, sadece bununla yetinmeyebilir. NY Daily News'in haberine göre Warner Bros, geçtiğimiz aylarda Londra'da sahnelenmeye başlanan ve kısa süre sonra senaryosu kitap halinde basılan Harry Potter and the Cursed Child'i yeni bir film serisine dönüştürmeyi planlıyor.
NY Daily News'in haberine göre stüdyo, 5 saatlik tiyatro oyununu sinemaya üç filmlik bir seri olarak uyarlamayı planlıyor. Warner Bros'un bu yeni serinin ilk filmini 2020 yılında vizyona sokmak istediği ve Harry Potter rolünü tekrarlaması için Daniel Radcliffe ile görüşme halinde olduğu söyleniyor.
Bu haber Harry Potter hayranları için son derece sevindirici olsa da, sinema dünyası ile ilgili bu haberin NY Daily News'den gelmiş olması bu haberin ne kadar doğru olduğunun sorgulanmasına neden oluyor. Warner Bros'un Harry Potter and the Cursed Child'ı bir gün sinemaya uyarlamak istediğine şüphe yok, ancak bunun 2020 gibi yakın bir tarihte gerçekleşmesi biraz uzak bir ihtimal.

http://collider.com/harry-potter-and-the-cursed-child-movie-daniel-radcliffe/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
pastadanadam 3 yıl en beğenilen
7 kitap 8 filmde, kızıl saçlı, açık tenli olan Hermione'yi kalk müzikalde siyahi yap, sonra sinirlenince sana ırkçı desinler.
"Bakın biz ırkçı değiliz, cinsiyetçi değiliz." demek için böyle kör göze parmak hareketler yapıyorlar çıldırıyorum. Çocuk mu ikna ediyorsunuz ya? Olanı neden böyle saçma şekilde değiştiriyorsunuz, yeni hikayeler yazın istediğinizi kullanın izleyelim bizde.
7 kitap 8 filmde, kızıl saçlı, açık tenli olan Hermione'yi kalk müzikalde siyahi yap, sonra sinirlenince sana ırkçı desinler."Bakın biz ırkçı değiliz, ci...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__BadblooD__ 3 yıl
Ölü ineği sağmasınlar. Güzel bir kitap ve film serisi olarak bırakın, para için mahvetmeyin herşeyi.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 3 yıl
''ancak bunun 2020 gibi yakın bir tarihte gerçekleşmesi biraz uzak bir ihtimal'' ne kadar da yakın ama
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Oyuncular 30 yasina gelmis, hala Harry Potter rolunde oynatmaya calisiyorlar. Bu filmi ancak animasyon yaparlarsa kurtarirlar. Ozellikle 6-7-8 den sonra seyredilir tarafi kalmadi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tritlum 3 yıl
En sevdiğim serilerden biri. Bana kitap okuma alışkanlığını kazandıran seri. O yüzden bende yeri ayrı. Fakat bu tiyatro ilk çıktığı zaman internette konusunu araştırmak zorunda kalmıştım. Mevcut Harry Potter dünyası ile çelişen olaylar var. Bazı şeyler aşırı saçma ve bazı karaktere ters. Tiyatroyu izleyenler ters köşe olsun diye bu seride asla olmayacak şeyler eklemiş JKR. Ama yine de bu seriye doymamış olmamdan ötürü bir yandan da hoşuma gitmişti. Çünkü karakterlerin ileride ne işler yaptıkları vs merak ettiğim konulardı. Her ne kadar JKR daha sonradan bunları açıklamış olsa da böyle görmek farklı olacak.

Yanlış hatırlamıyorsam şayet tiyatronun önce kitabı çıkacak diye biliyordum. Hatta JKR kitap çıkacak diye izleyenlerden oyun hakkında spoiler vermemelerini istemişti. Belki oyun hakkında nette okuduğum her şey troll. Bilemiyorum. Sanırım film yeni kitaba veya kitaplara göre çekilecek. 2020 bu yüzden erken bir tarih. Bekleyelim görelim. Umarım rezil etmezler güzelim seriyi.

Edit: Kitap çıkmış. YKY çevirisini yapıyormuş.
Edit 2: Tiyatroyu merak edenler için Link 1 ve devamı Link 2
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XPerience 3 yıl
Ömrüm boyunca Harry Potter serisi, aklımda en iyi fantastik edebiyat serilerinden biri olarak kalacak. Her duyduğumda tekrar heyecanlanıyorum. "Peron 9-3 çeyrek" falan... Ne bileyim harika bir hayal gücü ürünü ve çok iyi bir dil yer alıyordu kitaplarda. Tabi bunda çevirmenler Sevin Okyay ve Kutlukhan Kutlu'num da payı büyüktü. Ah ah Harry Potter'a ait yeni şeyler yazılsa da keyifle okusak 🤗
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asosyal mühendis 3 yıl
1-2-3 güzeldi
4-5 de Harry mallaşmaya başladı
6-7-8 Herkes mal oldu.
Böyle devam edecekse bence tadında bıraksınlar daha iyi.
Spoiler - Aşağıya fareyle işaretleyin.
.
.
.
.
O yaşlı ölmeyecekti. :(
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 3 yıl asosyal mühendis
asosyal mühendis
1-2-3 güzeldi
4-5 de Harry mallaşmaya başladı
6-7-8 Herkes mal oldu.
Böyle devam edecekse bence tadında bıraksınlar daha iyi.
.
.
.
.
O yaşlı ölmeyecekti. :(

Dambıldor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 3 yıl
Bazı şeylerin iyice suyunu çıkarmamak lazım... Assasins Creed Potter...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pastadanadam 3 yıl en beğenilen
7 kitap 8 filmde, kızıl saçlı, açık tenli olan Hermione'yi kalk müzikalde siyahi yap, sonra sinirlenince sana ırkçı desinler.
"Bakın biz ırkçı değiliz, cinsiyetçi değiliz." demek için böyle kör göze parmak hareketler yapıyorlar çıldırıyorum. Çocuk mu ikna ediyorsunuz ya? Olanı neden böyle saçma şekilde değiştiriyorsunuz, yeni hikayeler yazın istediğinizi kullanın izleyelim bizde.
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaiTrQ 3 yıl
5 e kadar iyidide 6 ve 7 de bir çöküş oldu harry nin salak salak etrafa bakmasından mı yönetmenden mi bilemiyorum ama umarım gene saçmalamazlar. 1-2 iyidi ama çocuklardı 3-4-5 se böyle az daha karanlık havasıyle benm serideki favorilerim gibidir umarım bu filmlere benzer
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yoksulseytan22 3 yıl
Cok saçma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaazto28 3 yıl
Harry potter serisinin kitaplarını okumuş biri olarak; Voldemortun çocukluğundan taaa harry potter un doğumuna kadar olan zamanı film yapsalar daha güzel olur, saçma sapan kurgularla eski harry potter film serisini değersizleştirecekler.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__BadblooD__ 3 yıl
Ölü ineği sağmasınlar. Güzel bir kitap ve film serisi olarak bırakın, para için mahvetmeyin herşeyi.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 3 yıl
Eski kadro oynarsa süper olur. Tiyatro için seçilen kişiler çok kötüydü.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7128 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
harry potter and the cursed child, Harry Potter ve
6 etiket daha harry potter and the cursed child film sinema Fantastic Beasts and Where to Find Them Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Narcos ile kartel savaşları mobilde 3 yıl Philae bulundu! Kuyruklu yıldızda kaybolan uzay aracı işte böyle görüntülendi 3 yıl 32 çekirdekli AMD Zen sunucu işlemcisi sızdırıldı 3 yıl Sony’den tüm yüzeyleri dokunmatik ekrana dönüştüren projektör 3 yıl 5000mAh bataryalı Meizu M3 Max geliyor 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 modellerinin hangi versiyonu riskli? 3 yıl AMD, IFA 2016′da sanal gerçekliğin geleceğini konuştu 3 yıl Türk girişimciden otomobilleri tekneye dönüştüren sıra dışı proje 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1050 ufukta göründü 3 yıl Philips Oled TV Pazarına girdi "Fiyatlar, boyutlar ve fazlası" özel söyleşi 3 yıl İlk milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar göreve başladı 3 yıl 5100mAh bataryalı Lenovo Vibe P2 resmiyet kazandı 3 yıl Patlayan uydunun sahibi: SpaceX bize 50 milyon dolar borçlu 3 yıl Muhammed Ali renk eşleme oyununda 3 yıl Archos, 13.3 inçlik yeni tabletini duyurdu 3 yıl AMD de masaüstü kartlarını mobile getiriyor 3 yıl Philips OneBlade inceleme "Tıraş bıçağına teknolojik dokunuş" 3 yıl TP-Link Neffos serisi genişliyor 3 yıl Mercedes-Benz otomobillerinde Microsoft ile ortaklığa gidiyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Harry Potter and the Cursed Child sinemaya uyarlanacak Sonraki FIFA 17′nin demo çıkış tarihi açıklandı 3 yıl Almanya FCA'nın emisyon hile cihazı kullandığını iddia ediyor 3 yıl 2.5 milyon Galaxy Note 7 geri çağırılıyor, zarar 1.4 milyar dolar 3 yıl ZTE ülkemizde vites yükseltmek istiyor: Beşiktaş ile görüşüyorlar 3 yıl Alcatel Idol 4 serisi ve Shine Lite ülkemize geliyor 3 yıl Casper VIA A1 inceleme: "Segmentini Aşan Telefon" 3 yıl Özel Haber: ZTE Axon 7 ve Axon 7 Mini modelleri ülkemize geliyor 3 yıl Skoda'nın merakla beklenen SUV modeli Kodiaq artık resmi 3 yıl HP’den kurumlara yönelik modüler bilgisayar 3 yıl Apple, iPhone 7 için yıllardır kullanmadığı Twitter hesabını aktifleştirdi 3 yıl Warcraft'ın yönetmeni devam filmi fikrine sıcak bakıyor 3 yıl Yeni kanun hükmünde kararname (KHK) ile drone satın alanların kimlikleri bildirilecek 3 yıl Audi, Formula E'ye daha fazla ağırlık vereceğini duyurdu 3 yıl Vestel, Toshiba’nın Avrupa faaliyetlerini üzerine aldı 3 yıl Lenovo’dan K6 akıllı telefon serisi 3 yıl Juno Jüpiter'in kuzey kutbunu tarihte ilk kez görüntüledi "Jüpiter tanınmaz halde" 3 yıl Galaxy Note 7 için Samsung Türkiye’den açıklama 3 yıl 2si1 "Yanıcı" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Montblanc’dan zengin gerçeklik defteri ve akıllı kalem 3 yıl Kaby Lake işlemcili Acer Swift dizüstü bilgisayar serisi tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim