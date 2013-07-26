Haswell işlemcili Mac Mini'ler için ilk işaret

Apple CFO’su Peter Oppenheimer’ın “yoğun bir güz dönemi bizleri bekliyor” açıklamasından sonra Mac tarafında ilk güncelleme işareti Mac Mini’den geldi.

Son güncellemesini bundan 275 gün önce alan Mac Mini’nin dün itibariyle çevrimiçi Apple Store üzerinden sipariş süresi 5-7 güne kadar yükseldi. Bu ne anlamına mı geliyor ?

Şimdiye kadar revizyon dönemleri öncesinde Apple’ın kendi çevrimiçi mağazasında teslimat süresinin kısaldığını deneyimlerimizle (tüm Mac’ler için bu durum geçerlidir) biliyoruz. Dolayısıyla daha öncesinde sipariş süresi 24 saat olan Mac Mini için sürenin bu denli artışını yeni Mac Mini lansmanının habercisi olarak rahatlıkla yorumlayabiliriz.

Diğer taraftan Mac Mini dışındaki Mac modellerinin sipariş süreleri şimdilik 24 saat. Şimdilik diyoruz çünkü Apple’ın önümüzdeki güz yeni nesil Haswell işlemcilerinden gücünü alan, IGZO panelli Retina MacBook Pro’lar ile daha güçlü iMac’i kesin olarak lanse edecek.