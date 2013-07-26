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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Haswell işlemcili Mac Mini'ler için ilk işaret

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Haswell işlemcili Mac Mini'ler için ilk işaret
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Apple CFO’su Peter Oppenheimer’ın “yoğun bir güz dönemi bizleri bekliyor” açıklamasından sonra Mac tarafında ilk güncelleme işareti Mac Mini’den geldi.

Son güncellemesini bundan 275 gün önce alan Mac Mini’nin dün itibariyle çevrimiçi Apple Store üzerinden sipariş süresi 5-7 güne kadar yükseldi. Bu ne anlamına mı geliyor ?

Şimdiye kadar revizyon dönemleri öncesinde Apple’ın kendi çevrimiçi mağazasında teslimat süresinin kısaldığını deneyimlerimizle (tüm Mac’ler için bu durum geçerlidir) biliyoruz. Dolayısıyla daha öncesinde sipariş süresi 24 saat olan Mac Mini için sürenin bu denli artışını yeni Mac Mini lansmanının habercisi olarak rahatlıkla yorumlayabiliriz.

Diğer taraftan Mac Mini dışındaki Mac modellerinin sipariş süreleri şimdilik 24 saat. Şimdilik diyoruz çünkü Apple’ın önümüzdeki güz yeni nesil Haswell işlemcilerinden gücünü alan, IGZO panelli Retina MacBook Pro’lar ile daha güçlü iMac’i kesin olarak lanse edecek.

Haswell işlemcili Mac Mini'ler için ilk işaret
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DH Misafiri 6 yıl
Mac pro ne durumda. O uzay kapsülünü çok merak ediyorum, çıktığında montaj uygulamaları için alıcam bir tane.
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l3ittersweet 6 yıl
HD5000 dahili grafik işlemciyi bir kenara bırakırsak, haswell işlemcilerin olayı aslında güç tasarrufunda, ki masaüstü bilgisayarlarda ne kadar gereklidir tartışılır.

standart olarak 8gb ram ve ssd sunması gerekir artık.
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Canother 6 yıl
Fani var mi bunlarin
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allking 6 yıl
Sunlara harici ekran karti destegi gelse hemen masaustu bilgisayarimi buna degistiririm
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mateacher 6 yıl allking
allking

Sunlara harici ekran karti destegi gelse hemen masaustu bilgisayarimi buna degistiririm



Harici derken destek gelse bir mobil olarak gelir. Atıyorum 650M koyarlar yani.
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