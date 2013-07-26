Haswell işlemcili Mac Mini'ler için ilk işaret

Son güncellemesini bundan 275 gün önce alan Mac Mini’nin dün itibariyle çevrimiçi Apple Store üzerinden sipariş süresi 5-7 güne kadar yükseldi. Bu ne anlamına mı geliyor ?
Şimdiye kadar revizyon dönemleri öncesinde Apple’ın kendi çevrimiçi mağazasında teslimat süresinin kısaldığını deneyimlerimizle (tüm Mac’ler için bu durum geçerlidir) biliyoruz. Dolayısıyla daha öncesinde sipariş süresi 24 saat olan Mac Mini için sürenin bu denli artışını yeni Mac Mini lansmanının habercisi olarak rahatlıkla yorumlayabiliriz.
Diğer taraftan Mac Mini dışındaki Mac modellerinin sipariş süreleri şimdilik 24 saat. Şimdilik diyoruz çünkü Apple’ın önümüzdeki güz yeni nesil Haswell işlemcilerinden gücünü alan, IGZO panelli Retina MacBook Pro’lar ile daha güçlü iMac’i kesin olarak lanse edecek.
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standart olarak 8gb ram ve ssd sunması gerekir artık.
Harici derken destek gelse bir mobil olarak gelir. Atıyorum 650M koyarlar yani.