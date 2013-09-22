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"Haswell işlemcili MacBook Pro ve iMac Ekim sonunda piyasaya çıkacak"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın Haswell işlemcili MacBook Air modellerini piyasaya sürmesinin ardından gözler MacBook Pro ürünündeki güncellemeye çevrilmişti. Apple beklendiği gibi MacBook Pro modelinde işlemci güncellemesine gidecek ancak tarih konusunda bazı tereddütler mevcuttu.

Tedarik zincirindeki kaynaklardan gelen son bilgilere göre MacBook Pro 2013 modelleri banttan çıkmaya başladı ve 40-45 gün içerisinde raflarda olacak. Bu da Ekim ayı sonuna denk geliyor.

Tahminler MacBook Pro 2013 modellerinin 15 Ekim tarihindeki yeni nesil iPad lansmanında boy göstereceği. Bu etkinlikte ayrıca Haswell tabanlı iMac modelleri de görücüye çıkacak. Böylece iPad 5, iPad mini 2, MacBook Pro 2013 ve iMac 2013 ile birlikte 15 Ekim etkinliğinde 4 yeni Apple rününün lansmanına tanıklık edeceğiz. 

MacBook Pro 2013 modellerinde Haswell tabanlı işlemci haricinde yine Retina ekran çözünürlüğünün yer alacağı belirtiliyor. Bunun dışında modellerin OS X Mavericks sürümü ile piyasaya çıkacağı da tahminler arasında. 

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interwap 6 yıl
Haswell Macler gelsinde bizde PC'mize kuralım. :D
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chosen2007 6 yıl
haswell enerji verimliliği ile öne çıkmaya çalışıyor, performansta pek fazla birşey katmadığını gördük air larda, ancak pil ömrü konusunda fayda sağlayacaktır.. bu donanım güncellemesinde gt650 değişecektir, bence performans adına önemli artıyı sağlayacak olan o olur.. ayrıca ssd depolama seçeneklerinde kapasite artışı olabilir, piyasada 1tb ssd ler dolaşmaya başladı çoktan.. ha ben şahsen 32gb ram opsiyonu olsun isterim ama sanmıyorum :)
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GokhanMaths 6 yıl
Tasarım değişmeyecektir sadece bir güncelleme olacak
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servetxy 6 yıl


haswell kader dedikleri bumuydu


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Escapetolife 6 yıl
Aynı lansmanda Macpro 'da olması gerekmiyor mu?
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worldunya 6 yıl
VlknFX
Os X mavericks çıksın artık yaa onu bekliyorum heyecanla

beta 6 bile harika bende sabırsızlıkla bekliyorum
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VlknFX 6 yıl
Os X mavericks çıksın artık yaa onu bekliyorum heyecanla
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VlknFX 6 yıl
Batuist
Aynı cihazın windowslu versiyonu olsaydı keşke..

Windows kurabiliyorsunuz ama bence alete yazık olur :) tabi zevk sizin okadar para verip dışı beni içi seni yakar :)
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Batuist 6 yıl
Aynı cihazın windowslu versiyonu olsaydı keşke..
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doctor5945 6 yıl
iyide haswell işlemcili cihazlara gıdıp dahılı ekran kartı koyuyorlar 5100 serisi bile olsa konulan kart 1gb harıcı nvidia gforce gt650 nin yerini tutmaz
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Zordion 6 yıl doctor5945
doctor5945
iyide haswell işlemcili cihazlara gıdıp dahılı ekran kartı koyuyorlar 5100 serisi bile olsa konulan kart 1gb harıcı nvidia gforce gt650 nin yerini tutmaz

15" Retina Pro'larda Nvidia ekran karti var.
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amönyak 6 yıl doctor5945
Tutar her şey bellek değildir ayrıca iş için çok ideal Bi şey
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