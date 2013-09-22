"Haswell işlemcili MacBook Pro ve iMac Ekim sonunda piyasaya çıkacak"





Apple'ın Haswell işlemcili MacBook Air modellerini piyasaya sürmesinin ardından gözler MacBook Pro ürünündeki güncellemeye çevrilmişti. Apple beklendiği gibi MacBook Pro modelinde işlemci güncellemesine gidecek ancak tarih konusunda bazı tereddütler mevcuttu.





Tedarik zincirindeki kaynaklardan gelen son bilgilere göre MacBook Pro 2013 modelleri banttan çıkmaya başladı ve 40-45 gün içerisinde raflarda olacak. Bu da Ekim ayı sonuna denk geliyor.





Tahminler MacBook Pro 2013 modellerinin 15 Ekim tarihindeki yeni nesil iPad lansmanında boy göstereceği. Bu etkinlikte ayrıca Haswell tabanlı iMac modelleri de görücüye çıkacak. Böylece iPad 5, iPad mini 2, MacBook Pro 2013 ve iMac 2013 ile birlikte 15 Ekim etkinliğinde 4 yeni Apple rününün lansmanına tanıklık edeceğiz.





MacBook Pro 2013 modellerinde Haswell tabanlı işlemci haricinde yine Retina ekran çözünürlüğünün yer alacağı belirtiliyor. Bunun dışında modellerin OS X Mavericks sürümü ile piyasaya çıkacağı da tahminler arasında.