Hayatın her anının kaydedilmesi için hazırlanan kamera modelleri artıyor: Lifelogger

Özellikle popüler bağış platformu Kickstarter'ın desteğiyle hayatın her anının kaydedilmesi için hazırlanan kamera modellerinin sayısı gittikçe artıyor. Bu doğrultuda hazırlanan ve yine Kickstarter'da destek arayan Lifelogger, kayıt işlemini benzerlerinden daha farklı bir görüş açısıyla yerine getiriyor.

Kickstarter üzerinde Lifelogger Technologies tarafından başlatılan giyilebilir kamera modeli Lifelogger, Panasonic'in HX-A100 ile HX-A500 modellerine benzeyen bir kullanım yapısı ortaya koyuyor ve hemen kulağın üst bölümüne konumlandırılarak göze en yakında görüş açısı ile kayıt yapabiliyor. Tasarımsal olarak Bluetooth kulaklıklara benzeyen ürün, kablosuz bağlantı noktasında Wi-Fi ve Bluetooth 4.0'dan yararlanarak akıllı telefonlar (iOS ve Android uygulaması) üzerinden kontrol edilebiliyor. Çektiği 720p çözünürlükteki 30fps sesli videoları 64GB'a kadar micro SD hafıza kartlarında depolayabilen kamera, jiroskop, ivmeölçer ve manyetometre birimleriyle ciddi bir görüntü sabitleme işlemi de yapabiliyor. Video yanında 5MP'lik sensörüyle fotoğraf çekimi de yapabilen Lifelogger, söylediği kadarıyla 400 mAh gücündeki bataryasıyla 8 saate yakın aktif kullanım süresi ortaya koyabiliyor. Üzerinde herhangi bir ekran ya da hoparlör taşımayan dünyanın en hafif ve ufak giyilebilir kamerası, GPS desteğiyle de yapılan çekimlere konum bilgisi ekleyebiliyor.

Site üzerinde konan 150,000$ hedefin bitimine 48 gün kala 29,472$'lık kısmını toplamayı başaran Lifelogger, yapılacak en az 170$ (ABD dışı 20$ kargo) bağış ile 2014 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/lifelogger/lifelogger-the-ultimate-lifelogging-experience