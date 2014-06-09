Healthkit platformu bazı Bluetooth cihazlara yerleşik destek sunuyor





Apple'ın iOS 8 ile birlikte tanıttığı yeniliklerden birisi Health uygulaması ve Healthkit platformuydu. Healt uygulaması son kullanıcıya yönelikken Healthkit ise daha çok doktor, hastane gibi kurumlarla kullacının sağlık verilerini paylaşan bir platform konumunda.





Gelen bilgilere göre Health uygulaması ve Healthkit platformu bazı Bluetooth cihazlarına yerleşik olarak destek sunuyor. Bu sayede bazı aksesuar üreticileri iOS 8 için ekstra bir uygulamaya gerek duymayacak. Healthkit platformu otomatik olarak cihaza bağlanacak ve kontrol edebilecek.





Bu aksesuarlar genelde nabız ölçer, kan basıncı, glükoz ve ısı ölçer sensörleri barındıran aksesuarlar olacak. Apple bunun için resmi Bluetooth 4.0 standartlarını kullanacak. Healthkit otomatik olarak aksesuara bağlanacak ve elde ettiği verileri Health uygulaması üzerinden kullanıcılara ve ayrıca diğer üçüncü taraf uygulamalara dağıtacak.





Bu sayede geliştiriciler ekstra uygulama geliştirmek zorunda kalmayacak ve ar-ge konusuna daha fazla zaman harcayacak.

http://9to5mac.com/2014/06/05/healthkit-supports-some-bluetooth-products-natively-lets-accessory-makers-skip-app-development/