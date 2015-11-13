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Heathstone için beşinci genişleme paketi geldi

Blizzard'ın mobil platformlardaki beğenilen kart tabanlı oyunu Hearthstone : Heroes of Warcraft, heyecanı diri tutmak adına yeni bir güncelleme paketini satışa sundu.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Heathstone için beşinci genişleme paketi geldi


Blizzard'ın popüler kart oyunu Hearthstone : Heroes of Warcraft genişleme paketine doymuyor. BlizzCon 2015 konferansında söz verildiği gibi League of Explorers genişleme paketi an itibariyle indirmeye sunulmuş durumda.

The Grand Tournament genişleme paketinin aksine League of Explorers paketinde çok fazla kart bulunmuyor. Paket daha çok zindan bosslarını kart mücadelelerinde yenmenize odaklanıyor. Tüm bossları yenerek özel kartlara sahip olabiliyor ve heroic zindan modlarını açabiliyorsunuz. 

Pakette ayrıca 9 yeni sınıf, kartları derinlemesine inceleme imkanı, Brann Bronzebeard, Reno Jackson, Elise Starseeker, ve Sir Finley Mrrgglton karakterlerinin oyuna dahil olması gibi yenilikler yer alıyor. Paket 20$ fiyat etiketine sahip.



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gahst 3 yıl
Haberciliğin böyle kötüsü, ilk yorum atan arkadasa katılıyorum. Ayrıca bu paket genişleme paketi değil oyun su ana kadar sadece 2 genişleme paketi aldı birisi goblins vs gnomes idi diğeri de the grand tournament. Bu arada gelen naxx, blackrock gibi paketler sadece adventure ( macera) modları. Yeni Class yok, derinlemesine inceleme diye hiç birşey yok, bari oyunu oynayan bir üye bu haberi paylaşsaydı.
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Vasto Lorde 3 yıl
9 yeni sinif? Kartlari derinlemesine inceleme imkani?
-Oyunda zaten 9 sinif mevcut durumda, yeni siniflarin gelmesini birak, class skinleri bile soz konusu olmadi bu pakette. Millet neredeyse oyunun ilk ciktigi zamandan beridir death knight classini bekliyor, daha bir sinif bile gelmemisken dokuz yeni sinif?
-Oyuna yeni gelen "discover" ozelligi konuyla alakasi olunmadigi icin direk ceviri yapilmaya calisilmis, derinlemesine incelemekle alakasi yok. Yeni gelen bu ozellikle onunuze random 3kart koyuyor ve birini seciyorsunuz.
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