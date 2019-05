Heathstone için beşinci genişleme paketi geldi

Blizzard'ın popüler kart oyunu Hearthstone : Heroes of Warcraft genişleme paketine doymuyor. BlizzCon 2015 konferansında söz verildiği gibi League of Explorers genişleme paketi an itibariyle indirmeye sunulmuş durumda.





The Grand Tournament genişleme paketinin aksine League of Explorers paketinde çok fazla kart bulunmuyor. Paket daha çok zindan bosslarını kart mücadelelerinde yenmenize odaklanıyor. Tüm bossları yenerek özel kartlara sahip olabiliyor ve heroic zindan modlarını açabiliyorsunuz.





Pakette ayrıca 9 yeni sınıf, kartları derinlemesine inceleme imkanı, Brann Bronzebeard, Reno Jackson, Elise Starseeker, ve Sir Finley Mrrgglton karakterlerinin oyuna dahil olması gibi yenilikler yer alıyor. Paket 20$ fiyat etiketine sahip.