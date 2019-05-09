Hediye sandıklarının çocuklara yasaklanması için ABD’de kanun teklifi hazırlandı

Oyun dünyası son dönemde önemli bir tartışmanın odağında bulunuyor. Oyun içerisinde para ile satın alınan ve içerisinden rastgele eşyalar çıkan hediye sandıkları kumar mı değil mi tartışmaları radikal bir değişikliğinde habercisi gibi.

Yine gündemde

Özellikle Star Wars: Battlefront 2 oyunundaki hediye sandıklarının aşırı pahalı olması ve oyun içerisinde dengeleri etkilemesi tartışmaların fitilini ateşlemişti. Pek çok ülke hediye sandıklarının kumar olarak değerlendirilmesini tartışırken Belçika’da resmen paralı hediye sandıklarının kumar oyunu olarak kabul edilmesi kararlaştırılmıştı.

Şimdi ABD’de bir senatör özellikle çocuklara yönelik olan oyunlarda bu tarz yaklaşımların yasaklanmasını istiyor. Missouri senatörü Josh Howley hazırladığı kanun taslağında hediye sandıkları ve öde-kazan sistemini yasaklamak istiyor.

Ayrıca Bkz.

"Orijinal Minecraft sürümü web tarayıcılarda"

Candy Crush Saga gibi oyunların görsel yapısı nedeniyle çocukları da kendisine çektiğini ve bağımlı hale getirdiğini belirtiyor. Bununla birlikte oyunu kolaylaştıracak güçlendirmelerin satılması bu bağımlılığı kötüye kullanmak olarak tanımlanıyor. Diğer taraftan oyun içi hediye sandıkları da aynı amaca hizmet ediyor.

Howley geliştiricilerin bu bağımlılığı paraya çevirmesinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade ediyor. Örneğin bir çocuk büyüklere ait bir oyunu oynadığında bu tarz oyun içi satın alımların engellenmesi gerekiyor.

Kanun taslağı yasalaşacak mı şimdilik net bir şey söylemek mümkün değil ancak kabul edilirse Ticaret Komisyonu aksi şekilde davranan geliştiricilere çeşitli yaptırımlar uygulayabilecek. Bu da oyun içi alışveriş dinamiklerinin tamamen değişmesi anlamına geliyor.