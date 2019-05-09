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Hediye sandıklarının çocuklara yasaklanması için ABD’de kanun teklifi hazırlandı

Çocukların oyunlara olan bağımlılığını suiistimal ederek para kazanama amacını taşıdığı belirtilen hediye sandıkları ve eşya satışlarının yasaklanması ön görülüyor.
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun dünyası son dönemde önemli bir tartışmanın odağında bulunuyor. Oyun içerisinde para ile satın alınan ve içerisinden rastgele eşyalar çıkan hediye sandıkları kumar mı değil mi tartışmaları radikal bir değişikliğinde habercisi gibi.

Yine gündemde

Özellikle Star Wars: Battlefront 2 oyunundaki hediye sandıklarının aşırı pahalı olması ve oyun içerisinde dengeleri etkilemesi tartışmaların fitilini ateşlemişti. Pek çok ülke hediye sandıklarının kumar olarak değerlendirilmesini tartışırken Belçika’da resmen paralı hediye sandıklarının kumar oyunu olarak kabul edilmesi kararlaştırılmıştı.

Şimdi ABD’de bir senatör özellikle çocuklara yönelik olan oyunlarda bu tarz yaklaşımların yasaklanmasını istiyor. Missouri senatörü Josh Howley hazırladığı kanun taslağında hediye sandıkları ve öde-kazan sistemini yasaklamak istiyor.

Ayrıca Bkz. "Orijinal Minecraft sürümü web tarayıcılarda"

Candy Crush Saga gibi oyunların görsel yapısı nedeniyle çocukları da kendisine çektiğini ve bağımlı hale getirdiğini belirtiyor. Bununla birlikte oyunu kolaylaştıracak güçlendirmelerin satılması bu bağımlılığı kötüye kullanmak olarak tanımlanıyor. Diğer taraftan oyun içi hediye sandıkları da aynı amaca hizmet ediyor.

Howley geliştiricilerin bu bağımlılığı paraya çevirmesinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade ediyor. Örneğin bir çocuk büyüklere ait bir oyunu oynadığında bu tarz oyun içi satın alımların engellenmesi gerekiyor.

Kanun taslağı yasalaşacak mı şimdilik net bir şey söylemek mümkün değil ancak kabul edilirse Ticaret Komisyonu aksi şekilde davranan geliştiricilere çeşitli yaptırımlar uygulayabilecek. Bu da oyun içi alışveriş dinamiklerinin tamamen değişmesi anlamına geliyor.

 

https://www.slashgear.com/us-senator-proposes-bill-to-ban-loot-boxes-in-games-for-kids-08576003/ Yorum Yaz
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gun 1 hf. en beğenilen
Yasaklansın gereksiz yere para harcanıyor. Bende oyun içinde biriktirdiğim ile bir tane aldım bir şey çıkmadı zaten.
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estrofem 1 hf.
Clash Of Clans oyununda bu tarz şeyler tam bir hile işlevi görüyor, çok zengin insanlar oyun içinde daha iyi yerlere geliyor. Adil değil.
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Infinitum 1 hf.
Güzel bir açık bulup kumarı meşru hale getirmişlerdi. Evet kesinlikle kumar ve bunun çocuklara yönelik olması felaket bir durum aslında
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SEO-Uzmanı 1 hf.
kediyi merak değil !
sessiz gelen elektrikli arabalar ezer !
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gun 1 hf. en beğenilen
Yasaklansın gereksiz yere para harcanıyor. Bende oyun içinde biriktirdiğim ile bir tane aldım bir şey çıkmadı zaten.
1 Yanıt Yanıtla +6
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TearsForFears 1 hf. gun
Yasaklara karşıyız. Sonuçta para verip aldığın şey oyundaki bir kostüm outfitten ibaret. Sanki kumar gibi ödeyince gerçek para kazanıyorsun. Daha çok para kazanılması için yapılmış bir taktik. Kostümü 20 dolara satacağına koyuyor kutuya 200 dolar veren çıkaramıyor 2 dolar veren çıkarıyor. Çocukları yetişkinleri özendirdiği gerçek fakat buna kumar gözüyle bakmak yanlış. Yasaklanması yerine blizzard gibi yapımcılar duyarlı olsun kaldırsın kutuları.
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yorumculuklar 1 hf.
Destekliyorum fakat destekleme sebebim kontrolden çıkmış bir sektörün bu tip hamlelerle dizginlenebileceği için. Keşke kişisel veriler hakkında da böyle sert hamleler görebilsek fakat devletlerin de işine yarıyor bu veri toplama meselesi, o yüzden şimdilik imkansız.
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