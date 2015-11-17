Hem kendisi hem kayışı ekran: Sony FES Watch





Genelde akıllı saat tarafında SmartWatch serisi ile tanıdığımız Sony, türünün tek örneği sayılabilecek bir akıllı saati geçen yıl sonlarında sessiz sedasız Japon bir topluluk bağış platformunda görücüye çıkarmıştı. Bugüne kadar pek sesi çıkmayan FES Watch şimdi satışa çıkmaya hazırlanıyor.





FES Watch akıllı saatinin en önemli özelliği kadranı dışında kayışlarda da elektronik kağıt tabanlı ekran kullanıyor. Elektronik kağıt teknolojisi daha az enerji harcayan ekran türü olarak karşımıza çıkıyor. Renkli veya renksiz olabilen bu ekranlar dış ortamda çok iyi sonuçlar veriyor. Örneğin Pebble ailesi elektronik kağıt teknolojisi üzerinden yürüyor.





FES Watch bu sayede hem kadranın hem de kayışların çeşitli tasarımlara bürünmesini sağlıyor. Bu bakımdan saatin daha çok moda odaklı bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ürünü rakiplerinden ayıran en önemli özellik akıllı olmaması. Evet, geleceği olan bir teknolojinin kullanılması gayet yerinde ancak FES Watch sadece zamanı ve çeşitli desenleri ekranında yansıtabiliyor. Bluetooth üzerinden saatin üzerindeki dijital desenleri belirleyebiliyorsunuz. Bunun haricinde bir fonksiyonu yok.





Modaya odaklı olması onu biraz daha kısıtlı kullanıcı kitlesine yönelik yapıyor. Bu yüzden de 241$ fiyat belirlenmiş. Örneğin elektronik kağıt kaplamaya sahip Volvorii ayakkabılarını ve bu saati taktığınızda baştan aşağıya aynı desenlere bürünmüş olarak davetlerde dikkat çekebileceksiniz. 1 Aralık itibariyle satışa çıkacak olan saatin uluslararası pazarda boy gösterip göstermeyeceği bilinmiyor.

http://www.slashgear.com/sony-fes-e-paper-watch-goes-on-sale-in-japan-16414690/