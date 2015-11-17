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Hem kendisi hem kayışı ekran: Sony FES Watch

Bir elektronik ürün modaya yönelik olduğu zaman normalde taşıması gereken bazı özellikleri barındırmadığını görüyoruz. Sony FES Watch akıllı saat bunlardan birisi.
3 yıl
3,5b
1
13
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Hem kendisi hem kayışı ekran: Sony FES Watch


Genelde akıllı saat tarafında SmartWatch serisi ile tanıdığımız Sony, türünün tek örneği sayılabilecek bir akıllı saati geçen yıl sonlarında sessiz sedasız Japon bir topluluk bağış platformunda görücüye çıkarmıştı. Bugüne kadar pek sesi çıkmayan FES Watch şimdi satışa çıkmaya hazırlanıyor. 

FES Watch akıllı saatinin en önemli özelliği kadranı dışında kayışlarda da elektronik kağıt tabanlı ekran kullanıyor. Elektronik kağıt teknolojisi daha az enerji harcayan ekran türü olarak karşımıza çıkıyor. Renkli veya renksiz olabilen bu ekranlar dış ortamda çok iyi sonuçlar veriyor. Örneğin Pebble ailesi elektronik kağıt teknolojisi üzerinden yürüyor. 

FES Watch bu sayede hem kadranın hem de kayışların çeşitli tasarımlara bürünmesini sağlıyor. Bu bakımdan saatin daha çok moda odaklı bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ürünü rakiplerinden ayıran en önemli özellik akıllı olmaması. Evet, geleceği olan bir teknolojinin kullanılması gayet yerinde ancak FES Watch sadece zamanı ve çeşitli desenleri ekranında yansıtabiliyor. Bluetooth üzerinden saatin üzerindeki dijital desenleri belirleyebiliyorsunuz. Bunun haricinde bir fonksiyonu yok. 

Modaya odaklı olması onu biraz daha kısıtlı kullanıcı kitlesine yönelik yapıyor. Bu yüzden de 241$ fiyat belirlenmiş. Örneğin elektronik kağıt kaplamaya sahip Volvorii ayakkabılarını ve bu saati taktığınızda baştan aşağıya aynı desenlere bürünmüş olarak davetlerde dikkat çekebileceksiniz. 1 Aralık itibariyle satışa çıkacak olan saatin uluslararası pazarda boy gösterip göstermeyeceği bilinmiyor.  

http://www.slashgear.com/sony-fes-e-paper-watch-goes-on-sale-in-japan-16414690/ Yorum Yaz
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veteriner69 3 yıl en beğenilen
"Renkli veya renksiz olabilen bu ekranlar dış ortamda çok iyi sonuçlar vermiyor."

E-ink için mi bunu dediniz??
TAM TERSİ!
Dış ortamda en rahat okunan ekran şeklidi e-ink.
"Renkli veya renksiz olabilen bu ekranlar dış ortamda çok iyi sonuçlar vermiyor."E-ink için mi bunu dediniz??TAM TERSİ!Dış ortamda...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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*siteci* 3 yıl
Dış ortamda görünürlüğü en iyi ekran olan e-ink ekrana dış ortam performansı zayıf dedin ya Ekrem71, daha da bir şey demiyorum.
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YediGüzelAdam 3 yıl
İngilizce yi bilmiyorsanız ya çeviri yapmayın yada bilmeyen bir adamın şüphe duyup teyit için baktığında e ink ekranı en iyi kullanım sunduğunu gördüğü gibi sizde şüpheyle yaklaşıp arayıp yayınınızı ona göre yapın. ŞUANDA birçok kişi sizin sayenizde eink çöp olarak görüyor yaptığınız haberden mesulsunüz.
İngilizce yi bilmiyorsanız ya çeviri yapmayın yada bilmeyen bir adamın şüphe duyup teyit için baktığında e ink ekranı en iyi kullanım sunduğunu gördüğü gibi siz...
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Rachsuchtig 3 yıl
E-ink kitap okuyucuları görmüştüm ciddi anlamda parlama yapmıyor ama hem karanlık hem aydınlık ortamda gözü hiç yormuyor ve bu sayede dijital kitap okumayı kolaylaştırıyor
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ilhan_28 3 yıl
kara kıtalı abilerimizin tezgahlarına ne vakit düşer acaba :)
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YediGüzelAdam 3 yıl
İngilizce yi bilmiyorsanız ya çeviri yapmayın yada bilmeyen bir adamın şüphe duyup teyit için baktığında e ink ekranı en iyi kullanım sunduğunu gördüğü gibi sizde şüpheyle yaklaşıp arayıp yayınınızı ona göre yapın. ŞUANDA birçok kişi sizin sayenizde eink çöp olarak görüyor yaptığınız haberden mesulsunüz.
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senersongur 3 yıl
Bu saatlerin esasen 99 Dolar falan olması lazım.
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koçari 3 yıl
Niye FES de ŞAPKA değil [>:]
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meego 3 yıl
güzel düşünce kullanıbilirliği ne kadar olacak önemli olan o. Normalde e-linklerin şarjı iyi gidiyor eger bu cihazında en az 1 ay gibi bir süre ile yola devam edebilirse süper olur
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*siteci* 3 yıl
Dış ortamda görünürlüğü en iyi ekran olan e-ink ekrana dış ortam performansı zayıf dedin ya Ekrem71, daha da bir şey demiyorum.
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infom@n 3 yıl
veteriner69
Renkli veya renksiz olabilen bu ekranlar dış ortamda çok iyi sonuçlar vermiyor.
E-ink için mi bunu dediniz?? TAM TERSİ! Dış ortamda en rahat okunan ekran şeklidi e-ink.

Haklısınız. E-ink ekran bildiğiniz kağıt okur gibi gibi okunuyor. Bence çok güzel bir teknoloji.
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Patren 3 yıl
eskiden isikli ayakkabilar gibi simdide ekranli ayakkabilar moda olur
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