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Her 10 sinema biletinden 1'i Twitter sayesinde satılıyor

Yayınlanan yeni rapora göre, son 4 yıl içinde Kuzey Amerika'da satılan her 10 sinema biletinden 1'i Twitter sayesinde satıldı. Bu rakam sosyal medya reklamlarının önemini bir kez daha ortaya çıkardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dünyanıın en popüler sosyal medya platformlarından birine sahip olan Twitter'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni bir rapor, sosyal medyanın sinema dünyası üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medya devi tarafından yayınlanan bu rapora göre Twitter gişe rakamları üzerinde son derece önemli bir etkiye sahip.
 Pazar araştırma şirketi MarketShare'ın bilet satışlarını ve tweet'leri inceleyerek düzenlediği araştırmaya göre, son 4 yıl içinde Kuzey Amerika'da satılan her 10 sinema biletinden 1'i Twitter sayesinde satıldı. Özellikle aksiyon filmlerinin gişe rakamlarında Twitter'ın kayda değer katkısı oldu. Araştırmaya göre Kuzey Amerika'da satılan aksiyon filmi biletlerinin yüzde 13'ü Twitter sayesinde satıldı. Komedi filmleri için ise bu rakam yüzde 9.6.
Twitter'ın gişe rakamları üzerindeki bu kayda değer etkisinde Hollywood'un sosyal medya reklamlarına ayırdığı bütçenin son yıllarda hızla artmasının da payı yüksek. Bunun yanı sıra film yıldızlarının, stüdyoların ve sinemaseverlerin filmler hakkında attıkları tweet'ler de insanları filmlere gitmeye yönlendirdi. Yayınlanan rapora göre sadece 2015 yılında filmler hakkında 165 milyon tweet atıldı.
Twitter, yayınladığı bu yeni rapor ile birlikte, sosyal medya reklamlarının da televizyon reklamları kadar etkili olabileceğini film stüdyolarına göstermeyi amaçlıyor.

http://variety.com/2016/digital/news/twitter-movie-sales-1201792605/ Yorum Yaz
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tolgatelli 3 yıl en beğenilen
"Satın alınan her 2 telefondan biri toygur tech sayesinde satiliyor"
"Tolga Telli nin Adana'da evinde yaptığı araştırmaya göre evde satın alınan her iki telefonda biri toygur tech sayesinde satın alınmış. Zaten evde bir iphone 6 Plus bir de note 5 var. Biri toygur tech adına faturalı. Bu da gösteriyor ki Tolga Telli nin toygur tech' e yaptığı reklam çalışmaların etkili olduğunu gösteriyor. Nasil oldugunu sormayin öylesine işte bir şekilde etkisi oluyor. Tolga Telli nin söylediğine göre şirketine yapılan yatırımların tv reklamı kadar etkili olduğunu gösteriyor."
"Satın alınan her 2 telefondan biri toygur tech sayesinde satiliyor""Tolga Telli nin Adana'da evinde yaptığı araştırmaya göre evde satın alınan her iki tele...
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Patren 3 yıl
twitter pay istersin her satılan biletden
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gcb1903 3 yıl
Hadi len ordan. Hangi tırrek twit ile bilet alır. Olsa olsa torrent kullanımını artırır.
Mesela bak az önce Game of Thrones 6*8 sızdırılmış ordan öğrendim. Hemen torrentten çekiyorum.
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kadirirdem 3 yıl
hm ilginç bir bilgi...
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tolgatelli 3 yıl en beğenilen
"Satın alınan her 2 telefondan biri toygur tech sayesinde satiliyor"
"Tolga Telli nin Adana'da evinde yaptığı araştırmaya göre evde satın alınan her iki telefonda biri toygur tech sayesinde satın alınmış. Zaten evde bir iphone 6 Plus bir de note 5 var. Biri toygur tech adına faturalı. Bu da gösteriyor ki Tolga Telli nin toygur tech' e yaptığı reklam çalışmaların etkili olduğunu gösteriyor. Nasil oldugunu sormayin öylesine işte bir şekilde etkisi oluyor. Tolga Telli nin söylediğine göre şirketine yapılan yatırımların tv reklamı kadar etkili olduğunu gösteriyor."
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