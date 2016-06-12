Her 10 sinema biletinden 1'i Twitter sayesinde satılıyor

Dünyanıın en popüler sosyal medya platformlarından birine sahip olan Twitter'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni bir rapor, sosyal medyanın sinema dünyası üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medya devi tarafından yayınlanan bu rapora göre Twitter gişe rakamları üzerinde son derece önemli bir etkiye sahip.

Pazar araştırma şirketi MarketShare'ın bilet satışlarını ve tweet'leri inceleyerek düzenlediği araştırmaya göre, son 4 yıl içinde Kuzey Amerika'da satılan her 10 sinema biletinden 1'i Twitter sayesinde satıldı. Özellikle aksiyon filmlerinin gişe rakamlarında Twitter'ın kayda değer katkısı oldu. Araştırmaya göre Kuzey Amerika'da satılan aksiyon filmi biletlerinin yüzde 13'ü Twitter sayesinde satıldı. Komedi filmleri için ise bu rakam yüzde 9.6.

Twitter'ın gişe rakamları üzerindeki bu kayda değer etkisinde Hollywood'un sosyal medya reklamlarına ayırdığı bütçenin son yıllarda hızla artmasının da payı yüksek. Bunun yanı sıra film yıldızlarının, stüdyoların ve sinemaseverlerin filmler hakkında attıkları tweet'ler de insanları filmlere gitmeye yönlendirdi. Yayınlanan rapora göre sadece 2015 yılında filmler hakkında 165 milyon tweet atıldı.

Twitter, yayınladığı bu yeni rapor ile birlikte, sosyal medya reklamlarının da televizyon reklamları kadar etkili olabileceğini film stüdyolarına göstermeyi amaçlıyor.

http://variety.com/2016/digital/news/twitter-movie-sales-1201792605/