Hercules kod adlı Android'li Samsung T989'dan ilk detaylar gelmeye başladı

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un, Hercules kod adlı akıllı telefonu T989 ile ilgili ilk detaylar gelmeye başladı.

Wi-Fi Alliance ve Bluetooth SIG tarafından onaylanan Hercules, belirtilenlere göre AT&T'nin satışa sunduğu 4.5-inç dokunmatik ekrana sahip Infuse 4G'nin T-Mobile versiyonu olacak. Ancak teknik açıdan akıllı telefonda bazı yenilikler bekleniyor. Çift çekirdekli işlemci, daha fazla RAM, daha güncel Android OS sürümü ve daha hızlı HSPA bağlantısı gibi...

Söylentilere göre 1.2 GHz saat hızında çift çekirdekli işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alacak Hercules, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanacak, 4.5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde devasa dokunmatik ekranla gelecek. Bunlara ek olarak telefonun 42 Mbps'a varan hızlarla internete bağlanabileceği söyleniyor.



Hatırlatmak gerekirse satışına devam edilen Android 2.2 işletim sistemli Infuse 4G, 1.2 GHz'lik tek çekirdekli işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyordu. Bakalım Hercules gerçekten adının hakkını verebilecek mi?







(Temsili görsel)

