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Hercules kod adlı Android'li Samsung T989'dan ilk detaylar gelmeye başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,7b
1
15
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un, Hercules kod adlı akıllı telefonu T989 ile ilgili ilk detaylar gelmeye başladı.
Wi-Fi Alliance ve Bluetooth SIG tarafından onaylanan Hercules, belirtilenlere göre AT&T'nin satışa sunduğu 4.5-inç dokunmatik ekrana sahip Infuse 4G'nin T-Mobile versiyonu olacak. Ancak teknik açıdan akıllı telefonda bazı yenilikler bekleniyor. Çift çekirdekli işlemci, daha fazla RAM, daha güncel Android OS sürümü ve daha hızlı HSPA bağlantısı gibi...
Söylentilere göre 1.2 GHz saat hızında çift çekirdekli işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alacak Hercules, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanacak, 4.5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde devasa dokunmatik ekranla gelecek. Bunlara ek olarak telefonun 42 Mbps'a varan hızlarla internete bağlanabileceği söyleniyor.
Hatırlatmak gerekirse satışına devam edilen Android 2.2 işletim sistemli Infuse 4G, 1.2 GHz'lik tek çekirdekli işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyordu. Bakalım Hercules gerçekten adının hakkını verebilecek mi?


(Temsili görsel)

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mitrox 7 yıl
resimdeki cihaz herkules değil samsung infuse
denetleyen yokmu bu köşeleri:)
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DH Misafiri 7 yıl
ben kullanıyorum aldım bıle geldi tabi
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CapnZAFO 7 yıl
1 sene sonra kullanırsınız tabi. konuyu hortlattınız.
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theyapici 8 yıl
Apple aynı çerçeveye tıpkı led tvlerde olduğu gibi daha büyük ekranı sokuyor samsungda takoz üretmiş resmen o ne ağabey ortalık biryerde kullanılacak birşey mi 2.5'' segate harici diskim gibi büyük
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CapnZAFO 8 yıl
bu telefontabletpcdizüstübilgisayar kesin türkiye'ye gelecek mi?
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Callum 8 yıl
Hayvani olmuş :/
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Blitz 8 yıl
Böyle bir donanımı 480*800 çözünürlükteki bir ekranla pazara sunup quadrant gibi testlerle performans reklamları yapmak Samsung'un hoşuna gidiyor galiba ...
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max_style 8 yıl
tablet olmuş bu iyice
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acmtncy 8 yıl
pikselleri sayarız artık
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Lepanto 8 yıl
Açıkçası bence bizi pek ilgilendirmeyen bir haber. Amerikalı bir operatör için özelleştirilmiş bir Galaxy türevi denilebilir. Amerikalı operatörlerin şu kendilerine özel cihaz çıkartma huyları da ilginç doğrusu, bizdeki anlayışla uzaktan yakından alakası yok, bizdeki anlayış daha iyi bana kalırsa. Üretici üreticiliğini, operatör de operatörlüğünü bilsin canım
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Foo Fighters 8 yıl
4.3 iyidir..
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yunuss.10 8 yıl
4.5'' ama 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlük


Amaaan bunlardan bize ne nasıl olsa ülkemizde satılmayacak
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crazykirikhan 8 yıl
özel cep diktirmek gerekecek :)
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